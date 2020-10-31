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Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області відбулося прощання з Михайлом Григоровичем Старостіним (позивний Тихий). Він загинув 30 жовтня в районі селища Водяне на Донеччині під час ворожого обстрілу з боку найманців РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

"Михайлові було 30 років. Він був спокійним, дуже урівноваженим, ніколи не панікував", - розповідає Олександр Куса, який прослужив із Михайлом 2 роки.

"Таких людей, як він, треба снайперами ставити. Це людина, реально, - золоті руки. Всі позиції свої, бліндажі він робив як для Бога. На нього покладалися офіцери. Йому не потрібен був наказ. Йому треба було сказати: "Мішань, виручи". Він інколи не відмовляв", - розповів побратим.

Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині 01

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Михайло Старостін із 2010 року служив у Криму. Разом із ним 2014-го звідти виходив Дмитро Глова.

"Ніколи ні на кого не кричав. На рейсі могло бути важко, тоді він міг спокійно з посмішкою сказати, що треба зробити. Знаю його близько 8 років. Жодного разу не бачив, щоб він на когось кричав. Досі не віриться. Будемо вертатися назад якось. Він завжди буде з нами там", - каже товариш.

Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині 02Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині 03

Класна керівниця Михайла Алла Суха згадує про нього так: "Наприклад, прибираємо ділянку. Пів ділянки робить клас, а пів ділянки – Міша. У нас була на Андрія вечірка. І витягували, кому який хлопець попадеться. І ось одній дівчинці попав Міша. І всі: "Ой, як ми тобі зазадримо, бо Міша такий працьовитий і дуже добрий". Мені так боляче. Це така дитина".

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На фронті Михайло сумував за домівкою, каже керівниця центру допомоги учасникам АТО при Херсонській ОДА Наталія Возаловська.

"Він, дізнавшись, що приїхали з Херсону, підійшов до нас і каже: "А я з Херсонської області, з Бериславського району. Звідки саме? З Новорайська". І ми так тепло поспілкувалися з ним. Зустрічалися ще кілька разів. Привітний, веселий був", - розповідає жінка.

У Михайла Старостіна залишилися мати, дружина та троє сестер.

Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині 04
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Топ коментарі
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1253
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31.10.2020 23:34
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С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2318
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31.10.2020 23:42
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Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині - Цензор.НЕТ 7649
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01.11.2020 00:04
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1253
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31.10.2020 23:34 Відповісти
Погибшему нашему Герою Михаилу Старостину янелох запретил стрелять.
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31.10.2020 23:39 Відповісти
С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2318
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31.10.2020 23:42 Відповісти
Добре лице у хлопця, почивай дорогенький з миром(((
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31.10.2020 23:53 Відповісти
Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині - Цензор.НЕТ 7649
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01.11.2020 00:04 Відповісти
Кравчук обсудил с оккупантами зверское убийство
наших Героев решили и дальше продолжать "перестать стрелять".
Зебилы, вам не стыдно? Может все ваши депутаты выедут на "передок" и заменят наших ребят по всей линии фронта и продолжайте "перестать стрелять" до ганебного рояльного конца.
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01.11.2020 00:05 Відповісти
RIP

"Во всех "зонах разведения" (видимо лохов) находятся "неустановленные люди в гражданской одежде" (версия ОБСЕ). Откуда у "неустановленных людей в гражданской одежде" лазерные дальномеры и система военной связи ВС РФ ОБСЕ не объясняет." (с)
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01.11.2020 00:10 Відповісти
"Пока российская артиллерия, подвезенными с России боеприпасами убивала украинских военнослужащих, представители Зеленского обсуждали в ТРК выполнение требований России. Когда будут арестованы все члены ТРК за государственную измену ? "
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01.11.2020 00:12 Відповісти
Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2136
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01.11.2020 00:20 Відповісти
обидно что у нации нет духа объединиться и выгнать оккупанта со своей земли;
обидно вдвойне, что нация терпит и к этому даже серьезно не готовится , а занимается выживанием, всякой хернёй , воровством, грустью и весельем как ни в чём ни бывало ;
втройне обидно, что за всем этим столько времени наблюдают ВСУ, воины АТО, ветераны;
печально ,что время идёт, а мы можем только ходить за гробами, выражать соболезнование погибшим, сочувствие их семьям и надеяться, что врага выгонит кто-то вместо нас;
люто обидно, что нацию в такой момент возглавляют какие-то клоуны, предатели, саботажники и слабаки !
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01.11.2020 00:37 Відповісти
Вічна пам'ять герою! Зеленчмо і пуйло горіть у пеклі!
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01.11.2020 00:47 Відповісти
Світла пам'ять полеглому Воїну !
Глибокі співчуття родині.
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01.11.2020 02:23 Відповісти
Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині - Цензор.НЕТ 3993
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01.11.2020 08:26 Відповісти
вечная память воину! не каждый может закрыть собой страну, это ужасно, терять лучших.
соболезнования близким, разделяем вашу боль
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01.11.2020 09:43 Відповісти
 
 