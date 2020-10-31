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Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Житель села Озера на підставі відповідного договору з одним з товариств зберігав у дворі капсули до нарізної зброї. Під час фасування боєприпасів стався вибух, і загинув працівник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, 48-річний власник домогосподарства, де сталася трагедія, затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За попередніми даними, різноробочийпід час фасування ящиків з капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки. У результаті вибуху 50-річний чоловік зазнав травм, несумісних з життям.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, фахівці підрозділу вибухотехнічної служби.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 267 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.

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Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція 01
Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція 02
Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція 03
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Топ коментарі
+10
Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7633
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31.10.2020 15:03
+8
Так те, природній відбір. Казала ж вчителька-не кури підручники.
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31.10.2020 15:02
+6
Житель села - на основании договора хранил во дворе капсули к нарезному оружию?
Може в нього там і нарізняк на підставі "договору" зберігався?

Якого у приватних осіб на подвір`ї знаходиться склад ***********.
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31.10.2020 15:05
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Вот чуть что, сразу Дарвин, хотя при чём здесь Дарвин, никто не знает.
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31.10.2020 14:56 Відповісти
Премию Дарвина чуваку наверно поздновато вручать, 50-лет, скорее всего уже детей наделал, так что по правилам она ему всё равно не светила. Но болгаркой коробку капсулей вскрывать, это конечно мощно. Он бы по ней бы ещё кувалдой постучал.
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31.10.2020 15:43 Відповісти
Не вижу связи между Дарвином и детьми.
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31.10.2020 19:33 Відповісти
А так ты видно не в курсе прикола. Есть фонд, который учредил собственную премию, премию Дарвина. Она вручается тем, кто самоубился самым нелепым, глупым и неестественным образом. Важное замечание, при этом у него не должно быть детей. В чем прикол, и почему вспоминают естественный отбор - тем самым эти самоубившиеся очищают человеческую расу от идиотов. Потому и Дарвин, и дети.
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01.11.2020 02:40 Відповісти
При чём тут Дарвин?Какая связь между Дарвином и детьми?
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01.11.2020 18:42 Відповісти
Никакой. А надо, чтобы была?
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01.11.2020 20:35 Відповісти
Была никакой, чтобы надо бы.
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01.11.2020 21:16 Відповісти
Так те, природній відбір. Казала ж вчителька-не кури підручники.
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31.10.2020 15:02 Відповісти
Ну а Дарвин тут при чём? Чукча не читатель?
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31.10.2020 15:34 Відповісти
Ні, "пісатель" - тугоум, раз задає такі питання. Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2560
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31.10.2020 16:57 Відповісти
Дубль три для тех у кого особый путь развития: Какое отношение имеет Дарвин к "естественному отбору"?
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31.10.2020 18:33 Відповісти
Таке, що зберігання *********** вимагає певних умов - від громовідводів, до закритих приміщень і спецприміщень де йде обслуговування *********** і де це все на фото? Тому дід Дарвін і попереджував - до шліфмашинки потрібні крім струму мізкі і в них звилини.
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31.10.2020 19:10 Відповісти
Дарвын взагали ни до чого не попереджував.
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31.10.2020 19:28 Відповісти
Ты в школу ходил?
НА ЧИТАЙ
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31.10.2020 22:33 Відповісти
Какое отношение имеет Дарвин к глупо умершим?
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01.11.2020 18:48 Відповісти
Тому що розумний ящик з капсулями не пиляв би, бо знає, що капсулі виготовляють з речовин, які вибухають від удару. Один в коробці гахне, далі-понеслось. А дурак робить експерименти. Виживають розумніші. Ясно?
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31.10.2020 17:00 Відповісти
Я зрозумів, але до чого тут Дарвін?
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31.10.2020 18:32 Відповісти
Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2656 Психиатрическая больница No1 Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его. Изначально была основана на сюжетах современных городских легенд, распространяемых как интернет-фольклор.
Официально награда вручается за «исключение ущербных генов из генофонда человечества» и в ряде случаев может присуждаться живым людям, потерявшим репродуктивные способности в результате нелепого несчастного случая, произошедшего по их собственной глупости.
Содержание
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31.10.2020 19:03 Відповісти
Какое отношение имеет Дарвин к глупо умершим?
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31.10.2020 19:25 Відповісти
Ти приколюєшся? Чи просто робити нічого?
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31.10.2020 22:36 Відповісти
Ответь на вопрос.
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01.11.2020 18:44 Відповісти
Ще раз: ОСЬ ДО ЧОГО
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31.10.2020 22:34 Відповісти
И что? Дарвин не имеет отношения к обосновании теории эволюции или естественного отбора.
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01.11.2020 18:47 Відповісти
Уже с размахом начали работать, не то что раньше: взорвался, распиливая один несчастный снаряд!
Давно пора было на промышленную основу перейти!
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31.10.2020 15:02 Відповісти
Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7633
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31.10.2020 15:03 Відповісти
Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8249

Орешек знанья твёрд, но всё же
мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
киножурнал «Хочу всё знать!»
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31.10.2020 15:05 Відповісти
Житель села - на основании договора хранил во дворе капсули к нарезному оружию?
Може в нього там і нарізняк на підставі "договору" зберігався?

Якого у приватних осіб на подвір`ї знаходиться склад ***********.
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31.10.2020 15:05 Відповісти
Умер первый Джеймс Бонд,актер Шон Коннери...
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31.10.2020 15:13 Відповісти
В Челябинске что то сильно взорвалось....
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31.10.2020 15:15 Відповісти
пердак от счастья
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31.10.2020 15:34 Відповісти
ОБИЗЬЯН з гранатою...
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31.10.2020 15:20 Відповісти
Прислали видео взрыва в Челяинске на улице сотни людей...но погибших нет...это РАБссия...
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31.10.2020 15:23 Відповісти
Родственники прислали? Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7369
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31.10.2020 15:28 Відповісти
Взрыв и пожар в студенческой поликлинике в Челябинске
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31.10.2020 15:36 Відповісти
Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 1543
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31.10.2020 15:47 Відповісти
И вообще они давно уже сами умерли.
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31.10.2020 15:48 Відповісти
Прозорливые-то какие были. не стали ожидать взрыва.
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31.10.2020 16:05 Відповісти
откуда погибшие если баллон на заднем дворе?
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31.10.2020 19:30 Відповісти
Це ще треба додуматись до такого - відкривати ящик з касулями шліфмашинкою.
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31.10.2020 15:44 Відповісти
Для цього ще треба розум мати, а він може і пропитий вже був.
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31.10.2020 16:07 Відповісти
Это как так?
Житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсули к нарезному оружиюИсточник: https://censor.net/ru/p3228329

Так можно было ?
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31.10.2020 16:45 Відповісти
Боеприпасы в таком количестве в частном дворе? А шо так можно было?
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31.10.2020 17:53 Відповісти
Скорей всего, это было сделано не на трезвую голову, а возможно я и не прав, просто дело случая, ведь всякое бывает.
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31.10.2020 18:21 Відповісти
Какой ящик надо открывать болгаркой?
Может закрытый на замок. Может и не с капсюлями.
Ну фомка, ну ключ для открывания цинок. Но болгарка!!!
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31.10.2020 18:58 Відповісти
Даааа...
Хорошо, что диодные фонари появились. Раньше были умники которые бензиновые цистерны осматривали с помощью керосиновой лампы "летучая мышь".
Потом долго их сапоги летали над сортировочной станцией .
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31.10.2020 20:52 Відповісти
 
 