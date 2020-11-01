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Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На площі Ринок у Львові 1 листопада громадська організація Товариство пошуку жертв війни "Пам’ять" традиційно організувала театралізоване військово-історичне дійство "Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки" і "Бої за столицю - Львів".

Реконструктори одягнулися у військові однострої, цивільне вбрання початку ХХ століття, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Учасники акції роздавали глядачам звернення Української національної ради до галичан про проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, розповідали про події Листопадового чину.

Також на площі Ринок відтворили епізод боїв між українськими і польськими вояками, які були в листопаді 1918 року.

Театралізоване дійство має просвітницьку мету, щоб нагадати львів’янам про події, які відіграли важливу роль в українській історії, про одну з героїчних сторінок українців, зауважили організатори заходу.

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Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 01
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 02
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 03
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 04

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Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 05
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 06
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 07

Листопадовий чин чи зрив, як називають цю історичну подію, відбувся у ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року, коли влада в місті перейшла до українців, січові стрільці захопили всі важливі адміністративні будівлі та військові склади, на які вивісили українські прапори. Серед цих будівель були Галицький крайовий сейм і магістрат, пошта, вокзал, цитадель.

Цьому передувало 19 жовтня 1918 року, коли українці проголосили, що будуть створювати свою державу в межах Австро-Угорської імперії.

9-13 листопада проголошується Західноукраїнська Народна Республіка. Українське військо, щоб уникнути оточення, покинуло Львів у ніч на 22 листопада 1918 року, але бої тривали на околицях. Сили між українськими і польськими військами були нерівними, коли підійшли регулярні підрозділи. Вони відвойовували об’єкти, захоплені українськими військами.

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Проголошення Злуки УНР і ЗУНР у єдину соборну державу відбулося 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві.

1 листопада як День Листопадового чину в Галичині вшановують від початку 1920-х років.

Сьогодні, у річницю проголошення ЗУНР, у Львові на Личаківському і Янівському цвинтарях відбулися панахиди біля могил українських січових стрільців і вояків Української Галицької армії. На Личаківському цвинтарі поховані вояки УГА, Дмитро Вітовський – держсекретар військових справ ЗУНР, Олександр Тисовський – засновник "Пласту", Михайло Галущинський – комендант легіону Українських січових стрільців, Євген Петрушевич – президент Національної Ради ЗУНР.

На Личаківському цвинтарі спочивають і польські вояки, які загинули, обороняючи Львів у 1918–1919 роках. Сюди традиційно 1 листопада приходять представники польських товариств і запалюють лампадки.

Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 08

Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 09

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Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 10
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 11
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року 12
Фото: city-adm.lviv.ua
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Топ коментарі
+11
Листопадовий чин і Акт злуки 22 січня 1919 треба активно популяризувати у суспільстві, розповідати про них, аби всі знали, що Галичина приєдналася до України у 1919, а то вата постійно розповідає пургу, що вперше Львів до України приєднав сралін...
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01.11.2020 17:05
+8
Листопадовий чин - рос. "Ноябрьский подвиг"
не плодіть креольщину, будь ласка
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01.11.2020 16:47
+8
В ноябре 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика к которой чЛенин и его банда не имеют никакого отношения...
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01.11.2020 17:27
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01.11.2020 16:47 Відповісти
Листопадовий чин - рос. "Ноябрьский подвиг"
не плодіть креольщину, будь ласка
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01.11.2020 16:47 Відповісти
Це оригінальна назва в ті часи.
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01.11.2020 17:33 Відповісти
А в это время у дярёвни Крюково пагибаить взвод рюсскава мира.... Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года - Цензор.НЕТ 2505
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01.11.2020 16:54 Відповісти
А вы никогда не задумывались почему в Украине нет и никогда не было деревень 2 000 лет? Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года - Цензор.НЕТ 8536А на РАБссии их пруд пруди
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01.11.2020 16:57 Відповісти
А у них там деревьев много.
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01.11.2020 17:48 Відповісти
Листопадовий чин і Акт злуки 22 січня 1919 треба активно популяризувати у суспільстві, розповідати про них, аби всі знали, що Галичина приєдналася до України у 1919, а то вата постійно розповідає пургу, що вперше Львів до України приєднав сралін...
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01.11.2020 17:05 Відповісти
Посмотрите фильм про то как украинцы вместе с турецкими друзьями москалей победили.

Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года - Цензор.НЕТ 2566
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01.11.2020 17:24 Відповісти
В ноябре 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика к которой чЛенин и его банда не имеют никакого отношения...
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01.11.2020 17:27 Відповісти
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року - Цензор.НЕТ 9040
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01.11.2020 17:40 Відповісти
на самом то деле то объединение долго не просуществовало
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01.11.2020 17:55 Відповісти
Сам факт був? Був! Якби не наступ комуняк, то проіснувало б довше... І жили б краще - як Фінляндія, яка відбилася!
Комуняки самі посприяли втраті Галичини!
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01.11.2020 18:22 Відповісти
если бы да кабы...имеем, то что произошло и не живем в параллельной реальности...по факту львов присоединил сталин на основании заключенного с гитлером пакта, а потом, после 2ой мировой уже эти границы закрепили+получили закарпатье...тут, конечно вышиватных деятелей плющит знатно, потому что сталин оказался офигенным таки поборником украинской соборности, хотя понятно что руководствовался он совсем другими намерениями
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01.11.2020 19:31 Відповісти
а еще я про буковину забыл
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01.11.2020 19:34 Відповісти
Акт Злуки фактически оказался денонсирован после того, как представители Галицкой армии в одностороннем порядке без учёта мнения правительства УНР 6 ноября 1919 года подписали с Добровольческой армией Зятковские соглашения о прекращении боевых действий между Галицкой армией и силами Белого движения, заключении между этими силами военного союза и переходе Галицкой армии в распоряжение генерала Деникина. Данные соглашения были повторно утверждены в Одессе 17 ноября 1919 года с руководством Новороссийской области ВСЮР, и договор был ратифицирован в Виннице 19 ноября, после чего был реализован[7][8][9]. В украинской историографии подписание этого договора также называется «ноябрьской катастрофой» (укр. «Листопадова катастрофа») в истории украинского государства[10]. В качестве одной из причин разрыва отношений УНР И ЗУНР называются переговоры Петлюры с Польшей, которые галичане расценивали как предательство[1]. В конце 1919 года «Акт Злуки» был денонсирован также президентом ЗУНР Евгением Петрушевичем[1].
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01.11.2020 17:58 Відповісти
Да, тяжело не знать своей истории, но тем ни менее, это не помешало ЗНР выступить единым фронтом с Поляками в 1920 году. В результате, часть Украины была спасена, как впрочем и Польша, от очередного присоединения. Гоаница Украины проходила по Збручу!
Как то не случайно , последнее время на Западной Украине происходят реставрация неких событий 1918 года? Совпадение? Не думаю! Тот кто не зацикливается на тменах, а исключительно рассматривает сценарий современных событий, не может не увидеть схожести , ну процентов на 95!
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02.11.2020 20:40 Відповісти
хм, часть Украины была спасена?ну я хз, понятно, что в польше голодоморов не устраивали, но были разные пацификации и притеснения также, во время 2ой мировой это все привело к масштабной обоюдой резанине
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02.11.2020 22:33 Відповісти
Быдло Мавзолейное сказки про братство двух совершенно разных народов трут с 11 века и по сей день.... Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года - Цензор.НЕТ 5089
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01.11.2020 17:08 Відповісти
-
Найперша війна слов'ян України (Київська Русь) проти угро -фінів з ордою половців ... і ін. Потвора напів-половець Боголюбський 9.03. 1169 р. з збірним військо угро-фінів (москалі -кацапи) і з половцями підійшли до слов'янського Київа. Сили його захисників були нерівними, і на третій день кровопролитної облоги загарбники увірвалися в місто і піддали його страшному і кривавому розгрому. У літописі він описаний так: і три дні грабували все місто, Поділ і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю і не було помилування нікому і нізвідки. Церкви горіли, християн убивали, інших в'язали, жінок вели в полон, діти ридали, дивлячись на мертвих матерів своїх. Загарбники взяли безліч багатства, церкви оголили, зірвали з них ікони, і шати, і дзвони, взяли книги, все винесли угро-фіни (кацапи) Також погані запалили монастир Печерської Святої Богородиці. І було в Києві кров, стогін, і туга, і скорбота невтішна, і сльози безперестанні. Оригінальна - Іпатіївський літопис, СТАТТЯ 6679. З слов'янського Києва в угро фінський Володимир була вкрадена і вивезена свята ікона Божої Матері, яка згодом буде москалями названа «Володимирською іконою Пресвятої Богородиці» і незаконно стане найбільшою угро-фінською (московитською) святинею.
Половець Андрій князь виродок угро-фінського Залісся спробував перенести столицю Слов'янської Русі (давня назва України) з слов'янського Києва в угро-фінський Володимир в Залісся. Але не вийшло слов'янський Київ відновився знищив москалів ворогів і ще довго був найстаршим столом. До князів, які коли-небудь протягом життя побували на ньому, продовжував додаватися титул князів «всієї Русі».
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01.11.2020 18:00 Відповісти
Даже раньше. Еще в 9 веке угры делали набеги на Русь и стояли ведами на Донце возле нынешнего харькова. Позже угров пнули из 'Лебедии' печенеги. И угры пошли через Русь и карпаты в Паннонию. Разрушив Великую Моравию, они основали Венгрию.
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01.11.2020 19:10 Відповісти
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року - Цензор.НЕТ 5782
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто з вільними, гордими жителями Українцями! Мацква - відстале велике місто - село, з люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
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01.11.2020 17:34 Відповісти
А потім ми в совку значно відстали..
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01.11.2020 17:50 Відповісти
Молодці львів'яни. От де вже кацапом і не пахне, де вже завюди буде Україна, чого не скажеш про Харків і Одесу поки що. Але як казав Степан Бандера - НІЩО НЕ ЗУПИНИТЬ ІДЕЮ, ЧАС ЯКОЇ НАСТАВ ! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ І ЇХНІМ КОЛАБОРАНТАМ !!!
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01.11.2020 17:38 Відповісти
⚔️ 102 роки тому українці довели, що Львів-Nаш

В націоналістичному календарі та подія отримала звучну назву - Листопадовий Чин. 1.ХІ.1918 відбувся блискавичний переворот у місті Лева. За одну ніч влада в місті перестала бути австро-угорською і стала українською.

Цей чин має дві цікаві особливості. Перша - це дія на упередження. Наступного дня поляки планували зробити те саме, але українці їх випередили і це на покоління вперед зумовило подальшу історію міста.

Друга особливість Листопадового Чину - це соборність. В той день західні українці не планували творити якоїсь власної державності, було прямо проголошено про встановлення влади Української держави, хоча з наддніпрянським українством це ще не було остаточно погоджено.

Утворення окремої ЗУНР стало результатом падіння ІІ гетьманату і непевності в долі української державності над Дніпром.
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01.11.2020 17:43 Відповісти
Гетьман Скоропадский просто не мог и не хотел портить отношения с союзниками- немцами и австрийцами, но втайне помогал ЗУНР оружием и добровольцами
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01.11.2020 19:12 Відповісти
Дитинство моє пройшло на Пасічній у Львові,відповідно всі ігри наші були вниз до Ботаніки,до Погулянківських озер і Личаківського цвинтару...На Личакові тоді самим захолустним місцем був "цвинтаж орлєнт",і я,розглядаючи надписи на сотнях однакових низеньких помніків дивувався,чому тут поховані діти,фактично мого віку десять,одинадцять...і так далі до сімнадцяти-вісімнадцяти років...Часто зустрічав я там старих старомодно вбраних польок,які плакали і щось там мувілі,"же то дзєці,змарлі за ойчизну"..В сімдесятих їх вже не стало....Нам пофіг тоді було то все,свої були проблеми і забави,але давайте хоч зараз говорити правду,що тоді було в листопаді у Львові,і чому усуси залишили Львів,коли ще і близько не було польських військ...
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01.11.2020 17:47 Відповісти
І чому ?
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01.11.2020 17:51 Відповісти
Провокатор, на Личаківському кладовищі поховані мій дід і бабці і це коли українців там не дозволяли ховати і я також дитиною дивувався чому на деяких склепах фарфорні образи людей пошкоджені кулями. Це зробили українські націоналісти. Чи робили вони правильно із точки зору наших днів? Львів український -хвала і честь українським патріотам.
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01.11.2020 18:54 Відповісти
На Донбасі також воюють «наші мальчікі за атєчєства» і вірмени також зараз воюють за «іхній» Карибах. На війні вбивають, якщо ти не навіть і у львів'янина з таким призвищем не повинні виникати подібні питання інакше ти зрадник і запроданець. Крапка.
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01.11.2020 18:57 Відповісти
і тому, у самих поляків не виникає нічого навіть близько як в українців!!!, тому , що вони монолітні в своїй історії і ідентифікації і не задаються дурними питаннями! Вони чітко знають де їхня сторона.
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01.11.2020 19:00 Відповісти
Без зрады тоже не обошлось-украинской залоге Перемышля в первые дни обьявления недависимости дали команду подорвать местный жд мост, но этот приказ не выполнили. Позже по этой жд поляки переправляли подкрепление прямо на Львовский вокзал и таки захватили Львов.
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01.11.2020 19:14 Відповісти
Скільки ще ми не знаємо про героїв України і про саму Україну - Січові стрільці, армія УНР, Холодний Яр, ОУН УПА, повстання патріотів України в таборах ГУЛАГу, письменики, поети, діячі і сталінських таборах і псіхушках і багато іншого.

Головне щоб це було доступно висвітлено в посібниках по історії во всіх школах України, а то автори ціх посібників в більшості вата і совкодрочери які вчили історію по фільму "Васілій Івановіч міняє професію" Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року - Цензор.НЕТ 8992
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02.11.2020 23:51 Відповісти
 
 