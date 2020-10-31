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Протестувальники вимагали не запроваджувати жорсткий карантин в Ужгороді. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Учасники акції протесту біля будівлі Закарпатської обладміністрації вимагали не запроваджувати в Ужгороді, що перебуває у "червоній зоні", жорсткі карантинні обмеження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Посилені карантинні заходи в місті мають запровадити з понеділка, 2 листопада.

На думку протестувальників, карантин вб'є їхній бізнес і залишить їх без роботи.

"Якщо зараз все закриють, то мені не буде чим годувати дітей. Тому я прийшов. На своїй сторінці я закликав людей, щоб прийшли. Мене зараз більше хвилює, щоб підприємці не втратили дохід, адже ми від цього втрачаємо теж", - розповів учасник акції, кухар Костянтин Донець.

Протестувальники вимагали не запроваджувати жорсткий карантин в Ужгороді 01

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До протестувальників вийшли голова ОДА Олексій Петров та очільник Ужгорода Богдан Андріїв, який озвучив свої пропозиції щодо карантину.

"Не забороняти роботу садочків, навчання школярів до четвертих класів, а учні 5-11 щоб перейшли на дистанційне навчання. Не забороняти роботу громадського транспорту в нашому місті і роботу магазинів, кафе", - запропонував Андріїв.

Протестувальники вимагали не запроваджувати жорсткий карантин в Ужгороді 02

Голова Закарпатської ОДА Петров зауважив, що в Ужгороді багато інфікованих коронавірусом потребують госпіталізації: "Ви знаєте, скільки у нас в Ужгороді тяжкохворих, які потребують госпіталізації на день? 30! 30 на день! У нас залишилося 100 ліжок".

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Ужгород віднесли до "червоної" зони, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 у місті упродовж двох тижнів становив 423 випадки на 100 000 населення, а має  бути не більше 320. Від початку пандемії 42 ужгородці померли від ускладнень хвороби. Загалом у місті підтвердили майже 3 000 випадків COVID-19.

Протестувальники вимагали не запроваджувати жорсткий карантин в Ужгороді 03
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Топ коментарі
+9
Я свою контору закрыл 2 недели тому. Сначала у молодого Мама захворила на ковид, потом - он сам, потом еще двое столяров. Буду всем платить 50% от среднего, пока буду иметь возможность. После... даже не знаю пока. Не шутите с ковидом, Панове.
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31.10.2020 21:19
+7
Ну идивляюсь нашему мудромо нариду! Что лучше пару месяцев посидеть на хлебе и воде или отдать последние деньги врачам и гробовщикам?
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31.10.2020 21:13
+6
Мій дообре знайомий, бувший "нєвєрющий", зараз з сім'єю лежить ..
А як верещав-нівєрюфсьоврьоте...
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31.10.2020 21:27
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31.10.2020 21:09 Відповісти
Ну идивляюсь нашему мудромо нариду! Что лучше пару месяцев посидеть на хлебе и воде или отдать последние деньги врачам и гробовщикам?
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31.10.2020 21:13 Відповісти
Этому " хлебе и воде " люди предпочитают работать .
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31.10.2020 21:19 Відповісти
У меня родственники живут и работают в Швеции.Там нет никакого карантина.Карантин больше мешает ,больше вредит,чем помогает.
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31.10.2020 21:27 Відповісти
Был я в Швеции там на остановках до карантина шведы стояли в 5 метрах друг от друга да и в автобусе там трудно не найти свободного места. А в офисах вобще у каждого кабинет маленький но свой!
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31.10.2020 21:36 Відповісти
Де ти тіки не був.
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31.10.2020 21:43 Відповісти
Люблю на мир посмотреть и себя показать. Не был на 2 континетнтах только в Австралии и в Антарктиде а так везде побывал. Думаю после ковида махнуть в Австралию! Будет что вспомнить на старости лет!
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31.10.2020 21:50 Відповісти
Я тільки в Антартиді не був...))
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31.10.2020 21:56 Відповісти
таскать контрабас и венгрии.словакии,румынии?а туда сигареты
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31.10.2020 21:27 Відповісти
Работать на благо кого? От предприятия даже гроб не дадут? Скинуться по 50 грн работники да и то не все и не всем!
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31.10.2020 21:31 Відповісти
Дайте дебилам умереть. Только дороги в область перекройте чтобы не размножались
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31.10.2020 21:14 Відповісти
Я был всегда за то что каждый вправе выбирать образ своей жизни и в праве выбирать чем травиться. Только ввести серьезную уголовную ответственность за заражение и причинение вреда другим. Точно так же я всегда за то чтобы наркотики были доступные для наркоманов. Разрешите им побыстрее сдохнуть и ваши улицы станут чище. Все равно тот кто ищет тот всегда найдет способ себя отравить.
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31.10.2020 21:20 Відповісти
Полностью согласен. Но с ковидом тут не всё однозначно. Как ты докажешь что тебя это шимпанзе заразило а не другое?
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31.10.2020 21:34 Відповісти
Дебилы хотят жить и работать.Сидение по домам действует угнетающе на человека и он быстрее заболевает другими болезнями.
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31.10.2020 21:29 Відповісти
Ну это если не заниматься дома ничем. Можно сделать генеральную уборку наконец подклеить и подремонтировать дом ну и тд и тп...
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31.10.2020 21:33 Відповісти
Одні трєбавалі ввесті...
Другі трєбуют нє вводіть...добром це не закінчиться
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31.10.2020 21:18 Відповісти
Я свою контору закрыл 2 недели тому. Сначала у молодого Мама захворила на ковид, потом - он сам, потом еще двое столяров. Буду всем платить 50% от среднего, пока буду иметь возможность. После... даже не знаю пока. Не шутите с ковидом, Панове.
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31.10.2020 21:19 Відповісти
Мой брат болел ковидом.У него была температура всего 2 дня ,потом и это прошло.У каждого по-разному.
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31.10.2020 21:31 Відповісти
А вот гепу кондратий схватил да и у меня в подьезде молодая семья вымерла от ковида!
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31.10.2020 21:37 Відповісти
Ежедневно без ковида умирает 1700человек... Вон сегодян дурачек бухой двоих убил и двоих покалечил!
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31.10.2020 21:39 Відповісти
Это немного не то вот дурачек бухой убил 2 человек а дурачек ковидный попрется в магазин и там заразит 200 человек из которых 20 умрет а 20 станут инвалидами так вот первого посадят на 10 лет а второго лечить будут и потмо выпустят и в ледующую эпидемию он ещё будет убивать и калечить! Я бы ввел уголовную ответственость без маски тест на ковид и если заражен то 10 лет на зону лечиться! Сегодня видел очередь в частную лабораторию там человек 20 стояло скорей всего тест на ковид сдавали!
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31.10.2020 21:47 Відповісти
смертность 2%
Значит из 200 умрет 4 и т о если у них есть проблемы со здоровьем
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01.11.2020 09:28 Відповісти
Мне за 50. Из 8 человек у меня 5 - старше 40( матерые столяры, натуральные артисты своего дела) . Рисковать ради денег я не собираюсь, как это делал по молодости. Мой дом, семья, способны держаться в режиме осажденной крепости 12 месяцев, бо я - выживальщик,у меня запасы долгого хранения плюс артезианская скважина. Ну и с сада-огорода на год закатки. Плюс в начале пандемии заставил жену покупать дешевое мясо, закатал тушенки...эээ...дофига. Ну, и зять - фермер, такой же паранойик,как и я. Т.е., кукуруза,куры,инднюшки, небольшая отара овец. Мы к подобному давно готовы.
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31.10.2020 21:41 Відповісти
Ну не всем везет иметь запасы.Я вот так же лишился работы из-за плохой экономической ситуации,два месяца промаялся ,потом нашел другую работу,менее оплачиваемую,но жить то надо.
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31.10.2020 21:53 Відповісти
Причем тут везение? Вы же в Армении, шо мешало иметь сад-огород? Ну, если не Вам, то у родни же есть, без сомнений. Делать подобные запасы вовсе не так дорого, как может показаться. Просто нужно поставить себе цель и приложить свой труд.
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31.10.2020 22:00 Відповісти
Да... мы тоже на грани закрытия. Буду всем показывать ДУЛЮ! Нехер було за зеленого дебила голосовать!
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31.10.2020 21:38 Відповісти
А у меня другое...мои были ко мне лояльны( ну, трое из 8-ми), с самого начала, 11 лет назад. Когда еще не было понятно, выживет мой бизнесс или сдохнет. Эти трое в меня поверили,вытянули меня, я им обязан. Ну, а остальные - хорошие работники, хорошие люди. Я просто не могу с ними не поделиться сейчас. А их политические взгляды - их личное,на бизнесс не влияющее.
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31.10.2020 21:48 Відповісти
В США политическая обстановка и политические взгляды не очень влияют на бизнес, ну я так думаю. Вот в Украине все наоборот.
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01.11.2020 09:27 Відповісти
В Харьковской обл . живу в райцентре с прогрессирующим распространением ковід , скоро будем в красной зоне . Придерживаюсь всех обмежень і застережень в общении и бизнесе .... . Думаю , что я сам уже переболел этой гадостью по всем признакам . Никаких тестов не сдавал , - потому что ожидать результатов нужно было неделю . Какой смысл ждать , если организм борется сам .
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31.10.2020 21:47 Відповісти
Вам и Вашим - здоровья и...ну шо еще можно теперь пожелать.
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31.10.2020 21:53 Відповісти
Искренне желаю и Вам не болеть !
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31.10.2020 22:15 Відповісти
Дякуем Пану.
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31.10.2020 22:16 Відповісти
Трамп вылечился за два дня.
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31.10.2020 22:00 Відповісти
Угу. Если верить в то, шо он чем-то болел.
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31.10.2020 22:02 Відповісти
Говорил, особое лекарство давали. Купи своим работягам.
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31.10.2020 22:06 Відповісти
Тут не верят Президентам на слово. Тут не бсср.
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31.10.2020 22:11 Відповісти
Ну, не покупай. Просто заплати людям 100% зарплаты, они не рабы, тоже жить хотят.
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31.10.2020 22:19 Відповісти
Рабы - у вас в бсср. Не путай,холоп.
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31.10.2020 22:23 Відповісти
А більше ніхто ніколи нічим не хворів і не захворіє ?
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31.10.2020 22:07 Відповісти
From now on - it's up to God.
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31.10.2020 22:09 Відповісти
Не серйозна відповідь.
Проте ...
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31.10.2020 22:10 Відповісти
ОК. Рисковать не собираюсь. Т.е., те, кто будет мне рассказывать шо ковид - это заговор рептилоидов с Набиру - нехай гуляют тундрой.
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31.10.2020 22:14 Відповісти
А я тут до чого ?
Я запитала лише, чи Ваші працівники та їхні родини ніколи нічим не хворіли у своєму житті.
І чи ніколи не захворіють, коли пройде сьогоднішній вірус.
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31.10.2020 22:31 Відповісти
Так, хворiли. Але не вмирали.
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31.10.2020 22:33 Відповісти
Тобто, Ваш працівник і його мама померли ?
Ви серйозно вважаєте, що люди вмирають лише від ковіду ?
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31.10.2020 22:35 Відповісти
Мама его в реанимации. Люди умирают от осложнений, вызванных ковидом. Давайте припiнiмо цю дiскуссiю.
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31.10.2020 22:46 Відповісти
Нема проблем. Я зрозуміла.
Більше ніхто ні від чого не вмирає.
І ускладень жодні інші хвороби не дають.
До побачення.
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31.10.2020 22:47 Відповісти
Вибачте , позволю собі втрутитись в діскус . Обична перекись водороду - знезаражує всі віруси . Принаймні вона набагато дешевша спиртових растворів і доступніша для простих людей .
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31.10.2020 22:56 Відповісти
"Попки" в магазиних тупо стоять і вказують, що кожен, хто заходить, мусить обробити руки їхньою гидотою. Своє брати не можна. Інакше вас не впустять.
Дохніть з голоду вдома.
Т - "турбота".
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31.10.2020 23:02 Відповісти
Не подходит для этих цілей
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01.11.2020 00:40 Відповісти
Ну і прапор вам в руки та барабан на шию. Шпаціруйте асфальтованою і освітленою дорогою до цвинтаря.
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31.10.2020 21:20 Відповісти
если б цепляло только их...шо будет с работниками садиков, школ и их семьями им посвист
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31.10.2020 21:44 Відповісти
С етими запретами из за коронавируса только больше разносят заразу по стране.ето все творится для отвода глаз.
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31.10.2020 21:20 Відповісти
Ковидные террористы кошмарят людей похлеще ИГИЛ и Аль-Каиды. Проблема не имеет мирного решения. К сожалению.
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31.10.2020 21:21 Відповісти
Закрыли страны и континенты.Под предлогом ковида гробят страны .Если следовать логике ковид-алармистов,то мировая экономика и весь мир должны быть закрыты навсегда- ведь есть такая болезнь,как туберкулез.Он так же передается воздушно-капельным путем,он в сотни раз смертельнее ковида.Но никому в голову не пришло закрывать страны из-за туберкулеза.
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31.10.2020 21:37 Відповісти
Все верно ты говоришь. Далеко не все понимают что происходит на самом деле.
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31.10.2020 21:42 Відповісти
только ты блин забыл что от этой хрени нет лекарства от слова вообще!!! И ближайшие годы не светит.
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31.10.2020 21:49 Відповісти
Есть сомнения, шо Рыжее вообще чем-то болело.
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31.10.2020 22:03 Відповісти
Вряд ли Трамп болел коронавирусом.
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01.11.2020 00:32 Відповісти
Це все нарадість кацапам .
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31.10.2020 21:23 Відповісти
и по их увещеваниям,шо никакого ковида нет,"этофсёпридумалчерчиль,в 18 году"
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31.10.2020 21:30 Відповісти
Ковид есть ,он существует,но опасность представляет не столько ковид,сколько борьба против распространения этого ковида.Как говорилось в старом советском анекдоте:"Советский Союз так яростно борется за мир,что от этого мира и камня на камне не останется!"😂😃😁
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31.10.2020 21:42 Відповісти
в армении 452 умерших от ковида на миллион жителей,почти 2400 заболевших за вчерашний день.Украине 165 на миллион,8750 новых заболевших за вчера....
италия-почти 32 000 за вчера,франция пару дней назад дала 52 000,бельгия-20 000
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31.10.2020 21:52 Відповісти
У нас ранее ковид так не свирепствовал.Так как сейчас идут боевые действия,огромное число беженцев прибыло в Армению из Карабаха ,все перемешалось и перемещается,то и ковид поднял голову
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31.10.2020 22:00 Відповісти
ну да...то баку виноват,шо армянском (тогда еще) карабахе засвирепствовал ковид...
азербайджан за вчера новых заболевших 1095,..72 смерти на миллион жителей
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31.10.2020 22:07 Відповісти
Мій дообре знайомий, бувший "нєвєрющий", зараз з сім'єю лежить ..
А як верещав-нівєрюфсьоврьоте...
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31.10.2020 21:27 Відповісти
100%. Тоже есть знакомые которые переболели ковидом. Уже прощались с етим миром. Только не знали от чего быстрее сдохнут от самого ковида или от лечения сильнейшими лекарствами которые дают осложнения на сердце и почки.
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31.10.2020 21:38 Відповісти
Странно, собирались сдохнуть но переболели...
Заметь это с твоих слов.
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31.10.2020 21:40 Відповісти
Да. повезло. 3 недели в реанимации но выжили. Здоровье у них крепкое было. Дети ихние кстати только покашливали, и разносили вирус по всей округе играясь на улице и в школе с другими детьми. Но знакомая работала в больнице (сейчас уволилась) рассказывала что тех кого привозят дохнут пачками. И статистика по смертности сильно приуменьшена потому что многие обычно живущие по селам предпочитают лечиться в дома где и сдыхают втихаря и не попадают в статистику.
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31.10.2020 21:46 Відповісти
Это отместка за то что проголосовали не ТАК.Из родственников троих моих коллег,а нас работает 6-ть человек,у всех оказался положительный тест который отправили как статистические данные но при повторном анализе оказалось что результаты не подтвердились и они здоровы но никто так и не обявил об ошибочных тестах.
После решения КС Украины об отбеливании воров не удивлюсь если ,,липовой,, статистикой об ковиде не начнут районы и области уничтожать экономически красными ужесточенными зонами.
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31.10.2020 21:55 Відповісти
Таких випадків дуже багато.
Перший тест - позитивний. Людина здає повторний (1 або 2), але результатики уже пішли і позитивну статистику.
ВІдповідальність ніхто ні за що не несе.
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31.10.2020 22:09 Відповісти
Але це дає змогу політичній маніпуляції або даже шантажу,як що не згодишся на мої умови то я тобі устрою червону зону із жорстким обмеженням і вилитиш в банкротівську трубу.
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31.10.2020 22:14 Відповісти
P.S.А саме цікаво те що весь позитив показують державні безкоштовні тести а негатив на вірус платні.А ще що само цікаво що даже після другого та третього негативного тесту члени сімї мають бути ще 10 днів на самоїзоляції після останього тесту.А це провал як в сімейному так і в районному так і в міському бюджеті.Та нікого даже за наміреній самботаж наказати юридично не можливо.
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31.10.2020 22:27 Відповісти
У нас 14.
На роботі колеги мусили сидіти вдома.
Знайома працює в іншому місці, здала тест - негативний.
Жодної ізоляції. Сказали виходити на роботу.
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01.11.2020 00:57 Відповісти
Меня на митинг тоже звали - там была вся фирма моего клиента (транспортники, с 18 марта по 31 мая были полностью закрыты, тяжело было, проели все сбережения). Я их понимаю, но не пошёл на это мероприятие. Потому что график инфицированных в виде экспоненты . . . У кого есть элементарные понятия в математике, тот отдаёт себе отчёт в том, куда этот график приведёт и в какие сроки, если ничего не делать. Да, средства к существованию - это важно, но они имеют смысл, если есть существование, а если ты сдох от заразной болезни, которую лечить нормально не умеют пока, то деньги тебе уже не будут нужны.

Беда только в том, что карантин эффективен, если его исполняют все. Вот все затарились продуктами / лекарствами / предметами первой необходимости и сели дома на месяц (кроме экстренных служб и систем жизнеобеспечения), не вылазят из дому ВООБЩЕ. Границы закрыты на въезд и выезд тотально. Тогда да - инкубационный период 2-3-4 недели прошёл, очаги вируса затухли. Больные за месяц или выздоровели, или умерли (прости Господи за кощунство). А работников экстренных служб и систем жизнеобеспечения жёстко контролировать, тестировать постоянно и т.п., чтобы потом опят из-за 1 оставшегося вирусоносителя вся страна не полыхнула. В значительной степени страна будет функционировать - научились уже по интернету жить (учёба в школах и университетах, удалённая офисная работа и т.п.).

А у нас как ? Перевозки запретили - ездят нелегалы. Карантин есть - его не соблюдают. Кого оштрафовали - суд штраф отменил, потому что протокол составлен неправильно. Вводят ограничения, а мэры крупных городов говорят "а мы манали" (и им за это ничего нет, хотя последствиями таких решений есть куча трупов). Ну и так далее. Получается результат какой ? Сознательные граждане / работодатели несут убытки от карантина, а из-за несознательных эффект от карантина - ноль. И зачем он тогда ?

Поэтому надо либо его отменить, и пусть вся страна переболеет, а кто выживет - тот выживет (честно об этом заявить). Либо ввести жесточайший, с комендатским часом 24/7, и как на видео из Индии - люди попёрлись в храм из-за своих тупых традиций (и пофиг на карантин), прибежала полиция и всех выходящих банально палками по спине, ногам и заднице отмахали за нарушение карантина. Вот такое (палку) наши дебилы поняли бы, наверное.

По логике, второй вариант как бы правильнее, потому что государство должно защищать жизнь людей, а в условиях отсутствия вакцины сделать это можно только жесточайшим карантином в виде "страна поставлена на паузу, улицы пустые". Ибо медицинская система перегружена и спасти людей государство иначе не может - нету другой технологии, за последние 2 тысячи лет лучше карантина ничего не придумали. В результате из-за "Свидетелей отсутствия вируса" люди, которые ответственно к ситуации относятся, могут сдохнуть, потому что некому будет оказать им помощь.
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31.10.2020 22:10 Відповісти
Чому не спрацювали жорстокі карантини в Європі ? Коли людям було заборонено виходити з дому ? Треба було заповняти спеціальний папір для отримання дозволу. Від сім*ї виходила тільки одна людина раз в тиждень за продуктами.
Чому не працюють маски, дистанція, виливання на себе ансисептикв і т.д. ?
Не кажу про Україну: про ті місця, які тут всі ставлять у приклад.
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31.10.2020 22:23 Відповісти
Тому що влітку відбулось максимальне розповсюдження - по даним Китаю 80% що переносили ковід зовсім не мали симптомів... Тут проблема в тому що більш уразливі організми( літні люди та ті хто має хронічні захворювання) Поясню - наприкладі алкоголю. Кожна людина має свій рівень. Тобто якщо людина чутлива і її починає нудити - це дуже добре бо організм миттєво реагує на отруєння спиртом крові. Коли людина вихваляється що багато може випити - це погано бо організм дозволяє потрапити ззовні багато кількості отрути - а потім виникає реакція.Але отрута вже в організмі і токсини руйнують клітини крові.Потім печінка очищує від токсинів . Але в людини яку одразу почала нудити кількість токсинів що потрапили в організм - менше. Так і ковід. Потрапляє у організм і якщо не відбувається протистояння імунної системи організму до вірусу - вірус максимально розповсюджується і потім уражає організм. Якщо імунна система сильна - відбувається симптоматики ОРЗ і вірусу нема сенсу накопичуватись в цьому організмі - він відступає.
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01.11.2020 00:50 Відповісти
???
Як відбулося розповсюдження, коли з весни обов*язкові намордники, антисептики і дистанція ?
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01.11.2020 00:53 Відповісти
Эти намордники до фени . Почитайте про Китай но только научную литературу- они там как солдаты - за 10 дней госпиталь все мобилизовали и четко выполняли все инструкции.... Хадача любого вируса максимальное распространение ( долго объяснять если вы не спец в микробиологии и не понимаете элементарных вещей из курсамшколы ) Если вирус летальный и агрессивный он максимально затухнет - ибо не будет распространяться потому что жертвы будут умирать и не переносить его дальше. Весной я изучил эту проблему по материалам своих коллег и так далее ... Никто тогда ничего не знал . В Китае 80% было бессимптомных переносчиков - Тоесть их никто не проверял - они могли просто переносить вирус и иметь минимальные симптомы кашля и так далее. По приросту в Европе ( Бельгия уже ввела локдаун ) а Украина ждёт. Про оружие - это бред. Мы имели 2 типа Ковида - причий и свиной..... За это время в природе произошёл эволюционный процесс.... Это нормально - природа реагирует на антропогенный фактор и стремится уничтожить человека который приносит дисбаланс на планету.... Смысл в том что мы биологически неприспособленные млекопитающие - естественный отбор у нас исключён . Следовательно изменения именной системы не могут быть в лучшую сторону. Более того - возникновение новых заболеваний всегда связано с давлением на естественную среду когда происходит резкое изменение или эволюционный дисбаланс .... Расшатали планету за неполные 200лет..... 100 лет для планеты это ничего. Летучие мыши жили 8 тысяч лет а то и более. Вот подумайте как биологический организм мыши универсализировался что их именная система спокойно является резерватом многих опасных вирусов. И более того они используют физически обусловленный принцип( ультразвук) для полетов в темноте... Кожистые перепончатые крылья.... и вниз тормашками.... Но самое уникальное что в их колониях присутствует генетически обусловленная система управления полетами.... Вы представляете что в темной огромной пещере мыши не натыкаются друг на друга а спокойно пролетают - система ультразвуковой безопасности полетов даёт приоритет пролёта более взрослой особи ..... Человек жалок....
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01.11.2020 01:08 Відповісти
за этим нереально уследить, разве как в Италии ментов на улицы и проверяют у всех причину выхода из дома. Но мы не Италия, у нас после такого сразу дефолт нужно объявлять, а это экономическая стагнация, спившиеся/снаркоманенные люди как в 90-х, нищета, нерожденные миллионы людей. Так что тут нет простого решения для нас.
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31.10.2020 22:37 Відповісти
Люто плюсую
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31.10.2020 23:19 Відповісти
 
 