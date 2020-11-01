Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
На площі Ринок у Львові 1 листопада громадська організація Товариство пошуку жертв війни "Пам’ять" традиційно організувала театралізоване військово-історичне дійство "Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки" і "Бої за столицю - Львів".
Реконструктори одягнулися у військові однострої, цивільне вбрання початку ХХ століття, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Учасники акції роздавали глядачам звернення Української національної ради до галичан про проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, розповідали про події Листопадового чину.
Також на площі Ринок відтворили епізод боїв між українськими і польськими вояками, які були в листопаді 1918 року.
Театралізоване дійство має просвітницьку мету, щоб нагадати львів’янам про події, які відіграли важливу роль в українській історії, про одну з героїчних сторінок українців, зауважили організатори заходу.
Листопадовий чин чи зрив, як називають цю історичну подію, відбувся у ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року, коли влада в місті перейшла до українців, січові стрільці захопили всі важливі адміністративні будівлі та військові склади, на які вивісили українські прапори. Серед цих будівель були Галицький крайовий сейм і магістрат, пошта, вокзал, цитадель.
Цьому передувало 19 жовтня 1918 року, коли українці проголосили, що будуть створювати свою державу в межах Австро-Угорської імперії.
9-13 листопада проголошується Західноукраїнська Народна Республіка. Українське військо, щоб уникнути оточення, покинуло Львів у ніч на 22 листопада 1918 року, але бої тривали на околицях. Сили між українськими і польськими військами були нерівними, коли підійшли регулярні підрозділи. Вони відвойовували об’єкти, захоплені українськими військами.
Проголошення Злуки УНР і ЗУНР у єдину соборну державу відбулося 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві.
1 листопада як День Листопадового чину в Галичині вшановують від початку 1920-х років.
Сьогодні, у річницю проголошення ЗУНР, у Львові на Личаківському і Янівському цвинтарях відбулися панахиди біля могил українських січових стрільців і вояків Української Галицької армії. На Личаківському цвинтарі поховані вояки УГА, Дмитро Вітовський – держсекретар військових справ ЗУНР, Олександр Тисовський – засновник "Пласту", Михайло Галущинський – комендант легіону Українських січових стрільців, Євген Петрушевич – президент Національної Ради ЗУНР.
На Личаківському цвинтарі спочивають і польські вояки, які загинули, обороняючи Львів у 1918–1919 роках. Сюди традиційно 1 листопада приходять представники польських товариств і запалюють лампадки.
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не плодіть креольщину, будь ласка
Комуняки самі посприяли втраті Галичини!
Как то не случайно , последнее время на Западной Украине происходят реставрация неких событий 1918 года? Совпадение? Не думаю! Тот кто не зацикливается на тменах, а исключительно рассматривает сценарий современных событий, не может не увидеть схожести , ну процентов на 95!
Найперша війна слов'ян України (Київська Русь) проти угро -фінів з ордою половців ... і ін. Потвора напів-половець Боголюбський 9.03. 1169 р. з збірним військо угро-фінів (москалі -кацапи) і з половцями підійшли до слов'янського Київа. Сили його захисників були нерівними, і на третій день кровопролитної облоги загарбники увірвалися в місто і піддали його страшному і кривавому розгрому. У літописі він описаний так: і три дні грабували все місто, Поділ і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю і не було помилування нікому і нізвідки. Церкви горіли, християн убивали, інших в'язали, жінок вели в полон, діти ридали, дивлячись на мертвих матерів своїх. Загарбники взяли безліч багатства, церкви оголили, зірвали з них ікони, і шати, і дзвони, взяли книги, все винесли угро-фіни (кацапи) Також погані запалили монастир Печерської Святої Богородиці. І було в Києві кров, стогін, і туга, і скорбота невтішна, і сльози безперестанні. Оригінальна - Іпатіївський літопис, СТАТТЯ 6679. З слов'янського Києва в угро фінський Володимир була вкрадена і вивезена свята ікона Божої Матері, яка згодом буде москалями названа «Володимирською іконою Пресвятої Богородиці» і незаконно стане найбільшою угро-фінською (московитською) святинею.
Половець Андрій князь виродок угро-фінського Залісся спробував перенести столицю Слов'янської Русі (давня назва України) з слов'янського Києва в угро-фінський Володимир в Залісся. Але не вийшло слов'янський Київ відновився знищив москалів ворогів і ще довго був найстаршим столом. До князів, які коли-небудь протягом життя побували на ньому, продовжував додаватися титул князів «всієї Русі».
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто з вільними, гордими жителями Українцями! Мацква - відстале велике місто - село, з люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
В націоналістичному календарі та подія отримала звучну назву - Листопадовий Чин. 1.ХІ.1918 відбувся блискавичний переворот у місті Лева. За одну ніч влада в місті перестала бути австро-угорською і стала українською.
Цей чин має дві цікаві особливості. Перша - це дія на упередження. Наступного дня поляки планували зробити те саме, але українці їх випередили і це на покоління вперед зумовило подальшу історію міста.
Друга особливість Листопадового Чину - це соборність. В той день західні українці не планували творити якоїсь власної державності, було прямо проголошено про встановлення влади Української держави, хоча з наддніпрянським українством це ще не було остаточно погоджено.
Утворення окремої ЗУНР стало результатом падіння ІІ гетьманату і непевності в долі української державності над Дніпром.
Головне щоб це було доступно висвітлено в посібниках по історії во всіх школах України, а то автори ціх посібників в більшості вата і совкодрочери які вчили історію по фільму "Васілій Івановіч міняє професію"