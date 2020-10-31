Бригада "Запорізька Січ" перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК "Схід". ФОТОрепортаж

Командування та особовий склад Оперативного командування "Схід" вітають командира і особовий склад 55 ОАБр "Запорізька Січ" з перемогою в змаганнях на найкращу артилерійську батарею ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК.

Зазначається, що у номінаціях "причіпна артилерія" та "протитанкова артилерія" зі значним відривом від суперників перемогли артилерійська батарея 2А36 та протитанкова артилерійська батарея 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

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Фото: facebook.com/OperationalCommandEast

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Нагадаємо, протягом місяця на одному з полігонів Київщини відбувалися змагання на найкращу артилерійську батарею Збройних сил України.

14 батарей причіпної, мінометної, протитанкової, самохідної і реактивної артилерії Сухопутних військ ЗС України, Десантно-штурмових військ і Військово-морських сил Збройних сил України перевіряли себе на міцність в чотирьох номінаціях - індивідуальній, спортивній, тактичній та спеціальній.

Нагородження переможців відбудеться 3 листопада - в День ракетних військ і артилерії.

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