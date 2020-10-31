У Криму матері та дружини політв'язнів вийшли на поодинокі пікети: після "спілкування" з окупантами одну з них госпіталізували. ФОТОрепортаж

В окупованому Криму матері та дружини політв'язнів із так званої червоногвардійської групи виходять на поодинокі пікети, протестуючи проти звинувачень їхніх рідних у тероризмі.

Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

Активісти "Кримської солідарності" інформують, що жінки ведуть трансляції своїх пікетів у фейсбуці. Так стало відомо, що близько 10 години ранку на одиночний пікет з плакатом "Мій син - не терорист" у селищі Амурське вийшла Зеліха Абхаїрова - мама Арсена Абхаїрова. 10 днів тому в Південному окружному військовому суді державне обвинувачення попросило для нього термін 15 років позбавлення волі.

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Близько 11 години дня з'явився прямий ефір на сторінці дружини політв'язня Рустема Емірусеїнова - Зуре Емірусеїнової. Для нього держзвинувачення попросило 18 років позбавлення волі. Мати політв'язня вийшла на автомобільну трасу в районі селища Жовтневе. Жінка простояла лише 3 хвилини, після чого під'їхали співробітники поліції і почали вимагати вимкнути відеотрансляцію у фейсбуці. Один з чоловіків представився заступником начальника поліції з охорони громадського порядку і зажадав у пікетниці документи. Потім від матері і дружини політв'язня зажадали проїхати до поліцейської дільниці.

"Представники правоохоронних органів вимагають пояснень, чому троє людей стоять з плакатом на трасі. Вони не вважають це одиночним пікетом. Жінки заперечують і кажуть, що скористалися законним правом. У всіх вимагають паспортні дані", - повідомили правозахисники.

На одиночний пікет вийшла також мати політв'язня Ескендера Абдулганієва - Еміне Абдулганієва.

У підсумку мати політв'язня Зуре Емірусеїнова була госпіталізована в лікарню з діагнозом - гіпертонічний криз, який виник під час агресивного спілкування з нею окупантів.



























Як повідомлялося, Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Жовтневе Червоногвардійського району. Їх обвинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії зарахована до екстремістських. Затримані заявляли, що під час обшуку співробітники ФСБ підкинули в їхні будинки заборонену релігійну літературу.

3 листопада всім фігурантам червоногвардійської групи винесуть остаточний вирок. Прокуратура вимагає для них від 15 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.