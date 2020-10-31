Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Житель села Озера на підставі відповідного договору з одним з товариств зберігав у дворі капсули до нарізної зброї. Під час фасування боєприпасів стався вибух, і загинув працівник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, 48-річний власник домогосподарства, де сталася трагедія, затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За попередніми даними, різноробочийпід час фасування ящиків з капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки. У результаті вибуху 50-річний чоловік зазнав травм, несумісних з життям.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, фахівці підрозділу вибухотехнічної служби.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 267 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.
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Орешек знанья твёрд, но всё же
мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
киножурнал «Хочу всё знать!»
Може в нього там і нарізняк на підставі "договору" зберігався?
Якого у приватних осіб на подвір`ї знаходиться склад ***********.
Житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсули к нарезному оружиюИсточник: https://censor.net/ru/p3228329
Так можно было ?
Может закрытый на замок. Может и не с капсюлями.
Ну фомка, ну ключ для открывания цинок. Но болгарка!!!
Хорошо, что диодные фонари появились. Раньше были умники которые бензиновые цистерны осматривали с помощью керосиновой лампы "летучая мышь".
Потом долго их сапоги летали над сортировочной станцией .