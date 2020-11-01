"Вийди звідси, нечисть!" До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Громадські активісти та ветерани провели акцію протесту біля розташованого під Луцьком будинку судді Конституційного Суду Петра Філюка, який голосував за скасування електронного декларування.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Акцію анонсували напередодні. Біля будинку активістів вже чекали правоохоронці.
Під воротами будинку протестувальники розклали полотна з відбитками "кривавих долонь" і кілька гарбузів зі свічками всередині.
Учасники акції скандували: "Відставка або смерть!"
"Хоча Хелловін - це і не українське свято, прийшли цього дня, бо суддя Філюк - нечисть, яку потрібно виганяти", - пояснив один з учасників протесту, майданівець Богдан Климчук.
За словами учасників акції, Петро Філюк у цьому будинку буває рідко, зараз живе в Києві.
Від будинку судді активісти рушили до будівлі Апеляційного суду області, який Філюк очолював упродовж 15 років перед тим, як отримати призначення у КСУ, і повісили там плакат.
Будь ласка, зачекайте...
От би якісь сили забрали усю зебільну нечисть туди...
переповім по-новому старий анекдот .
Зібрав Вовка судів КС , розповів їм , що Україна знаходиться під пильним контролем Заходу за можливість порушення конституції. Що він не може їх ні розігнати ні захистити від обурення людей .Тому він пропонує їм такий варіант - шановні судді! Я зібрався піти на йух з Банкової, чи не хотіли би ви за власним бажанням піти зі мною?!
А надо бы "Муху".
Чудо-ВаЩе
Тобто за спробу конституційного перевороту треба посадити все РНБО на чолі із Зє?
Що ж, йой, най буде.
Матьора падлюка..
Виктор Горобец
У більшості сфер процеси гальмують не регулювання, а рагулювання. ***
Поки «націоналістами» себе називатимуть люди, яких Кремль фінансує таємно, а «міцними господарниками» люди, яких Кремль фінансує відкрито - Україна буде у небезпеці.
(хоча... може і не встигнути)
Аваков! час реабілітуватись наступив - проконтролюй акції біля домівок усіх судів КС(тобто поклич НАЦЖОН а усі інші підтягнуться)
Та не гарбузи потрібно приносити, а як мінімум протитанкові міни.