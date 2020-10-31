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Пам'ятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У селі Троїцьке Луганської області відкрили пам'ятник загиблому Герою України, офіцеру 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила лейтенанту Тарасу Матвіїву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, серед учасників урочистого відкриття меморіалу були присутні військовослужбовці бригади, побратими, нинішній і попередній командири бригади, друзі, батько і наречена Матвіїва.

Памятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС 01

"За ініціативи мешканців Троїцького пам’ятник встановили перед місцевою школою. Нині тут навчається чотири десятки учнів та десять діток ходять до садочка, що також розташований у приміщенні навчального закладу. Герой загинув на позиції переднього краю оборони України від російських окупантів, що за півтора кілометра від шкільного подвір’я.

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Памятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС 02

На подвір’ї школи відбувся урочистий ритуал вшанування пам’яті офіцера. Під час заходу рідні та товариші Тараса Матвіїва в пам’ять про загиблого воїна висадили довкола меморіалу дерева", - йдеться в повідомленні.

Памятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС 03

В ОС нагадують, що лейтенант Тарас Матвіїв загинув 10 липня неподалік села Троїцьке Попаснянського району. Під час мінометного обстрілу російсько-окупаційними військами в один із бліндажів його взводного опорного пункту влучила міна. Матвіїв, ризикуючи життям, врятував двох підлеглих військовослужбовців, а сам загинув.

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Памятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС 04

Указом президента України від 13 липня 2020 року молодшому лейтенанту Тарасові Матвіїву присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Звання Героя України присвоєно за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Памятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС 05

"Прошу, не віддавайте свою свободу і права через паніку та страх. Потім їх доведеться повертати кров’ю", – так казав Герой України лейтенант Тарас Матвіїв.

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Герої не вмирають!
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31.10.2020 18:48 Відповісти
Памятник погибшему Герою Украины лейтенанту Тарасу Матвииву открыли на Луганщине, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2531
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31.10.2020 19:05 Відповісти
Вічна пам"ять Герою.
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31.10.2020 20:00 Відповісти
Пам'ятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4051
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31.10.2020 20:46 Відповісти
очень жаль.... но в лугандонии он долго не простоит...гопники завалят его....((а когда интегрируют их снова обратно....то живого места. камне на камне эти животные расейские не оставят от всего украинского....((как же я не хочу этой интеграции... Пам'ятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6261 Пам'ятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3910
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31.10.2020 20:51 Відповісти
Теж про таке подумав.Тим більше,що герой цей -"с Западнай прібил убєвать нарот даунббасу".
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31.10.2020 22:21 Відповісти
Пам'ятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5669
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31.10.2020 21:42 Відповісти
Губимо Цвіт Націїїї ((((- прикро, але так завжди було....Вільність того вартуе....Він буже завжди Живий - в Памяті.......
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31.10.2020 21:55 Відповісти
Як боляче.
Ми пам'ятаємо.
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01.11.2020 04:57 Відповісти
 
 