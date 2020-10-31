Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Володимир Весьолкін, власник розташованого в окупованій Горлівці підприємства "Арго", яке забрали терористи, показав на фото розруху на місці квітучого бізнесу.
Фотографії Весьолкін опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це моє приватне підприємство "Арго". Точніше те, що від нього залишилося. Раніше тут працювали люди різних професій. Люди отримували заробітну плату, а місто - податки", - написав Весьолкін.
За його словами, до окупації Горлівка була досить заможним містом.
"Потім прийшла до нас Росія. Ну, як прийшла - на танках приїхала. Обізвали нас "ДНР"... І як наслідок - ні роботи, ні податків. Суцільні злидні", - додав підприємець.
Весьолкін стверджує, що у місцевого населення є два способи прогодуватися: або перебиватися випадковими заробітками, або йти воювати на боці окупантів.
Згідно з даними з реєстрів, підприємство "Арго" займалося виготовленням виробів із бетону і неспеціалізованою гуртовою торгівлею.
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Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.
Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
ведама, што гэта рабсея. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !