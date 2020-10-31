Протестувальники вимагали не запроваджувати жорсткий карантин в Ужгороді. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Учасники акції протесту біля будівлі Закарпатської обладміністрації вимагали не запроваджувати в Ужгороді, що перебуває у "червоній зоні", жорсткі карантинні обмеження.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Посилені карантинні заходи в місті мають запровадити з понеділка, 2 листопада.
На думку протестувальників, карантин вб'є їхній бізнес і залишить їх без роботи.
"Якщо зараз все закриють, то мені не буде чим годувати дітей. Тому я прийшов. На своїй сторінці я закликав людей, щоб прийшли. Мене зараз більше хвилює, щоб підприємці не втратили дохід, адже ми від цього втрачаємо теж", - розповів учасник акції, кухар Костянтин Донець.
До протестувальників вийшли голова ОДА Олексій Петров та очільник Ужгорода Богдан Андріїв, який озвучив свої пропозиції щодо карантину.
"Не забороняти роботу садочків, навчання школярів до четвертих класів, а учні 5-11 щоб перейшли на дистанційне навчання. Не забороняти роботу громадського транспорту в нашому місті і роботу магазинів, кафе", - запропонував Андріїв.
Голова Закарпатської ОДА Петров зауважив, що в Ужгороді багато інфікованих коронавірусом потребують госпіталізації: "Ви знаєте, скільки у нас в Ужгороді тяжкохворих, які потребують госпіталізації на день? 30! 30 на день! У нас залишилося 100 ліжок".
Ужгород віднесли до "червоної" зони, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 у місті упродовж двох тижнів становив 423 випадки на 100 000 населення, а має бути не більше 320. Від початку пандемії 42 ужгородці померли від ускладнень хвороби. Загалом у місті підтвердили майже 3 000 випадків COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Другі трєбуют нє вводіть...добром це не закінчиться
Значит из 200 умрет 4 и т о если у них есть проблемы со здоровьем
Проте ...
Я запитала лише, чи Ваші працівники та їхні родини ніколи нічим не хворіли у своєму житті.
І чи ніколи не захворіють, коли пройде сьогоднішній вірус.
Ви серйозно вважаєте, що люди вмирають лише від ковіду ?
Більше ніхто ні від чого не вмирає.
І ускладень жодні інші хвороби не дають.
До побачення.
Дохніть з голоду вдома.
Т - "турбота".
италия-почти 32 000 за вчера,франция пару дней назад дала 52 000,бельгия-20 000
азербайджан за вчера новых заболевших 1095,..72 смерти на миллион жителей
А як верещав-нівєрюфсьоврьоте...
Заметь это с твоих слов.
После решения КС Украины об отбеливании воров не удивлюсь если ,,липовой,, статистикой об ковиде не начнут районы и области уничтожать экономически красными ужесточенными зонами.
Перший тест - позитивний. Людина здає повторний (1 або 2), але результатики уже пішли і позитивну статистику.
ВІдповідальність ніхто ні за що не несе.
На роботі колеги мусили сидіти вдома.
Знайома працює в іншому місці, здала тест - негативний.
Жодної ізоляції. Сказали виходити на роботу.
Беда только в том, что карантин эффективен, если его исполняют все. Вот все затарились продуктами / лекарствами / предметами первой необходимости и сели дома на месяц (кроме экстренных служб и систем жизнеобеспечения), не вылазят из дому ВООБЩЕ. Границы закрыты на въезд и выезд тотально. Тогда да - инкубационный период 2-3-4 недели прошёл, очаги вируса затухли. Больные за месяц или выздоровели, или умерли (прости Господи за кощунство). А работников экстренных служб и систем жизнеобеспечения жёстко контролировать, тестировать постоянно и т.п., чтобы потом опят из-за 1 оставшегося вирусоносителя вся страна не полыхнула. В значительной степени страна будет функционировать - научились уже по интернету жить (учёба в школах и университетах, удалённая офисная работа и т.п.).
А у нас как ? Перевозки запретили - ездят нелегалы. Карантин есть - его не соблюдают. Кого оштрафовали - суд штраф отменил, потому что протокол составлен неправильно. Вводят ограничения, а мэры крупных городов говорят "а мы манали" (и им за это ничего нет, хотя последствиями таких решений есть куча трупов). Ну и так далее. Получается результат какой ? Сознательные граждане / работодатели несут убытки от карантина, а из-за несознательных эффект от карантина - ноль. И зачем он тогда ?
Поэтому надо либо его отменить, и пусть вся страна переболеет, а кто выживет - тот выживет (честно об этом заявить). Либо ввести жесточайший, с комендатским часом 24/7, и как на видео из Индии - люди попёрлись в храм из-за своих тупых традиций (и пофиг на карантин), прибежала полиция и всех выходящих банально палками по спине, ногам и заднице отмахали за нарушение карантина. Вот такое (палку) наши дебилы поняли бы, наверное.
По логике, второй вариант как бы правильнее, потому что государство должно защищать жизнь людей, а в условиях отсутствия вакцины сделать это можно только жесточайшим карантином в виде "страна поставлена на паузу, улицы пустые". Ибо медицинская система перегружена и спасти людей государство иначе не может - нету другой технологии, за последние 2 тысячи лет лучше карантина ничего не придумали. В результате из-за "Свидетелей отсутствия вируса" люди, которые ответственно к ситуации относятся, могут сдохнуть, потому что некому будет оказать им помощь.
Чому не працюють маски, дистанція, виливання на себе ансисептикв і т.д. ?
Не кажу про Україну: про ті місця, які тут всі ставлять у приклад.
Як відбулося розповсюдження, коли з весни обов*язкові намордники, антисептики і дистанція ?