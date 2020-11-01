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Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Дівчина і хлопець зі Львова потрапили під сніг і в туман, вибилися з сил, втратили орієнтири і не могли йти далі за маршрутом.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Туристи: 1999 р.н. та 1997 р.н., жителі міста Львів, рухаючись гірським туристичним маршрутом у районі озера Несамовите Яремчанської міської ради, у зв’язку із ускладненими погодними умовами (випадання мокрого снігу, туман) значно знесилившись, втратили орієнтування та не можуть самостійно продовжувати рух. Телефонний зв'язок з особами періодично підтримувався.

О 14:55 для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено 4 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення- пост Заросляк. О 16:20 рятувальники зустріли виснажених туристів неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували.Рятувальникм забезпечили супровід туристів до НСБ "Заросляк", де туристи залишились на ночівлю".

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Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області 01
Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області 02
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Топ коментарі
+7
Debily,bld.
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01.11.2020 01:26
+6
меня всегда волновал попрос, эти недоумки оплачивают расходы, которое несет страна по их споиску и спасасению.Помню наше судно было задествовано в в поиске и спасению яхты. После многочасовой операции и все международные участники, кроме как надавать поджопников этим яхтсменам попершимся невзирая на штормовое предупреждение других желаний не имели
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01.11.2020 02:32
+5
Тоже всегда удивляюсь дебилам, прущимся в ипеня без елементарной подготовки.
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01.11.2020 03:00
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Debily,bld.
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01.11.2020 01:26 Відповісти
Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 4241
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01.11.2020 02:22 Відповісти
Чего так сразу? Просто опыта мало и в таком возрасте много самоеверенности.
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01.11.2020 09:20 Відповісти
А пішли. Тому й Debily,bld. Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 8142
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01.11.2020 10:17 Відповісти
В Карпатах вже сніг! Краса! Зима близько! Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 5663
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01.11.2020 02:12 Відповісти
меня всегда волновал попрос, эти недоумки оплачивают расходы, которое несет страна по их споиску и спасасению.Помню наше судно было задествовано в в поиске и спасению яхты. После многочасовой операции и все международные участники, кроме как надавать поджопников этим яхтсменам попершимся невзирая на штормовое предупреждение других желаний не имели
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01.11.2020 02:32 Відповісти
Тоже всегда удивляюсь дебилам, прущимся в ипеня без елементарной подготовки.
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01.11.2020 03:00 Відповісти
Флотская выправка дает свое.ТОВМУ, если не путаю?
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01.11.2020 03:04 Відповісти
Нет, шлянию по ипеням обучен с детства.
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01.11.2020 03:09 Відповісти
И вот куда это обучение тебя завело ! Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 3797
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01.11.2020 13:40 Відповісти
Значит в маразм впадаю. А то помнится кто-то таки писал: фланка белая, брюки клеша, беска и Тигра на на танцах в Доме Офицером ( сам там в 80-х бывал) Старею((((((
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01.11.2020 03:20 Відповісти
Кругом коронавірус гуляє, а їм шаритись в горах треба, ще й людям спокою не дають... Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 7426
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01.11.2020 08:54 Відповісти
"Дистанції" дотримуються, придурки.
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01.11.2020 10:41 Відповісти
Не спокою від "екстремалів"...
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01.11.2020 09:05 Відповісти
Наркотики!!! На фото четко видно на дереве маршрутный знак! И вообще в Карпатах нереально заблудиться ! Везде села дома дороги и лесники. Вот с лесниками там проблем никогда нету. А вот все эти компании практикуют употребление наркотиков и марихуана это только для начала. Бухло для них это бычий кайф а вот всякие "мозговые практики" это типа продвинутая тема. Вот и результат! ВЫВОД либо перед нами усмиренные инвалиды либо наркоманы.
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01.11.2020 09:42 Відповісти
висновок: писав наркоман свої спогади про ліс...Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 3800
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01.11.2020 12:11 Відповісти
по моему комментарию понятно что я противник наркотиков но находясь в таких компаниях наблюдал как молодежь спокойно употребляет марихуану и не только . Оправдание простое трава не наркотик ! И не только траву. Это уже к сожалению стало нормой жизни . Что уж говорить если уже опрос проводят на предмет легализации марихуаны. И почему только марихуаны? Вопрос с нейрофизиологической точки зрения а чем отличается марихуана ( канабиодиды ) от других видов наркотиков кокаина амфетаминов и опиодидов психоделиков и других ?!!!!! НИЧЕМ!!!! Просто разный механизм наркотического действия а результат один!!! Наркотическое опьянение. и наркозависимость физиологическая и психологическая. Я например противник любого вида наркотиков . И сторонник на языке наркоманов " бычьего кайфа" те алкоголя в небольших не опасных для здоровья количествах.
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01.11.2020 16:06 Відповісти
висновок: попередній висновок не повний, оскільки, висловлено не до кінця. Безоцінні тези, с нейрофизиологической точки зрения: (И вообще в Карпатах нереально заблудиться ! Везде села дома дороги и лесники) (" бычий кайф" -небольшие не опасные для здоровья количества... Просто разный механизм..., а результат один!! )
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02.11.2020 02:10 Відповісти
В Карпатах заблукати - як два пальця об асфальт... Пройдись, наприклад, по Горганах і переконаєшся сам.
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01.11.2020 12:33 Відповісти
Карпаты густонасёленный район , Тем более сейчас есть смартфоны с навигаторами. Те заблудиться а тем более компании нереально априори. А сейчас просто нет места где не встретишь грибников и лесников . Везде грибы скашиваться каждый день . Чтобы заблудиться надо быть в либо под наркотиками либо иметь умственные проблемы. С гражданами которые страдают умстенными проблемами должны быть их опекуны.
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01.11.2020 16:11 Відповісти
Поспішили. Потрібно було днів 4 дати їм, щоб порозумнішали.
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01.11.2020 10:19 Відповісти
А Якого милого в таку погоду пертися в гори? М"яко кажучи, не розумні люди.
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01.11.2020 10:39 Відповісти
А что они искали в горах,зачем туда перется?
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01.11.2020 11:46 Відповісти
Зібралося тут якесь стадо недоумків коментувати те, чим самі ніколи не займалися і де ніколи не були. А може від заздрощів за те, на що самі не здатні морально чи фізично. У мене особисто, крім презирства, ви, диванні мандрівники і філософи, ніяких почуттів не викликаєте.
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01.11.2020 12:40 Відповісти
 
 