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Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На столичних Позняках будівельний кран упав на проїжджу частину і пошкодив припаркований автомобіль.

Про це повідомляє Комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався об 11:20. Будівельний кран упав на проїжджу частину вулиці Мішуги.

"Рятувальники встановили, що під час падіння кран пошкодив припаркований поруч автомобіль. Постраждалих унаслідок НП немає", - сказано в повідомленні.

Кран вдалося підняти з допомогою ще двох кранів. Зараз на місці працює поліція. Слідчі з'ясовують, чи допустили будівельники якісь порушення.

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Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві 01
Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві 02
Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві 03
Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві 04
Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві 05
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Топ коментарі
+24
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
Там, где идёт строительство или подвешен груз (с)
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31.10.2020 19:13
+13
Кран падає елементарно із за безтолкового (якраз) крановщика.
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31.10.2020 19:23
+11
Походу крановщик голосовал за Зеленского.
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31.10.2020 19:42
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Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
Там, где идёт строительство или подвешен груз (с)
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31.10.2020 19:13 Відповісти
Щось я не бачу паркану на місці будівництва.
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31.10.2020 19:18 Відповісти
Про паркан в ПДД ничего нет...а вот то что нельзя парковать авто ближе 10 метров к выезду из прилегающей территории написано четко...
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31.10.2020 19:25 Відповісти
и каким боком строительство к ПДД?
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31.10.2020 19:28 Відповісти
Припарковал бы авто по правилам...и было бы оно целое...
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31.10.2020 19:29 Відповісти
Тераписты Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве - Цензор.НЕТ 4576 Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве - Цензор.НЕТ 9821
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31.10.2020 19:14 Відповісти
Не может кран упасть. Он же ежегодно проходит ТО. Интересно, будут ли нести ответственность те у кого крановщик проходил Техосмотр.
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31.10.2020 19:18 Відповісти
Яким чином до цього ТО...))) 😂
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31.10.2020 19:19 Відповісти
Как, ты не знаешь? Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве - Цензор.НЕТ 6976 Тут многие утверждают что во всех ДТП причиной является отсутствия талона ТО. А когда с января 2021 года по *просьбе ЕС* вернут ежегодное прохождение ТО для всех авто в том числе легковых то у нас ДТП исчезнут.
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31.10.2020 19:24 Відповісти
Шановний, стріла крану витягнута на ровну, а вантажем - бадя з бетоном, вага котрої десь під 2,5 тони. І от достатньо таку вагу на витягнуту стрілу під малим кутом поставити - кран переаертаєтья.
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31.10.2020 19:30 Відповісти
=витягнута на повну=
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31.10.2020 19:31 Відповісти
Мені начхати, хто і що тут пише- то яким боком?
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31.10.2020 19:31 Відповісти
Кран падає елементарно із за безтолкового (якраз) крановщика.
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31.10.2020 19:23 Відповісти
А твоє яке діло, німець?
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31.10.2020 19:20 Відповісти
Писец, и нафига они строят это многоэтажное ****** прямо под окнами жилого дома? Ниже не могли ничего построить?
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31.10.2020 19:21 Відповісти
А нах. посреди самой загруженной развязки, где и так нельзя проехать и прямо над трамвайным депо что возле Кольцевой дороги строят уже 5-й год многоетажный ТРЦ? Ответ простой- бабло и отсутствие совести и наказания. Кстати на следующий же день после выборов стройка возобновилась, когда убедились что Педалик победил.
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31.10.2020 19:28 Відповісти
Уплотнительная застройка. Изобретение Александра Омельченко.
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31.10.2020 22:12 Відповісти
Гарно, що два крани, які піднімали впавший кран, не впали...
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31.10.2020 19:22 Відповісти
Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве - Цензор.НЕТ 1877
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31.10.2020 19:35 Відповісти
Алкотест бензина и масла у
крана сделали??
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31.10.2020 19:26 Відповісти
Ага. Паркан бензину та тин олії на аналізи... )))
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31.10.2020 19:39 Відповісти
Давно крани не перекидались. Крановщик ДЛБ.
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31.10.2020 19:29 Відповісти
Дождь, песчаный грунт, + то, что Вы сказали.
На объект регулярно такие заезжают.
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31.10.2020 23:19 Відповісти
Походу крановщик голосовал за Зеленского.
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31.10.2020 19:42 Відповісти
Олексеевич, прекращай! Масштаб не твой!))
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31.10.2020 19:51 Відповісти
Если бы водила легковушки соблюдал карантин, а не шлялся по городу, машина была бы целой.
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31.10.2020 19:58 Відповісти
да....крановщик себе купил побитую тачку...красненькую...
***
забегает в автосалон мужик
- по чем вот эта.... красненькая?
- 800 000 грн
- сколько??? блин... шо ж так дорого?
- ну...так купите себе что-то дешевле
- если бы! но кран упал именно на такую
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31.10.2020 20:01 Відповісти
опасная зона вокруг крана - длина стрелы плюс 5 метров.возле крана куча какого-то мусора. скорее всего просел грунт под выносной опорой. правда на фото этого не видно.
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31.10.2020 20:09 Відповісти
В Киеве Есть автокраны, которые с крыши высоток в 17 этажей фигню всякую снимают. Само собой, что их никто не ограждает, и само собой, что это не про этот кран. А вобще с Вами согласен. Дождь в сочетании с песчаным грунтом и водилой длб-м - страшная штука
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31.10.2020 23:24 Відповісти
Да что вы? Какие тут могут быть "нарушения"? Инструкцией по эксплуатации крана предусмотрено, что он периодически должен "падать на проезжую часть"! Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві - Цензор.НЕТ 6634
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31.10.2020 20:13 Відповісти
Бывает.. Не единичный случай.. И как положено по правилу "бутерброда" который всегда падает маслом вниз.. Обязательно нужно было попасть на легковушку.
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31.10.2020 20:49 Відповісти
Это мог быть Майбах, а так - довольно бюджетненько.
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31.10.2020 21:13 Відповісти
Значит "хлеб был черным, а вместо масла маргарин"
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31.10.2020 21:24 Відповісти
Отак! Идешь себе тихо - мирно попить пиво в разливайке а тут...
А ТУТ БАЦ ! - кран по башке урезал... и пивасик отменён... вместо него счета за бинты... за зелёнку... за рентген... санитарке за подсовывание утки... .
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31.10.2020 21:09 Відповісти
Поставили кран именно боком к месту, где он набирает бетон.
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31.10.2020 21:17 Відповісти
А ещё раньше посадили дурака в него...
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31.10.2020 22:59 Відповісти
По Киеву, с 1-го ноября, снимают знаки 80 км/час. Будет везде 50 км/час. : https://youtu.be/Si0FI9yfBaQ
Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві - Цензор.НЕТ 3754
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31.10.2020 21:17 Відповісти
сегодня целый день по Киеву куча патрульной полиции, кошмарят водителей. Власть зеленского-авакова не отвечает интересам народа.
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31.10.2020 22:27 Відповісти
А вдруг будет везде 100 ?
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31.10.2020 23:22 Відповісти
Вообще то там был автокран 10-тонник КС-3575. Ну и крановщик похоже попал, стрелу погнул, и легковуха в тотал.
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31.10.2020 22:54 Відповісти
дома красивые не то что в запорожье ....шок
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01.11.2020 10:12 Відповісти
 
 