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Чоловік облив свою сім'ю хімречовиною, йому загрожує до 15 років в'язниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Зараз зловмисникові слідчі повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про те, що до місцевої лікарні з хімічними опіками доставлені 33-річна жінка та двоє її дітей, 15-ти та одного року, поліцейські отримали ввечері 31 жовтня від медиків.

Під час проведення слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодженя мешканці райцентру та її дітям під час сварки завдав 31-річний співмешканець, який у стані алкогольного сп’яніння повернувся додому. Нетверезий чоловік схопив пляшку, у якій була невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку.

Наразі потерпілі - у медичних закладах. Зловмисника ж поліцейські затримали у Миколаєві в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Чоловік облив свою сімю хімречовиною, йому загрожує до 15 років вязниці, - Нацполіція 01Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Замах на умисне вбивство", за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Пляшку з рідиною поліцейські вилучили та направили на експертизу. За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом буде обраний запобіжний захід.

Чоловік облив свою сімю хімречовиною, йому загрожує до 15 років вязниці, - Нацполіція 02
Чоловік облив свою сімю хімречовиною, йому загрожує до 15 років вязниці, - Нацполіція 03
Чоловік облив свою сімю хімречовиною, йому загрожує до 15 років вязниці, - Нацполіція 04
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Топ коментарі
+12
Где видно что лицо разбито? А если и дали разок при задержании так еще мало дали.
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01.11.2020 14:34
+10
этому вводить зелёнку внутривенно что бы вавку в голове изнутри лечить...
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01.11.2020 14:31
+9
Даун
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01.11.2020 14:30
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01.11.2020 14:30 Відповісти
А чого морда-лиця в юшку розбита?
Твоя "нова" поліцаї попрацювали чи жінка вирівнювати скороводкою намагалася?
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01.11.2020 14:31 Відповісти
Где видно что лицо разбито? А если и дали разок при задержании так еще мало дали.
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01.11.2020 14:34 Відповісти
А это у него лицо такое.
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01.11.2020 14:41 Відповісти
"Та мордяки у нас у всіх файні..."
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01.11.2020 22:34 Відповісти
Такому варто обличчя праскою розрівняти.
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01.11.2020 14:59 Відповісти
этому вводить зелёнку внутривенно что бы вавку в голове изнутри лечить...
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01.11.2020 14:31 Відповісти
"в медицинских закладах"? Пидлогакраины?
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01.11.2020 14:33 Відповісти
секс, злой...
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01.11.2020 14:34 Відповісти
Мабуть, щоб хтось подививсь і зрозумів, що так робити не можна.
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01.11.2020 15:07 Відповісти
Фашісти ні харошіє.
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01.11.2020 22:35 Відповісти
Про таких нужно говорить не "мужчина", а "человекоподобное существо мужского рода".
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01.11.2020 15:08 Відповісти
Це homo sapiens?
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01.11.2020 15:38 Відповісти
Просто тупое быдло.....
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01.11.2020 15:52 Відповісти
Прастой русккєй парінь.
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01.11.2020 22:36 Відповісти
 
 