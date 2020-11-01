Чоловік облив свою сім'ю хімречовиною, йому загрожує до 15 років в'язниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Зараз зловмисникові слідчі повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про те, що до місцевої лікарні з хімічними опіками доставлені 33-річна жінка та двоє її дітей, 15-ти та одного року, поліцейські отримали ввечері 31 жовтня від медиків.

Під час проведення слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодженя мешканці райцентру та її дітям під час сварки завдав 31-річний співмешканець, який у стані алкогольного сп’яніння повернувся додому. Нетверезий чоловік схопив пляшку, у якій була невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку.

Наразі потерпілі - у медичних закладах. Зловмисника ж поліцейські затримали у Миколаєві в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Замах на умисне вбивство", за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Пляшку з рідиною поліцейські вилучили та направили на експертизу. За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом буде обраний запобіжний захід.





