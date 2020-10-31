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Бригада "Запорізька Січ" перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК "Схід". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Командування та особовий склад Оперативного командування "Схід" вітають командира і особовий склад 55 ОАБр "Запорізька Січ" з перемогою в змаганнях на найкращу артилерійську батарею ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК.

Зазначається, що у номінаціях "причіпна артилерія" та "протитанкова артилерія" зі значним відривом від суперників перемогли артилерійська батарея 2А36 та протитанкова артилерійська батарея 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

Бригада Запорізька Січ перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК Схід 01

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Бригада Запорізька Січ перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК Схід 02
Бригада Запорізька Січ перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК Схід 03
Бригада Запорізька Січ перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК Схід 04
Бригада Запорізька Січ перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК Схід 05
Фото: facebook.com/OperationalCommandEast

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Бригада Запорізька Січ перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК Схід 06

Нагадаємо, протягом місяця на одному з полігонів Київщини відбувалися змагання на найкращу артилерійську батарею Збройних сил України.

14 батарей причіпної, мінометної, протитанкової, самохідної і реактивної артилерії Сухопутних військ ЗС України, Десантно-штурмових військ і Військово-морських сил Збройних сил України перевіряли себе на міцність в чотирьох номінаціях - індивідуальній, спортивній, тактичній та спеціальній.

Нагородження переможців відбудеться 3 листопада - в День ракетних військ і артилерії.

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Топ коментарі
+10
Наші вітання хлопцям !!!
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31.10.2020 11:57
+10
Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 4080
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31.10.2020 12:15
+4
при чем тут пво? это корпусная артиллерия большого калибра ( геноциды). Если их в район Алексеевки выдвинуть то они джанкой накрывают.
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31.10.2020 12:02
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без ПВО це виглядає дуже сумно..... Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 8373
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31.10.2020 11:54 Відповісти
Ви це до чого....? Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 1349
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31.10.2020 11:57 Відповісти
Потрібні стрільби керованими снарядами, які можуть знищувати цілі підсвічені з БПЛА, ось що потрібно відпрацьовувати!
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31.10.2020 12:05 Відповісти
Ти як завжди впєрєді планєти всєй.
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31.10.2020 12:10 Відповісти
вот здесь корнет Igor L прав !

і ще потрібна механічна тяга - "Верба", або ще краще шведський "Арчер" - пульнув за дві хвилини боєзаряд і тікати лісами
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31.10.2020 12:18 Відповісти
при чем тут пво? это корпусная артиллерия большого калибра ( геноциды). Если их в район Алексеевки выдвинуть то они джанкой накрывают.
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31.10.2020 12:02 Відповісти
а на першому фото начебто "Рапіри", чи я дурна баба в артилерії зовсім не розбираюсь ? Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 2706
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31.10.2020 12:21 Відповісти
На первом фото, "Рапира", всего одна. На заднем плане.
Первых, два орудия - "Рута".
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02.11.2020 00:13 Відповісти
2А36 «Гиацинт-Б» - советская 152-мм буксируемая пушка.
дальність - 30 км

Новоолексіївка - Джанкой: 50 км

іди вивчай матчасть !
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31.10.2020 12:28 Відповісти
50 км. с управляемым боеприпасом на ура.
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31.10.2020 13:12 Відповісти
певе-шо?
і потім - "ОС-И" Вірменії якось не скажуть нічого... просто закінчились
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31.10.2020 12:06 Відповісти
ви застрягли в совку!
вчіть матчасть !
MANTIS (зенитная система)
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31.10.2020 12:22 Відповісти
шо? и где ее взять то?
одна сотона шо у нас шо у Армении ПВО - и результат видно. Или в Сирии, Ливии - только лапти летели.
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31.10.2020 12:30 Відповісти
шо?
га ?
работать надо !

був Пастор, все було!
а зараз га


Азерби як ніхто інший показали що таке ******* війна!
навіть американці такого не витворяли
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31.10.2020 12:36 Відповісти
Это Антиколорадос сказал такое что-ли? Он может, так как очень мужественный.
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31.10.2020 19:21 Відповісти
Наташа, это артиллерийские стрельбы. Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 9304
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31.10.2020 12:10 Відповісти
коли працює арта, беспілотники відпочивають ?
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31.10.2020 12:29 Відповісти
Наші вітання хлопцям !!!
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31.10.2020 11:57 Відповісти
Які ж ви красені, наші дорогі козаченьки!!! Будьте усі здорові, бадьорі та успішні!!! А головне-БУДЬТЕ ЖИВІ!!!
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31.10.2020 12:08 Відповісти
Молодцы Земляки и Коллеги!!!
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31.10.2020 12:08 Відповісти
Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 4080
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31.10.2020 12:15 Відповісти
Вы бы еще из луков стреляли на соревнованиях. Хоть бы в армию провели интернет и показали что с етими пушками делает Азербайджан и Турция беспилотниками. Ето просто металолом который скорее всего ни разу и не выстрелит прицельно по врагу.
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31.10.2020 12:19 Відповісти
Во врага стрелять нельзя. А то Путин нападет. А так да, тренируйтесь.
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31.10.2020 12:26 Відповісти
Ці змагання треба робити по сепарам на нулю... І там вже по факту... буде видно кто найкращій... От наприклад як тут змагання проводять : https://www.youtube.com/watch?v=t4qxJnEQtUg&t=1s&ab_channel=HaberGlobal
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31.10.2020 12:42 Відповісти
Какието неправильные номинации. Не соответствуют духу времени. Должны быть "лучшие неоткрыватели огня", "кто первый увидит в глазах противника мир" и (это для самых тренированых) "исполнение полонеза хреном на снарядных гильзах".
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31.10.2020 12:49 Відповісти
У нас же есть пару штук закупленных Байрактаров. Для наступательных операций их катастрофически мало. Используйте хотябы для тренировок. Запустите Байрактары в небо и пуская сбрасывают хоть мешки с краской на головы артиллеристам и посмотрим с какой точностью и ефективностью они будут стрелять и чего стоит армия времен совка против армии 21 века.
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31.10.2020 12:59 Відповісти
Зачем мешки ? Все проще , оператор навел мышкой курсор и все ...цель поражена .Если дрон НЕ был замечен пво ранее и условно не был сбит . Кстати было видео Азербайджана о том как армяне маскируют свою технику .И что же ? Ее обнаруживают и уничтожают опытные операторы азербайджанских дронов
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31.10.2020 13:28 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Бригада "Запорізька Січ" перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК "Схід" - Цензор.НЕТ 6044
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31.10.2020 13:30 Відповісти
Так тримати козаки.
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31.10.2020 16:40 Відповісти
Навіть на підготовлених позиціях це вже занадто застаріла і неефективна зброя проти танків...краще вже стугни, їх замаскуєш так що ніякий оператор бпла не помітить, і ворожий танк не викрутиться...а так як є то просто мішень в тирі
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31.10.2020 18:20 Відповісти
Пора от войни на Донбасе избавляться.Для России нету смисла продолжать ету войну так же само как и от Крима нету никакого толку для русских граждан которие платят налоги.
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31.10.2020 20:03 Відповісти
 
 