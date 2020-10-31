УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14713 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події Окуповані території - Крим і Донбас
32 963 119
Горлівка (201) окупація (5847) Донбас (21733) розбрат (64)

Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Володимир Весьолкін, власник розташованого в окупованій Горлівці підприємства "Арго", яке забрали терористи, показав на фото розруху на місці квітучого бізнесу.

Фотографії Весьолкін опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це моє приватне підприємство "Арго". Точніше те, що від нього залишилося. Раніше тут працювали люди різних професій. Люди отримували заробітну плату, а місто - податки", - написав Весьолкін.

За його словами, до окупації Горлівка була досить заможним містом.

"Потім прийшла до нас Росія. Ну, як прийшла - на танках приїхала. Обізвали нас "ДНР"... І як наслідок - ні роботи, ні податків. Суцільні злидні", - додав підприємець.

Читайте також: Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей

Весьолкін стверджує, що у місцевого населення є два способи прогодуватися: або перебиватися випадковими заробітками, або йти воювати на боці окупантів.

Згідно з даними з реєстрів, підприємство "Арго" займалося виготовленням виробів із бетону і неспеціалізованою гуртовою торгівлею.

Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 01
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 02
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 03
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 04
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+68
Свободна экономическая ЗОНА..
Зе-зе-зе, подивись !!
показати весь коментар
31.10.2020 21:32
+34
На лазі теж кацапи хозяйнічалі междупрочім...
А електрон переключився на електротранспорт... працює потроху
показати весь коментар
31.10.2020 21:35
+34
А хто був власником ЛАЗа, випадково не кацап?
показати весь коментар
31.10.2020 21:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
їм і так непогано ведеться, особливо мертвяку

Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз - Цензор.НЕТ 5968
показати весь коментар
01.11.2020 00:24 Відповісти
Руїни заводу "Краситель" в Рубіжному, якого "крепкіє хозяйствєннікі" регіонали стерли з лиця землі ще до війни.

https://www.youtube.com/watch?v=Xxg688tMCkA&feature=emb_logo
показати весь коментар
01.11.2020 00:45 Відповісти
Вот и меня терзают смутные сомнения в искренности этого "крепкого хозяйственника". На фото я не вижу современных производственных помещений, которые построил собственник, вложив миллионные инвестиции. Вижу совковый завод, который достался Веселкину ... непонятно как.
показати весь коментар
02.11.2020 10:05 Відповісти
Судя по фоткам "успешное предприятие" разрушалось лет 30.
показати весь коментар
01.11.2020 03:03 Відповісти
Вполне достаточно 7 лет внешнего управления путинской Ордой.
показати весь коментар
01.11.2020 05:58 Відповісти
Ось як Метро в Донецьку виглядало у 2016, всього через 2 роки керування кацапами.
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз - Цензор.НЕТ 6365
показати весь коментар
01.11.2020 06:33 Відповісти
Ты все пованиваешь, гондон? У тебя, кацапсина ты сраная, есть какие-то сомнения, что твои соотечественники вОнюшки и бамбассккое быдло может все угондошить и за несколько месяцев, не о, что лет?
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз - Цензор.НЕТ 7728
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз - Цензор.НЕТ 8999
показати весь коментар
02.11.2020 06:32 Відповісти
Ломать - не строить. "разрушим до основания, а затем..." Только затем все никак не наступает. Что то надо делать с консерваторией, в смысле с образованием и обучением. Навыки ручного труда, безотносительно к способностям прививать постоянно и упорно. Если в детстве что то делала своими руками и знаешь как это не просто, то будешь с уважением относится к результатам чужого труда. Популярность умозрительных профессий дает иллюзию превосходства и презрения к продуктивной деятельности.
показати весь коментар
01.11.2020 07:02 Відповісти
Навіть націонал соціалісти такого не робили в ВОВ як православний рейх, пограбувавши всю індустрію, а тепер хоче оце все впихнути зеленому дебілу, що як Крим після війни впихнули Україні для того щоб голодна республіка витягла з ями той спалений і пограбований німцями і НКВСниками Крим. Зелені олігофрени не спішіть, нехай РФ поносить ту торбу з пограбованого Донбасу в себе на шиї.
показати весь коментар
01.11.2020 07:56 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни края.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.

Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
показати весь коментар
01.11.2020 07:58 Відповісти
Цудоўны верш ! Згодзен з кожным яго радком. Уражвае,што без назвы краіны і яе народа -
ведама, што гэта рабсея. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
показати весь коментар
03.11.2020 12:48 Відповісти
Героям Слава! Спілкуймося, та й порозуміємось. Головне не ординською.
показати весь коментар
03.11.2020 17:01 Відповісти
а чем оно щас не успешное обычное совко ватное заброшка это ватнорма
показати весь коментар
01.11.2020 10:06 Відповісти
Вельмишановний підприємець! Як я розумію, всіх на території тії "дири" все влаштовує. Щось я не чув за 6 років, щоб хтось там протестував чи диверсії влаштовував. Кушать подано. Продовжуйте в тому ж дусі. Що ви від нас хочете? Щоб ми вас пожаліли? Не діждетесь.
показати весь коментар
01.11.2020 10:09 Відповісти
Теперь клоун может смело "бамбить" горловку, один хрен там ничего не осталось уже.
показати весь коментар
01.11.2020 11:06 Відповісти
В Горловке работает Коксохим и он вроде бы ринатовский
показати весь коментар
01.11.2020 20:52 Відповісти
Але все одно Путін вам друг і брат, ви ж так хотіли в расіюшку
показати весь коментар
01.11.2020 12:54 Відповісти
Моя знакомая ватница, голосовавшие за зеленского, "лишбынепарашенка", думает, что в дыныры рай, причём сама себе такое придумала, потому что верит что СССр была страной обетованной, текущей молоком и мёдом А Дындыра, как и Беларсусь в её представлении - это заповедники совка, и значит там живут хорошо, всё на шару, самый вкусный пломбир, ну и так далее, как ей представляется совок. Это какая-то шиза или глупость, свойственная части наших граждан с врождённым дефектом мозга, или слабоумным от старости. Эти ватники живут в каких то своих мифах, ими же и созданных. Собрать бы их всех и отправить в дындыры, да чтобы не возвращались. То, что там квартиры дешёвые, потому что оттуда все драпают и никто не хочет там покупать недвижимость - в её мозгу перевернулось, что там совок и всё нашару и квартиры и дома тоже нашару. ))))
показати весь коментар
01.11.2020 20:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 