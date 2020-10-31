Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
На столичних Позняках будівельний кран упав на проїжджу частину і пошкодив припаркований автомобіль.
Про це повідомляє Комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку", інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався об 11:20. Будівельний кран упав на проїжджу частину вулиці Мішуги.
"Рятувальники встановили, що під час падіння кран пошкодив припаркований поруч автомобіль. Постраждалих унаслідок НП немає", - сказано в повідомленні.
Кран вдалося підняти з допомогою ще двох кранів. Зараз на місці працює поліція. Слідчі з'ясовують, чи допустили будівельники якісь порушення.
Топ коментарі
+24 Привет
показати весь коментар31.10.2020 19:13
+13 Нестор Нетописець
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+11 Storm UA
показати весь коментар31.10.2020 19:42
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Будь ласка, зачекайте...
Там, где идёт строительство или подвешен груз (с)
крана сделали??
На объект регулярно такие заезжают.
***
забегает в автосалон мужик
- по чем вот эта.... красненькая?
- 800 000 грн
- сколько??? блин... шо ж так дорого?
- ну...так купите себе что-то дешевле
- если бы! но кран упал именно на такую
А ТУТ БАЦ ! - кран по башке урезал... и пивасик отменён... вместо него счета за бинты... за зелёнку... за рентген... санитарке за подсовывание утки... .