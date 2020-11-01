Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліція Харкова з'ясовує обставини смерті чоловіка в ресторані на вулиці Ярослава Мудрого. Тіло виявлене 1 листопада близько 5:50.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, за адресою виїхала слідчо-оперативна група і керівництво Київського відділу.
"На місці події на другому поверсі ресторану правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поряд з померлим була зброя. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний харків‘янин", - йдеться в повідомленні.
Наразі проводиться огляд місця події, опитуються свідки.
Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.
Як повідомила Суспільному прессекретар поліції Олена Соболевська, бойовий чи травматичний пістолет знайдено на місці події - відповідь дасть експертиза.
За однією з версій, яку перевіряє слідство, чоловік зайшов до ресторану і відкрив вогонь: щоб захиститися, відвідувачі чинили опір. Причину смерті загиблого поліція не називає.
На підлозі правоохоронці знайшли кілька гільз і бите скло.
У соцмережах вранці з'явилася інформація, що вбитий був охоронцем депутата ВР від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева. На своїй сторінці в фейсбуці він це спростував: "Мені шкода, що обірвалося життя, але особа вбитого мені невідома. Він ніколи у мене не працював".
Слідство встановлює, була смерть чоловіка навмисним вбивством або з необережності, перевищенням дозволеної самооборони.
За правилами карантину заклади в "червоні зоні" можуть працювати з 8:00 до 20:00. Чому ресторан працював вночі і чи отримає адміністрація штраф - на це питання Соболевська відповісти не змогла.
Будь ласка, зачекайте...
"..посетитель зашел в ресторан и открыл огонь,чтобы защититься,посетители сопротивления не оказали..."?
Женская логика отдыхает.
Сообщение в полицию поступило в 5.49. Предварительно установлено, что мужчина зашел в ресторан, достал пистолет "Форт-12", зарегистрированный на его имя, и начал стрелять.
Посетители пытались остановить стрелка, разбивая бутылки о него, цитирует ТСН правоохранителей. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По предварительной информации ТСН, погибшего стрелка зовут Руслан Смирнов.
100%!
следующей будет новость о "случайном пожаре" либо этого заведения либо машины его владельца, думаю....
мусорята как всегда будут наблюдать со стороны
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.
Тарантино, конечно, такой сюжет не потянет, а Гай Ричи так подавно, щеглы они.
Надо звонить МакДонаху.
Будет "Залечь под барную стойку в Харькове", или там "Харьковские психопаты".
Может "Оскара" наконец дадут, хотя с новыми правилами скорее всего нет.
Нескучно же живём, панове!
Так что это Ха, привыкайте!