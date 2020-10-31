"Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Мешканку міста Жодіно Іраїду Мисько засудили до штрафу в 540 білоруських рублів (5800 грн) за фото біло-червоно-білої пастили.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання Ex-press.
75-річна мешканка міста Жодіно Іраїда Мисько - кандидат сільськогосподарських наук. Після того, як Лукашенко захопив владу в Білорусі, оголосивши себе переможцем сфальсифікованих виборів, вона почала виходити на акції протесту з біло-червоно-білим прапором.
У суді проти Мисько міліціонери представили 6 протоколів і речові докази, зокрема фотографію, на якій пенсіонерка тримає в руках біло-червоно-білу пастилу.
"Так, це так вона висловлює протест. Пастилою", - повідомив суду капітан міліції Євген Семашко.
Після суду Іраїді Мисько повідомили, що на неї у міліції є й інші протоколи. У другій половині дня в її квартиру прийшли співробітники міського відділу внутрішніх справ. Вони провели огляд і вилучили комп'ютер.
Будь ласка, зачекайте...
на то он и свободный человек, выбор имеет
а вот у вас нет такого выбора
потому что вы - рабы!
причем рабы, прямо сейчас просирающие будущее своих детей...
и это полный бред
а можно страдать, превозмогая врага
как страдали майдановцы
как страдали АТОшники
Уже не реагую на дії і слова їхньої влади. Один садизм, маячня та безвихідь.
вполне достаточно пары тысяч гопников в балаклавах с нагайками - забьют и загонят по клеткам
а я все уже предвидел через неделю протестов!
А вона как оно потом-то закрутилось...
У каждого овоща свой срок.
и это аксиома
вы же не мы, которые отстояли свою свободу в бою с кацапами
иди целуйся с твоими мышебратьями
смотри, а то накажут!
да, и не забудь, когда будут бить твою жену, стоять на коленях и жалобно кричать "что вы делаете? как вам не стыдно!"
ну, все, как вы умеете
почему ваши белорусские женщины храбрее мужчин?
у вас, белорусских мужиков, вообще хоть есть капля достоинства?
а это совершенно разные процессы
но, поскольку ты не способна к анализу, а воспринимать можешь только отдельные внешние признаки процессов, то у тебя и выходит, что коричневый прованский овощ и коричневое говно - одно и тоже
ЗАХВАТИ ПИСТОЛЕТИК И ЗИФИРКИ И ЛИДИНЦЫ
И ВЫХАДИ НА ПРАТЕСТ!
ФСЁ!
ЖДУ!!!
ВНУК.
«Вчера днём, в жилом комплексе Мегаполис свора собак установила на флагшток КЗ тряпку и приварила колючую проволоку. Но история получила продолжение)))) На ночь на крыше поставили палатку и включили мощные прожекторы, чтобы это убожество всю ночь было подсвечено со всех сторон))) Также всю ночь на крыше с фонарями ходили несколько лошков. Утром была пересменка, до сих пор шарятся по крыше с какими-то пакетами. Пост номер один переехал с трансформаторной будки на флагшток мегаполиса 😂😂😂😂
Люди шутят, что это арт-объект под названием "Любимую не отдают!!"
Кз тряпка, в колючей проволокой и кучей безголовых рабов вокруг....»
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