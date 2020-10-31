"Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку. ФОТО

Мешканку міста Жодіно Іраїду Мисько засудили до штрафу в 540 білоруських рублів (5800 грн) за фото біло-червоно-білої пастили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання Ex-press.

75-річна мешканка міста Жодіно Іраїда Мисько - кандидат сільськогосподарських наук. Після того, як Лукашенко захопив владу в Білорусі, оголосивши себе переможцем сфальсифікованих виборів, вона почала виходити на акції протесту з біло-червоно-білим прапором.

У суді проти Мисько міліціонери представили 6 протоколів і речові докази, зокрема фотографію, на якій пенсіонерка тримає в руках біло-червоно-білу пастилу.

"Так, це так вона висловлює протест. Пастилою", - повідомив суду капітан міліції Євген Семашко.

Дивіться також: Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після суду Іраїді Мисько повідомили, що на неї у міліції є й інші протоколи. У другій половині дня в її квартиру прийшли співробітники міського відділу внутрішніх справ. Вони провели огляд і вилучили комп'ютер.