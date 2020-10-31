Бригада "Запорізька Січ" перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК "Схід". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Командування та особовий склад Оперативного командування "Схід" вітають командира і особовий склад 55 ОАБр "Запорізька Січ" з перемогою в змаганнях на найкращу артилерійську батарею ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК.
Зазначається, що у номінаціях "причіпна артилерія" та "протитанкова артилерія" зі значним відривом від суперників перемогли артилерійська батарея 2А36 та протитанкова артилерійська батарея 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".
Фото: facebook.com/OperationalCommandEast
Нагадаємо, протягом місяця на одному з полігонів Київщини відбувалися змагання на найкращу артилерійську батарею Збройних сил України.
14 батарей причіпної, мінометної, протитанкової, самохідної і реактивної артилерії Сухопутних військ ЗС України, Десантно-штурмових військ і Військово-морських сил Збройних сил України перевіряли себе на міцність в чотирьох номінаціях - індивідуальній, спортивній, тактичній та спеціальній.
Нагородження переможців відбудеться 3 листопада - в День ракетних військ і артилерії.
Будь ласка, зачекайте...
і ще потрібна механічна тяга - "Верба", або ще краще шведський "Арчер" - пульнув за дві хвилини боєзаряд і тікати лісами
Первых, два орудия - "Рута".
дальність - 30 км
Новоолексіївка - Джанкой: 50 км
іди вивчай матчасть !
і потім - "ОС-И" Вірменії якось не скажуть нічого... просто закінчились
вчіть матчасть !
MANTIS (зенитная система)
одна сотона шо у нас шо у Армении ПВО - и результат видно. Или в Сирии, Ливии - только лапти летели.
га ?
работать надо !
був Пастор, все було!
а зараз га
Азерби як ніхто інший показали що таке ******* війна!
навіть американці такого не витворяли