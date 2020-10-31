Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині. ФОТО

У селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області відбулося прощання з Михайлом Григоровичем Старостіним (позивний Тихий). Він загинув 30 жовтня в районі селища Водяне на Донеччині під час ворожого обстрілу з боку найманців РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

"Михайлові було 30 років. Він був спокійним, дуже урівноваженим, ніколи не панікував", - розповідає Олександр Куса, який прослужив із Михайлом 2 роки.

"Таких людей, як він, треба снайперами ставити. Це людина, реально, - золоті руки. Всі позиції свої, бліндажі він робив як для Бога. На нього покладалися офіцери. Йому не потрібен був наказ. Йому треба було сказати: "Мішань, виручи". Він інколи не відмовляв", - розповів побратим.

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Михайло Старостін із 2010 року служив у Криму. Разом із ним 2014-го звідти виходив Дмитро Глова.

"Ніколи ні на кого не кричав. На рейсі могло бути важко, тоді він міг спокійно з посмішкою сказати, що треба зробити. Знаю його близько 8 років. Жодного разу не бачив, щоб він на когось кричав. Досі не віриться. Будемо вертатися назад якось. Він завжди буде з нами там", - каже товариш.

Класна керівниця Михайла Алла Суха згадує про нього так: "Наприклад, прибираємо ділянку. Пів ділянки робить клас, а пів ділянки – Міша. У нас була на Андрія вечірка. І витягували, кому який хлопець попадеться. І ось одній дівчинці попав Міша. І всі: "Ой, як ми тобі зазадримо, бо Міша такий працьовитий і дуже добрий". Мені так боляче. Це така дитина".

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На фронті Михайло сумував за домівкою, каже керівниця центру допомоги учасникам АТО при Херсонській ОДА Наталія Возаловська.

"Він, дізнавшись, що приїхали з Херсону, підійшов до нас і каже: "А я з Херсонської області, з Бериславського району. Звідки саме? З Новорайська". І ми так тепло поспілкувалися з ним. Зустрічалися ще кілька разів. Привітний, веселий був", - розповідає жінка.

У Михайла Старостіна залишилися мати, дружина та троє сестер.