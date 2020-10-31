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В Ізмаїлі п'яний водій в'їхав у дерево: двоє людей загинули, двох госпіталізували, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Ізмаїлі нетверезий водій з'їхав з дороги в дерево, двоє людей загинули, ще двох доставлено в лікарню.

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією поліції, близько п'ятої години ранку на проспекті Миру 30-річний місцевий житель не впорався з керуванням Citroen і виїхав з дороги прямо в дерево.

В Ізмаїлі пяний водій вїхав у дерево: двоє людей загинули, двох госпіталізували, - поліція 01

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В результаті удару з перешкодою двоє його пасажирів – чоловіків, 2001 та 1990 р.н., - загинули миттєво, ще двоє - жінка та чоловік, 1995-го 1986 -го рн., - з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Сам водій обійшовся легкими подряпинами.

Чоловіка в медичному закладі перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він нетверезий.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.
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Топ коментарі
+11
"два человека погибли, двое - госпитализированы"
к чему эти мелочи? Что с деревом?
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31.10.2020 12:51
+10
Гордишься тем что ты ДУРАЧЕК?
Небось ещё и за ЗЕню голосовал?)
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31.10.2020 13:13
+9
За синьку за рулём нужно лишать прав лет на 10...при повторе на пожизненное...
Твари...
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31.10.2020 12:50
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За синьку за рулём нужно лишать прав лет на 10...при повторе на пожизненное...
Твари...
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31.10.2020 12:50 Відповісти
Пошел уже второй десяток как за рулём ..ни разу не ездил бухой!...
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31.10.2020 12:57 Відповісти
ну и зря. я за рулем 32 года, из них 20 - в погонах. Служил честно.С утра не выпил - день пропал.Но вот только где-то там у классика написано " подполковники милиции дураками никогда не были". Выпил - едешь по всем правилам и оччень аккуратно, иначе до пенсии можно не дотянуть...Ни одного ДТП!
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31.10.2020 13:11 Відповісти
Гордишься тем что ты ДУРАЧЕК?
Небось ещё и за ЗЕню голосовал?)
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31.10.2020 13:13 Відповісти
Когда ты упомянул про ЗЕню, я сразу понял, кто дурачОк.
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31.10.2020 13:21 Відповісти
Если в голове бардак, и на трезвую в деревья влетают на 150-ти км/ч. В Измаиле пьяный водитель въехал в дерево: два человека погибли, двое - госпитализированы, - полиция - Цензор.НЕТ 600
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31.10.2020 13:15 Відповісти
Ну да, все физиологи брешут о снижении реакции и внимания под алкоголем, а зеля прогонит барыг и сделает хорошо!))
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31.10.2020 13:23 Відповісти
когда кто-то говорит что он "честный", особено мусор,- на блевоту тянет....
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31.10.2020 14:29 Відповісти
порыгай для успокоения.Я не про сегодняшние времена.Я еще застал, когда менты держали криминал в рамках.
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31.10.2020 15:34 Відповісти
у меня уже третий. так же синим никогда не ездил. а вот гаишные мусора периодически пытались развести на бабки за синюю статью.
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31.10.2020 14:20 Відповісти
"В результате удара с препятствием двое его пассажиров - мужчин, 2001 и 1990 г. р. - погибли мгновенно, еще двое - женщина и мужчина, 1995 и 1986 г. р., - с телесными повреждениями доставлены в больницу. Сам водитель обошелся легкими царапинами", - говорится в сообщении.

Аваков , когда это закончится В Измаиле пьяный водитель въехал в дерево: два человека погибли, двое - госпитализированы, - полиция - Цензор.НЕТ 2296
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31.10.2020 12:51 Відповісти
Аваков вырастил сына-алкаша?
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31.10.2020 13:07 Відповісти
"два человека погибли, двое - госпитализированы"
к чему эти мелочи? Что с деревом?
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31.10.2020 12:51 Відповісти
Последствия отмены Бубочкой уголовной ответственности за езду в алкогольном состоянии, а так сел за руль с запахом 3 года лагерей получи и 10 лет без права управлять транспортным средством
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31.10.2020 12:52 Відповісти
пол Америки ездит с запахом а иначе бары и рестораны бы разорились аедь не везде есть транспорт и такси
пить надо в меру - топку выпил и через час можно за руль
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31.10.2020 13:00 Відповісти
Так наши же не имеют тормозов. Не в выпивке ни в чем. В Ізмаїлі п'яний водій в'їхав у дерево: двоє людей загинули, двох госпіталізували, - поліція - Цензор.НЕТ 8164
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31.10.2020 16:04 Відповісти
Жалко дерево
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31.10.2020 12:54 Відповісти
Статья должна была быть написана по другому. Типо: дерево спасло пешеходов от пьяного водятла... И вообще, нужно почаще деревья садить. На Крещатике деревья вырубали и последствия вам налицо
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31.10.2020 12:56 Відповісти
Нормальні люди п"ють дома. Хто хоче пить у ресторані, їздять у таксі... І ті, і другі, після півночі лягають спать до ранку... Ранок, по закону, наступає у 7-00...
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31.10.2020 12:56 Відповісти
Ранок "по закону" наступає о 4-00
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31.10.2020 13:15 Відповісти
Докази - в студію... Я кажу про "юридично" визначений "ранок", згідно з яким знімаються обмеження на шум...
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31.10.2020 13:35 Відповісти
почему-то совсем не жалко ни водятла ни пасцажиров...
з.ы. трое бухарей везли трахать проститутку...
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31.10.2020 12:56 Відповісти
Ничего подобного, на открытие шахматного турнира спешили.
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31.10.2020 13:26 Відповісти
Надо просто перестать бухать....
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31.10.2020 13:00 Відповісти
Если люди ДЕЕСПОСОБНЫЕ и есть НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ, те кто пьяными садятся за руль явно безответвенные и не отвечают за свои поступки и действия, а значит НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ, должны быть лишены не только прав на вождение, но и гражданства и прав на воспитание детей, над ними должна быть назначена опека (частная и государственная)!
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31.10.2020 13:17 Відповісти
Отпустить можно, и так будет "гореть вечно", правда только если православный и не исповедуется.
А чего? Надо же прощать и т.д.
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31.10.2020 13:22 Відповісти
Спасибо дереву - из невинных никто не пострадал...
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31.10.2020 13:50 Відповісти
автра в суд на каталке в скорой помощи. сейчас так принято.
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31.10.2020 16:25 Відповісти
 
 