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"Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Мешканку міста Жодіно Іраїду Мисько засудили до штрафу в 540 білоруських рублів (5800 грн) за фото біло-червоно-білої пастили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання Ex-press.

75-річна мешканка міста Жодіно Іраїда Мисько - кандидат сільськогосподарських наук. Після того, як Лукашенко захопив владу в Білорусі, оголосивши себе переможцем сфальсифікованих виборів, вона почала виходити на акції протесту з біло-червоно-білим прапором.

Висловлює протест пастилою: у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку 01

У суді проти Мисько міліціонери представили 6 протоколів і речові докази, зокрема фотографію, на якій пенсіонерка тримає в руках біло-червоно-білу пастилу.

"Так, це так вона висловлює протест. Пастилою", - повідомив суду капітан міліції Євген Семашко.

Висловлює протест пастилою: у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку 02

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Після суду Іраїді Мисько повідомили, що на неї у міліції є й інші протоколи. У другій половині дня в її квартиру прийшли співробітники міського відділу внутрішніх справ. Вони провели огляд і вилучили комп'ютер.
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Топ коментарі
+27
маразм? или таки террор?
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31.10.2020 22:28
+22
Протест зефіркою, це жесть. Бацька так довго не витримає.
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31.10.2020 22:31
+20
О, майн Гот! Решил хряпнуть чарку своей абрикосовки "Злий Бандеривец" урожая пр. года, отрезал шматок Сала, а там...Вы не поверите!!! - бело-красно-бело. Только литвину не говорите, а то он меня в фОшызды запишет. И,таки Будьмо! "Выражает протест зефиркой": в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку - Цензор.НЕТ 6424
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31.10.2020 22:39
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ну, это уж решение свободного человека - наниматься чистить кому-то ботинки или нет
на то он и свободный человек, выбор имеет
а вот у вас нет такого выбора
потому что вы - рабы!
причем рабы, прямо сейчас просирающие будущее своих детей...
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01.11.2020 15:51 Відповісти
Легко відбулася, бо за фото шматка сала з проростю в розрізі - років 10 тюрми!
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31.10.2020 22:57 Відповісти
Головне, щоб силовики не почали вбивати людей. А штрафи - то таке, маразм неадекватної диктатури з параноїдально-шизофренічним уклоном.
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31.10.2020 23:36 Відповісти
Вони ще почнуть (або вже й почали) сувенірну продукцію, наприклад, шоколадні цукерки вилучати, оформлені в біло-червоних кольорах... "Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку - Цензор.НЕТ 93
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31.10.2020 23:49 Відповісти
Можливо жінка зробила найважливішу справу свого життя - вийшла на протест і була за це покарана жорстоким узурпатором. Схоже, що покарані білоруси не шкодують, що постраждали за правду, за свою Білорусь.
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31.10.2020 23:37 Відповісти
можно страдать напрасно - это про белорусов
и это полный бред

а можно страдать, превозмогая врага
как страдали майдановцы
как страдали АТОшники
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01.11.2020 00:00 Відповісти
Якось сумно стає. Спочатку цікавився подіями в Білорусі, а зараз чим далі тим все більш одноманітні новини, начеб-то з психіатричної лікарні чи КНДР.
Уже не реагую на дії і слова їхньої влади. Один садизм, маячня та безвихідь.
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31.10.2020 23:37 Відповісти
Вода камінь точить. Не такий вже Лука і всесильний.
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31.10.2020 23:49 Відповісти
на таких рабов, как белорусы, и не нужно всесильного диктатора
вполне достаточно пары тысяч гопников в балаклавах с нагайками - забьют и загонят по клеткам
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01.11.2020 00:02 Відповісти
тю, только дошло это?
а я все уже предвидел через неделю протестов!
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01.11.2020 00:01 Відповісти
В начале февраля 2014-го у меня такое же ощущение было. Когда уже третий месяц вашему стоянию на одном месте пошёл. Я даже на Цензор тогда перестала какое-то время заходить. Как ни посмотрю - кучка людей поёт гимн. Утром поёт... Днём поёт.... И ничего больше не происходит.
А вона как оно потом-то закрутилось... "Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку - Цензор.НЕТ 6158
У каждого овоща свой срок.
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01.11.2020 00:03 Відповісти
человек, который не завоевал свободу - раб
и это аксиома
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01.11.2020 00:12 Відповісти
пысы. да, вас теперь кацапы будут чпокать по полной
вы же не мы, которые отстояли свою свободу в бою с кацапами
иди целуйся с твоими мышебратьями
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01.11.2020 00:13 Відповісти
ты цветочки ОМОНу уже подарил?
смотри, а то накажут!

да, и не забудь, когда будут бить твою жену, стоять на коленях и жалобно кричать "что вы делаете? как вам не стыдно!"
ну, все, как вы умеете
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01.11.2020 00:22 Відповісти
послушай, почему ты воюешь здесь, а не у тебя дома, с шавками луки?

почему ваши белорусские женщины храбрее мужчин?

у вас, белорусских мужиков, вообще хоть есть капля достоинства?
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01.11.2020 00:39 Відповісти
это потому, что ты тогда банально не понимала, что происходило в Украине, так и сейчас тупо не понимаешь, что же именно происходит в Белоруссии сейчас
а это совершенно разные процессы
но, поскольку ты не способна к анализу, а воспринимать можешь только отдельные внешние признаки процессов, то у тебя и выходит, что коричневый прованский овощ и коричневое говно - одно и тоже
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01.11.2020 00:11 Відповісти
Ваши слова да Богу в уши (с)
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01.11.2020 09:36 Відповісти
Таки було спочатку відчуття несерйозності. Дівчатка теж гвоздички беркутівцям встромляли в щити. Помаранчева революція проходила активніше. А потім почалось.
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01.11.2020 15:39 Відповісти
Янукович от яйца в обморок упал. Лукашенко - от фотографии зефирки обосрался. Беги, Лука, в Смоленск! В Ростове слабаков не уважают.
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31.10.2020 23:57 Відповісти
Виробників зефірки напевно вже після тортур в катівні розстріляли.
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01.11.2020 00:12 Відповісти
не. в микромордоре другое наказание - утопление в менцких болотах.
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01.11.2020 00:29 Відповісти
Другий день тебе читаю, і не зрозумію ніяк - що означає вислів "менцькі болота"? Болота під Мінськом? Бо "Менські (по-місцевому, "Менцькі") болота - на заході Чернігівщини, на південь від Гончарівського, тягнуться аж до полігону Деснянського гарнізону... А який вони стосунок мають до Білорусі?
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01.11.2020 07:15 Відповісти
БАБУШКА!
ЗАХВАТИ ПИСТОЛЕТИК И ЗИФИРКИ И ЛИДИНЦЫ
И ВЫХАДИ НА ПРАТЕСТ!
ФСЁ!
ЖДУ!!!

ВНУК.
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01.11.2020 00:13 Відповісти
Ну, прямо по Гаріку Кричевському: "Из хлеба вылепили "дуру", пугать салагу из ВОХРы... (пістолет)...
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01.11.2020 07:18 Відповісти
"Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку - Цензор.НЕТ 9491
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01.11.2020 00:39 Відповісти
Молодец, хорошо выглядит в свои годы, и активность адекватная.
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01.11.2020 06:52 Відповісти
це якийсь сюріалізм. чи є межа жалюгідності у лукашенка?!
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01.11.2020 08:30 Відповісти
Чего вы к пенсионерке прицепились, ей пенсии не хватает, вот и подрабатывает на протестах. Там неплохо платят
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01.11.2020 09:16 Відповісти
Ти з тих, що не уявляють, що можно щось робити без оплати. Твоїй мамці напевно небагато заплатили,щоб тебе народила?
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01.11.2020 12:34 Відповісти
Мусор - он и в Африке мусор
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01.11.2020 09:18 Відповісти
сначала там висет бчб, несколько дней не могли снять,т.к. шпиль намазали чем-то скользким.

«Вчера днём, в жилом комплексе Мегаполис свора собак установила на флагшток КЗ тряпку и приварила колючую проволоку. Но история получила продолжение)))) На ночь на крыше поставили палатку и включили мощные прожекторы, чтобы это убожество всю ночь было подсвечено со всех сторон))) Также всю ночь на крыше с фонарями ходили несколько лошков. Утром была пересменка, до сих пор шарятся по крыше с какими-то пакетами. Пост номер один переехал с трансформаторной будки на флагшток мегаполиса 😂😂😂😂
Люди шутят, что это арт-объект под названием "Любимую не отдают!!"
Кз тряпка, в колючей проволокой и кучей безголовых рабов вокруг....»

https://t.me/luxta_tv/1578
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01.11.2020 13:06 Відповісти
Капитан Семашко- гнида.
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01.11.2020 17:15 Відповісти
пропоную ЛУКАШУ також заборонити кістки і кров! Ну тому що біле і червоне! Л - логіка.
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02.11.2020 10:20 Відповісти
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