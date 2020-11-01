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Волинь (650) КС (1154) Луцьк (363) протест (2250) суддя (1423) Хелловін (3)

"Вийди звідси, нечисть!" До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Громадські активісти та ветерани провели акцію протесту біля розташованого під Луцьком будинку судді Конституційного Суду Петра Філюка, який голосував за скасування електронного декларування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Акцію анонсували напередодні. Біля будинку активістів вже чекали правоохоронці.

Під воротами будинку протестувальники розклали полотна з відбитками "кривавих долонь" і кілька гарбузів зі свічками всередині.

Учасники акції скандували: "Відставка або смерть!"

"Хоча Хелловін - це і не українське свято, прийшли цього дня, бо суддя Філюк - нечисть, яку потрібно виганяти", - пояснив один з учасників протесту, майданівець Богдан Климчук.

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За словами учасників акції, Петро Філюк у цьому будинку буває рідко, зараз живе в Києві.

Від будинку судді активісти рушили до будівлі Апеляційного суду області, який Філюк очолював упродовж 15 років перед тим, як отримати призначення у КСУ, і повісили там плакат.

Вийди звідси, нечисть! До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи 01Вийди звідси, нечисть! До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи 02
Вийди звідси, нечисть! До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи 03
Вийди звідси, нечисть! До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи 04
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Топ коментарі
+40
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 9217
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31.10.2020 22:06
+28
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 8501
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31.10.2020 22:15
+16
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы.

"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 6333 А надо бы "Муху".
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31.10.2020 22:08
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Насправді у ніч Самхайну (ака Хеллоуїн) стає особливо тонкою межа між двома світами, і потойбічні парфуми ходять землею.
От би якісь сили забрали усю зебільну нечисть туди... "Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 3730
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31.10.2020 22:05 Відповісти
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 9217
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31.10.2020 22:06 Відповісти
похож "Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 4803
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31.10.2020 22:10 Відповісти
Або проще уінхуйло
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31.10.2020 22:33 Відповісти
Штукам 10 судів організувати таке святкування Хелловіну - вони підуть в піший похід самостійно...
переповім по-новому старий анекдот .
Зібрав Вовка судів КС , розповів їм , що Україна знаходиться під пильним контролем Заходу за можливість порушення конституції. Що він не може їх ні розігнати ні захистити від обурення людей .Тому він пропонує їм такий варіант - шановні судді! Я зібрався піти на йух з Банкової, чи не хотіли би ви за власним бажанням піти зі мною?!
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31.10.2020 22:40 Відповісти
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы.

"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 6333 А надо бы "Муху".
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31.10.2020 22:08 Відповісти
Фашіствуюшьчьєїся бЄндьйоррифци очінь.
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31.10.2020 22:09 Відповісти


Чудо-ВаЩе



Тобто за спробу конституційного перевороту треба посадити все РНБО на чолі із Зє?
Що ж, йой, най буде.

"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 4149
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31.10.2020 22:11 Відповісти
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 6863
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31.10.2020 22:15 Відповісти
матрос железняк
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31.10.2020 22:47 Відповісти
15-ть років..
Матьора падлюка..
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31.10.2020 22:09 Відповісти
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 7752
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31.10.2020 22:11 Відповісти


Виктор Горобец

У більшості сфер процеси гальмують не регулювання, а рагулювання. ***

Поки «націоналістами» себе називатимуть люди, яких Кремль фінансує таємно, а «міцними господарниками» люди, яких Кремль фінансує відкрито - Україна буде у небезпеці.
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31.10.2020 22:13 Відповісти
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 8501
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31.10.2020 22:15 Відповісти
Потрїбен збіг за сьомим параметром - "з'ї*ався у Ростов"
(хоча... може і не встигнути)
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31.10.2020 22:29 Відповісти
100%
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31.10.2020 22:32 Відповісти
Этот зассытв Ростов, его в Хайфе ждут, недаром он себе там со старта место забронировал, подписав договор с Израилем о выплатах пенсий украинским репатриантам.
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31.10.2020 23:31 Відповісти
Ізраїль теж не факт, що захоче шкваритись...
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01.11.2020 01:09 Відповісти
Якщо Зеленський зі слугами відправлять суддів на миловарню, то народ буде "за".
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31.10.2020 22:36 Відповісти
Ви трохи очепятку допустили ...ВІДПРАВЛЯТЬСЯ з СУДДЯМИ...
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31.10.2020 22:51 Відповісти
Це не судді це злочинці проти українського народу.
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31.10.2020 22:59 Відповісти
це не влада яку, судді КС првели незаконним розпуском ВР- це злочинці які взяли під контроль суди
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01.11.2020 00:03 Відповісти
ЗЕ злочинна влада раом з судами
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01.11.2020 00:05 Відповісти
"Вийди звідси, нечисть!" До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи - Цензор.НЕТ 2915
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31.10.2020 22:48 Відповісти
Акцию анонсировали накануне. Возле дома активистов уже ждали правоохранители.

Аваков! час реабілітуватись наступив - проконтролюй акції біля домівок усіх судів КС(тобто поклич НАЦЖОН а усі інші підтягнуться)
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31.10.2020 22:48 Відповісти
надо не гарбузы а коктейль молотова в окно! .
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31.10.2020 23:27 Відповісти
это в Киевском доме актуально сделать, а не где никто не живет
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31.10.2020 23:30 Відповісти
А судья Головатый оказался самым хитропопым: имея не задекларированными 600 га земли, проголосовал против решения КС, оставшись при этом как бы честным как бы патриотом.
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31.10.2020 23:41 Відповісти
Когда уже все было понятно по голосованию большинством, можно было и не напрягаться.
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31.10.2020 23:49 Відповісти
Он и не напрягался.
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31.10.2020 23:52 Відповісти
Я о том же: защитил свои интересы чужими руками и не испачкал репутацию. Видимо, самый грамотный кадр там.
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31.10.2020 23:55 Відповісти
Почему дом не показали?
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31.10.2020 23:48 Відповісти
"Вийди звідси, нечисть!" До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи - Цензор.НЕТ 8140
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01.11.2020 00:41 Відповісти
Амедов, ви зробили це разом. При Порошенко таке було?
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01.11.2020 05:53 Відповісти
Розкрий очи, воно завжди було.
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01.11.2020 08:19 Відповісти
Коррупция - от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление»). Если они продаются и покупаются, то может вышибить клин клином и оптом продать их на перевоспитание куда нибудь в Сомали?
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01.11.2020 07:11 Відповісти
Сомалийские пираты не могли вывезти капитал за границу, потому все деньги вложили в развитие Сомали. Там сейчас живут люди лучше чем в Украине.
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01.11.2020 08:19 Відповісти
Вони повинні бути ЛІКВІДОВАНІ!
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01.11.2020 07:28 Відповісти
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы..."

Та не гарбузи потрібно приносити, а як мінімум протитанкові міни.
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01.11.2020 07:27 Відповісти
Ці дармоїди і відверті вороги України коштують бюджету 700 тис. грн в місяць кожний хапок і сидять вороги на пенсіях в 250 000, при середній то пенсії для кріпаків - 3000, а також разом з всіма цими судами, НАБУ, НАЗК, ВАС, САП і т.д. обходяться народу ці бездарі в 4,5 млрд. грн в рік. Може ліпше генпрокурора коже рік розстрілювати якщо він корумпований і це буде дешевше ніж утримувати цих дармоїдів? А питання конституції при верховному суду України буде вирішувати з десяток суддів. А отже для держави ми б зекономили 4 млрд гривень.
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01.11.2020 07:50 Відповісти
не зря кс хочет переехать в харьков,поближе к рускому миру
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01.11.2020 08:01 Відповісти
Там їм для втечі до РФ всього 40 км. А з Києва по дорозі до Кремля можуть і прибити.
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01.11.2020 08:04 Відповісти
Харьков - хорошо продуманный план. Если переворот не удастся, то по крайней мере ХНР организуют.
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01.11.2020 08:21 Відповісти
я б пива купил лагер за 20 грн в атб если б их перевешали на заборе как при людовике еще всех рыгов без исключения...
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01.11.2020 10:35 Відповісти
Ван Хельсинга на них нет с осиновым колом!
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01.11.2020 12:31 Відповісти
Якщо знають, що він там не живе, то якої мами туди йти? Треба було йти туди, де живе!
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01.11.2020 22:27 Відповісти
 
 