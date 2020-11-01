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Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліція Харкова з'ясовує обставини смерті чоловіка в ресторані на вулиці Ярослава Мудрого. Тіло виявлене 1 листопада близько 5:50.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, за адресою виїхала слідчо-оперативна група і керівництво Київського відділу.

"На місці події на другому поверсі ресторану правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поряд з померлим була зброя. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний харків‘янин", - йдеться в повідомленні.

Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані 01

Наразі проводиться огляд місця події, опитуються свідки.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Як повідомила Суспільному прессекретар поліції Олена Соболевська, бойовий чи травматичний пістолет знайдено на місці події - відповідь дасть експертиза.

Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані 02

За однією з версій, яку перевіряє слідство, чоловік зайшов до ресторану і відкрив вогонь: щоб захиститися, відвідувачі чинили опір. Причину смерті загиблого поліція не називає.

На підлозі правоохоронці знайшли кілька гільз і бите скло.

Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані 03

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У соцмережах вранці з'явилася інформація, що вбитий був охоронцем депутата ВР від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева. На своїй сторінці в фейсбуці він це спростував: "Мені шкода, що обірвалося життя, але особа вбитого мені невідома. Він ніколи у мене не працював".

Слідство встановлює, була смерть чоловіка навмисним вбивством або з необережності, перевищенням дозволеної самооборони.

За правилами карантину заклади в "червоні зоні" можуть працювати з 8:00 до 20:00. Чому ресторан працював вночі і чи отримає адміністрація штраф - на це питання Соболевська відповісти не змогла.

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Топ коментарі
+14
Рыгаловка какая то
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01.11.2020 15:19
+14
ОПЗЖоповка
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01.11.2020 15:23
+11
Бывшие РыгоАналы перекрасившиеся в ОПЗЖоппых.
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01.11.2020 15:23
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Рыгаловка какая то
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01.11.2020 15:19 Відповісти
ОПЗЖоповка
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01.11.2020 15:23 Відповісти
Бывшие РыгоАналы перекрасившиеся в ОПЗЖоппых.
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01.11.2020 15:23 Відповісти
Та вони в усіх перефарбувалися.
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01.11.2020 15:40 Відповісти
Аплотєк русккава міру.Ч"їво ужь здєся...
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01.11.2020 22:20 Відповісти
рыгоаналовка,не? Полиция расследует стрельбу и гибель мужчины в харьковском ресторане - Цензор.НЕТ 3622
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01.11.2020 15:31 Відповісти
Бедняга, не доработал, не дали, а оставалось пару часов и уставши мог добраться домой.
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01.11.2020 15:22 Відповісти
Это не ресторан, а какая то ************* забегаловка ! )
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01.11.2020 15:23 Відповісти
В данном случае пистолет не помог, почему то.
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01.11.2020 15:26 Відповісти
Ядам тебе Парабеллум
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01.11.2020 15:29 Відповісти
Два.Два.
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01.11.2020 22:21 Відповісти
Чувак был уверен, что пистолет может быть только у него. А тут нежданчик...
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01.11.2020 15:32 Відповісти
Хотя, судя по тому, что на рукояти следы от салфетки, неизвестный его из его же оружия и увалил и потом вытер свои отвечатки.
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01.11.2020 15:34 Відповісти
Это не салфетка а какая то шерсть Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані - Цензор.НЕТ 2855
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01.11.2020 16:42 Відповісти
Если это ресторан, представляю какие у них забегаловки.
Полиция расследует стрельбу и гибель мужчины в харьковском ресторане - Цензор.НЕТ 8188
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01.11.2020 15:37 Відповісти
Интересная версия у ментов:
"..посетитель зашел в ресторан и открыл огонь,чтобы защититься,посетители сопротивления не оказали..."?
Женская логика отдыхает.
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01.11.2020 15:39 Відповісти
Гильзы от травмата 9мм завальцованые спереди.
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01.11.2020 15:43 Відповісти
Охранник народного депутата Украины Дмитрия Шенцева устроил стрельбу в ресторане Biani Champagneria. Посетители забросали его бутылками, сообщает ТСН со ссылкой на источник в полиции.
Сообщение в полицию поступило в 5.49. Предварительно установлено, что мужчина зашел в ресторан, достал пистолет "Форт-12", зарегистрированный на его имя, и начал стрелять.

Посетители пытались остановить стрелка, разбивая бутылки о него, цитирует ТСН правоохранителей. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По предварительной информации ТСН, погибшего стрелка зовут Руслан Смирнов.
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01.11.2020 15:47 Відповісти
Надо срочно запретить стеклянные бутылки! Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані - Цензор.НЕТ 4905 Продавать населению жыдкости только в пластиковой таре! Иначе ж они друг друга поубивают стеклянными бутылками! Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані - Цензор.НЕТ 3083
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01.11.2020 16:44 Відповісти
Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані - Цензор.НЕТ 3881

100%!
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01.11.2020 17:23 Відповісти
Жестянки с Ред булом на столах, шоб, значицца, у водковку подливать. Суровы харьковские "рестораны")))
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01.11.2020 15:48 Відповісти
бык приехал за рекетирской выручкой, а владелец отдыхайки не согласился с суммой или в целом с предложением платить....или кто то не в курсе что на дворе давно 90е???
следующей будет новость о "случайном пожаре" либо этого заведения либо машины его владельца, думаю....
мусорята как всегда будут наблюдать со стороны
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01.11.2020 16:09 Відповісти
В кабаках - зеленый штоф, Белые салфетки. Рай для нищих и жидов, Мне ж - как птице
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01.11.2020 16:09 Відповісти
в клетке
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01.11.2020 16:10 Відповісти
Для нищих и шутов
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02.11.2020 17:18 Відповісти
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.
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01.11.2020 16:11 Відповісти
чисто заводська або студентська їдальня.
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01.11.2020 16:56 Відповісти
В Харькове, находящемся в красной карантинной зоне, в 5 утра работает ресторан - очевидно, филиал "Велюра". В него в эти самые 5 утра заходит чувак и начинает стрелять. Посетители в ответ кидают в него бутылками. И таки забивают насмерть.
Тарантино, конечно, такой сюжет не потянет, а Гай Ричи так подавно, щеглы они.
Надо звонить МакДонаху.
Будет "Залечь под барную стойку в Харькове", или там "Харьковские психопаты".
Может "Оскара" наконец дадут, хотя с новыми правилами скорее всего нет.
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01.11.2020 17:24 Відповісти
В пять утра они по привычке в ресторане били бутылкой какого-то охранника с пистолетом.

Нескучно же живём, панове!
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01.11.2020 17:30 Відповісти
...а в это время в ресторане , отдыхала сборная по метанию бутылок,все медалисты
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01.11.2020 18:44 Відповісти
интересно, виноватым кого то сделают ?
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01.11.2020 20:45 Відповісти
Посетители хотели его почему-то замочить, он достал пистолет, но они успели его добить. Потом договорились выдвинуть свою версию. Как такой вариант?
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01.11.2020 19:58 Відповісти
судя по всему он не только достал пистолет , но и выстрелил.. но это Харьков! здесь чуть ли не каждый "ресторан" в центре города заполнен Ылитной братвой 90х . Парниша вероятно хотел пошутить но это же харьков - здесь могут вальнуть за то, что просто не за Кернеса проголосовал....
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01.11.2020 20:04 Відповісти
Но это же Цензор! без приплетания ко всему политики здесь писать невозможно. Не помню случая, чтобы кого-то в Харькове "вальнули" по политике; ну, разве что Кернеса просто чудом не убили.
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01.11.2020 20:17 Відповісти
Гешу пытались замочить за неотданные "братушкам" бабосы. Политика тут не при чем.

Так что это Ха, привыкайте!
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01.11.2020 20:58 Відповісти
Версии могут быть разные, но даже эта - не политическая. Так что ситуация с криминалом здесь не хуже киевской, львовской или одесской, например.
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01.11.2020 21:35 Відповісти
А мне кажется, ситуация была очень неординарной... не претендую на версию но все же.. хэллоуин и все такое... по моему мнению все было так - Зашел под утро разгулявшийся на Хэлоуине крендель и решил пошутить - начал стрелять холостыми - типа террорист . Шутка не удалась - подвыпившие посетители с перепугу закидали его бутылками и таким образом прижмурили. В сообщении нет ни слова о том, что кто-то был ранен. Странное дело но очень интересное!
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01.11.2020 20:00 Відповісти
Короче инфа такая: чувачок действительно телохранитель какого то тела, ввалился в ресторан и начал угрожать оружием посетителям (видимо до этого был конфликт тела с этими посетителями), но был забит до смерти оными при помощи бутылок из под шампанского. Успел произвести несколько выстрелов, не помогло.
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02.11.2020 18:59 Відповісти
 
 