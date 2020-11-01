Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва. ФОТОрепортаж

На Контрактовій площі в столиці відбулась акція, присвячена Всесвітньому дню вегана. Її учасники закликали відмовитися від будь-яких продуктів тваринного походження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Букви".

Демонстранти палили фаєри і розгорнули два банери з написами - Go vegan, "Кожна тварина має право на життя".

Учасники акції, на обличчях яких були надіті білі маски, провели своєрідний перфоманс: вони утворили куб, а в руках тримали фотографії з убитими фермерськими тваринами.

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Деякі з учасників акції на ноутбуках демонстрували відеокадри того, як на бойнях убивають тварин, м'ясо яких потім продають на ринках і в супермаркетах.

Демонстранти закликали людей відмовитися від будь-яких продуктів тваринного походження.

































