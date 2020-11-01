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Київ (13851) протест (2250) захист тварин (57)

Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На Контрактовій площі в столиці відбулась акція, присвячена Всесвітньому дню вегана. Її учасники закликали відмовитися від будь-яких продуктів тваринного походження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Букви".

Демонстранти палили фаєри і розгорнули два банери з написами - Go vegan, "Кожна тварина має право на життя".

Учасники акції, на обличчях яких були надіті білі маски, провели своєрідний перфоманс: вони утворили куб, а в руках тримали фотографії з убитими фермерськими тваринами.

Дивіться також: Акція на захист прав тварин відбулася на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Деякі з учасників акції на ноутбуках демонстрували відеокадри того, як на бойнях убивають тварин, м'ясо яких потім продають на ринках і в супермаркетах.

Демонстранти закликали людей відмовитися від будь-яких продуктів тваринного походження.

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Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 02
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 03
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 04
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 05
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 06
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 07
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 08
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 09
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 10
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 11
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 12
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 13
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 14
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 15
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 16
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 17
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Топ коментарі
+26
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6262
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01.11.2020 23:16
+23
Защитники прав животных провели акцию в центре Киева - Цензор.НЕТ 6187
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01.11.2020 22:04
+15
Пусть убеждают хищников есть траву вместо мяса. Тех же медведей или тигров. Тупость она заразительна.
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01.11.2020 22:08
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Зараз "вегани" скажуть, що це впливає поїдання м"яса...
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02.11.2020 04:36 Відповісти
это банальные вещи, это любой мало-мальски интересующейся темой должен знать. все эти аминокислоты, кол-во белков и т.д.

А твой знакомый попил чайки и ему кофеин вставил, после долгого отказа от кофеина конечно и малые дозы вштырят ночь спать не будешь.
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02.11.2020 06:28 Відповісти
Проблемы у тебя на лицо, просто из-за херово работающего без животного белка мозга ты их не замечаешь Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8883
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01.11.2020 23:44 Відповісти
ты просто злой эгоист
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02.11.2020 06:23 Відповісти
Народжують може і здорових. Бо тут природа подбала. Те що плід не отримує від зовнішнього харчування, тягне з запасів організму мами. Тільки надовго не вистачить. Все одно потрібен потім білок і вітаміни огранічного походження. Вітаміни вже навчильсь синтезувати, але не всі. І здебільшого вони виробляються з тваринної сировини.
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01.11.2020 23:00 Відповісти
Хрін ті діти здорові, повір мені.
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02.11.2020 07:12 Відповісти
не верю. судя по картинкам, ты зебил в вопросах питания.
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02.11.2020 08:53 Відповісти
Здесь нет никакой темы: кто хочет - жрет, кто не хочет - не жрет, мы же не призываем их жрать мясо, а они, в свою очередь, должны предупреждать о последствиях.
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01.11.2020 22:57 Відповісти
А о последствия пожирания мяса кто-то предупреждает?
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01.11.2020 22:59 Відповісти
Мы тебя призываем его есть?
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01.11.2020 23:01 Відповісти
Регулярно. С заботой.
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01.11.2020 23:05 Відповісти
Может, еще и акции вроде этой устраиваем?
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01.11.2020 23:06 Відповісти
На языке народов крайнего Севера слово "веган" обозначает ху...го охотника 😂
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01.11.2020 22:45 Відповісти
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4414
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01.11.2020 23:09 Відповісти
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3870
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02.11.2020 10:48 Відповісти
Ни о чем, только риск

Ога, лишь бы потолпиться, к веганству так! не приходят, к нему воообще не приходят, оно случается и ты это только констатируешь, а эта показуха во время карантина должна быть ликвидирована, сразу, хоть водометами) или все сдали тесты, прежде чем толпиться, на ковид....?
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01.11.2020 22:58 Відповісти
Поддерживаю.
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01.11.2020 23:11 Відповісти
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6262
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01.11.2020 23:16 Відповісти
Вже.
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01.11.2020 23:22 Відповісти
Чёрт! Прямо в десятку! Отлично сформулировано.
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01.11.2020 23:24 Відповісти
Практично кожен м'ясоїд вважає себе мисливцем порпаючись у м'ясних відділах базару чи супермаркету...такі потішні...
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01.11.2020 23:25 Відповісти
это у тебя от сидения на бутылке сложилось такое впечатление? Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8468
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01.11.2020 23:46 Відповісти
Твої примітивні вислови говорять що ти як мінімум латентний підорас...
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02.11.2020 08:10 Відповісти
А якшо придивитись - на них взуття шкіряне, торбиночки, ремені і навіть нашийники на їхніх тваринках. Як це назвати?
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01.11.2020 23:27 Відповісти
Система завжди перетворює на сюр ті речі,котрі їй загрожують...
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01.11.2020 23:33 Відповісти
Вони не носять шкіру, це все екошкіра, її зараз так роблять, що не відрізнити від натуральної .
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01.11.2020 23:51 Відповісти
Та фоток з цих акцій багато, ага, бачу, лошки якісь в Мартінсах з екошкіри, наприклад, або екохутро на капюшоні.
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02.11.2020 00:01 Відповісти
Доречі, дизайнер Стелла Макартні веган та захисниця тварин. У неї ніколи не буває виробів із натурального хутра та шкіри, виключно екошкіра. У мене є туфлі від Стели Макартні із штучної шкіри, нічим не гірши за натуральну. Хоча вироби із штучної шкіри - це гроші на вітер. Ремень на рік, кросівки на один-два сезони, куртка на рік. А виробництво ціє шкіри не таке вже не шкідливе. Тому - це питання неоднозначне.
Єдине, що точно помітила, що вегани всі дуже худі та злі, і їх можна зрозуміти, бо вони ж постійно голодні.
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02.11.2020 00:00 Відповісти
Ну для обуви я тоже считал кожу лучшим решением до того момента, как у меня появились кроссовки для бега (спасибо карантину). Теперь сильно сомневаюсь в практичности кожи. Реально пробежал уже сотни километров, а с кроссовок только пыль вытирал. На вид как новые, складок нет. Это при том, что они не профессионального уровня, а обычные. Синтетика, ни запаха пота - ничего, вообще не требуют ухода, не боятся влаги.
Ну это с точки зрения практичности и удобства. А так вегетарианцы идут лесом Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8258
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02.11.2020 01:33 Відповісти
У мене є кросівки Пума, яким вже 15 років, мене вже від них нудить, але вони - нєубієнні. Мені продавець так і сказав, коли я їх купувала: це новітні технології, будете носити все життя. Я посміялась і купила, вирішила перевірити на собі. Натуральна шкіра зовні, всередині та устілка, є маленька деталь із штучної шкіри, от вона лопнула, а шкіра - як жива.
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02.11.2020 01:59 Відповісти
Сейчас такого уже не делают, да и смысла нет - в любом случае подошва утратит свои амортизирующие свойства раньше. Но попробуйте современную технологичную обувь. Она не уступает по комфорту старым изделиям из кожи. Хотя для повседневного ношения у меня у самого все же кожаная обувь. Пока что синтетика только для спорта.
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02.11.2020 02:08 Відповісти
Так, Under Armour - це фантастика, а не кросівки. Вони невагомі та найзручніші. Обожнюю їх, хоча там тільки текстиль та піна, нічого натурального, а ноги наче у раю.
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02.11.2020 02:18 Відповісти
Так а зачем я тогда распинаюсь? Вы сами все прекрасно понимаете).
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02.11.2020 02:29 Відповісти
Я вам скажу більше, я не тільки знаю, а ще й люблю випробовувати на собі різні моделі спортивного взуття. Мова йшла про кросівки із штучної шкіри, а не із текстилю чи сітки, саме із штучної. Дизайнерські кросівки чому такі дорогі? Тому що вони із натуральної шкіри, сноби-кутюр'є не хочуть ганьбити своє знамените ім'я якоюсь екошкірою. )
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02.11.2020 02:42 Відповісти
Меркава Лицемірство.Це те саме,що і боротьба з пластиком.Ті хто найбільше кричить за боротьбу.Кожен місяць змінюють телефони і інші ґаджети.
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02.11.2020 00:56 Відповісти
по идее это заменители, но при производстве пластика, электричества и тд, погибают дикие животные. От загрязнения среды и просто потому, что земля занята при производстве
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02.11.2020 17:34 Відповісти
Просмотри фотки с любой подобной акции.
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02.11.2020 19:14 Відповісти
Я колись писала: у мене на попередній роботі колега така була - все дуже-дуже строго, ні молока, ні яєць ... Я її питала: а чим ти заміняєш ? Розказувала про якісь порошки, суміші.
Завжди з алергією, одного разу, як рак прийшла на роботу ...
Про стан її ШКТ я не наважилася запитати, та й тут не прийнято.
Про яку =користь= цієї всієї туфти говорять - я не знаю.
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01.11.2020 23:28 Відповісти
А вот в чём логика вегетарианца, не пить молоко? Ладно яйца - типа - не родившийся цыплёнок (хотя с той же логикой можно назвать людоедством ми@ет). Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7405

Вегетарианство - противно биологии человека. Он - существо всеядное. Быть хищником ему иногда тоже нужно. Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4006
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01.11.2020 23:36 Відповісти
Просто в деяких країнах, якшо питимуть молоко чи їстимуть ікру, не буде ані їжи для телят, відповідно, ані риби. Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4183 Хоча з молоком і справді незрозуміло.
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01.11.2020 23:40 Відповісти
Да в некоторых краях вообще опасно быть животного происхождения.. (чтоб аборигены при виде тебя не сказали - "МЯСО!!!"). Но разве Украина из таких краёв? Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6024
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01.11.2020 23:45 Відповісти
Молоко отобрано насильственным путем у коровы Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5900 Такая там логика Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3852
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01.11.2020 23:47 Відповісти
Наверное это сарказм.

Вы пробовали не доить корову? Да она умереть может, если её не доить несколько дней.
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01.11.2020 23:51 Відповісти
Хто должен доить корову? Теленок, которого насильственно оторвали от матери и поют всякой химией. Вам не стыдно детское молоко пить?
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02.11.2020 00:01 Відповісти
Это искусственно выведенная порода коров. Есть коровы, которыее не дают молока, их ковбои по полгода выпускают в степях северной и южной Америки.
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02.11.2020 05:10 Відповісти
молоко они бойкотируют вроде потому, что коровы ради гигиены сосков стоят всю жизнь
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02.11.2020 17:37 Відповісти
Мені взагалі байдуже, хто шо їсть, а шо не їсть. Головне, щоб не вбивали тварин, щоб не було жорсткого відношення до братів наших менших, щоб не вбивали диких тварин заради хутра, та щоб держава піклувалась про хвостатих безхатченків.
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01.11.2020 23:49 Відповісти
а шоб не вбивали людей це вже не головне? Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7920
і шо робити з бехвостими безхатченками? Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1812
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01.11.2020 23:52 Відповісти
Стерилізуючи бродячих собак за допомогою ізоніазиду, догхантери відправляють зубастих блоховозів просто на веселку - в собачий рай, де багато солодких кісточок, а тічки у зграйних ***** не припиняються ніколи.
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02.11.2020 07:21 Відповісти
Человек постепенно занимает всю экосистему этой планеты. Следовательно в ней теперь остаётся место только для тех животных которые ему нужны. Если животное не будут убивать (как правило. В редких случаях - использовать живьём) во благо человека, то ему просто не останется места на Земле. Знаете какие самые успешные на земле птицы? Курица (самая убиваемая человеком птица. В год на человека приходится более 50 убитых кур) и воробей (птица которая всегда следует за человеком и всегда ему вредит, но не значительно, иначе и его бы истребили).
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02.11.2020 00:05 Відповісти
Научный факт, что строительным материалом для клеток организма человека является животный белок. И больше ничего. Не употребляющий животный белок организм сначала съедает белок, содержащийся в мышцах, потом вообще весь до которого может дотянуться - и дальше в организме начинаются необратимые процессы. Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8430
Ну и главным потребителем (до 25%) такого белка является человеческий мозг Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7375
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01.11.2020 23:50 Відповісти
Что интересно: аминокислоты животных белков вырабатываются не только у животных. Например есть аминокислота Глицин. Её обнаружили и в атмосфере Венеры, и в кометах (например - Чурюмова - Герасименко), и в образцах звёздной пыли.
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02.11.2020 00:17 Відповісти
А мне жалко жизнь растений. Режут, убивают, и жрут. Питаться нужно учится прямо от Солнца. Фотосинтезом. Я уже почти научился. И одежду не нужно носить. Она вся из трупов растений животных, насекомых. И жить в песках. Шоб не наносить вред земле жучкам деревьям.
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01.11.2020 23:57 Відповісти
Да. А все горючее нефть газ - тоже из трупов. Фу.
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01.11.2020 23:58 Відповісти
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3377
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02.11.2020 00:46 Відповісти
Все на защиту импотентов - секс унижает их права !!! (с) Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8710
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02.11.2020 00:14 Відповісти
Це все абсурд.Звісно вбивати котиків песиків і тд,це не добре.Але людина не травоїдна.Всі ці вегани довго не живуть,ще й дітям змалку дають одні овочі і фрукти.Потім буде рачок,або інші жахливі проблеми.Ну що поробиш,що ми родилися на такій планеті? Тут всі один одного їдять.
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02.11.2020 00:51 Відповісти
Я Вам больше скажу. Человек не просто не травоядный, он еще и стал человеком именно потому, что начал жрать мясо. Потому как травоядные должны жрать целый день, чтобы насытить свой организм, у них просто нет свободного времени для того, чтобы хотя бы попытаться думать.
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02.11.2020 01:46 Відповісти
Я то смотрю шакалы и гиены людьми стали,
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02.11.2020 11:01 Відповісти
ну покрайній мірі вони розумніші за травоядних, тому що їх їдять )))
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02.11.2020 12:09 Відповісти
а когда будет акция людей, в защиту детей, покусаных дикими собаками?
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02.11.2020 01:06 Відповісти
А как быть с убийством животных в медицинских целях? Для исследований, производства инсулина, энзимов и и.п.?
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02.11.2020 05:14 Відповісти
тут просто надо на одну чашу весов положить жизнь человечества,а на другую -жизнь примитивных созданий,лишеных интеллекта,и вывод напрашивается сам собой Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2321
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02.11.2020 20:02 Відповісти
Маю підозру що на мітингу за вегетаріанство були ті ж самі унікуми що й бігають на гей-парадах.
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02.11.2020 06:18 Відповісти
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8450
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02.11.2020 07:14 Відповісти
Да чтоб тебя... Я не завтракал.
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02.11.2020 08:10 Відповісти
Я вже!
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02.11.2020 08:11 Відповісти
К хищникам себя приравняли., говорите мяско надо.Идите и поймайте хоть зайца , сначала догоните, потом попробуйте убить , как хищники зубами, да вы шкуру даже не прокусите.Хищники едят раз в несколько дней, набивают живот и спят, а человек жрёт всё время., как растительноядные.Да, хоть анатомию окройте и сравните, какие вы нафиг хищники.Да, никто не откроет, так как 75 процента, не то. что книжку не откроет, а клоуна президентом выбирают.Хищники епть.
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02.11.2020 10:59 Відповісти
Іди розкажи єгерям, мисливствознавцям, зоологам, про "вегетаріанство" диких кабанів, оленів, білок... Хоч насмішиш їх, лишній раз... Ну, а тим зоологам, що працюють у Африці - про "вегетаріанство" шимпанзе... А це наші найближчі родичі...
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02.11.2020 11:23 Відповісти
зачем человеку убивать дикого заразного зайца зубами, если человек умнее волка и делает ножи и фермы? биологическая эволюция человека перешла в социальную
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02.11.2020 17:43 Відповісти
ці андони їдять їжу моєї їжі і від цього моя їжа голодує. Смерть веганам )))
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02.11.2020 12:03 Відповісти
А откуда люди будут получать витамин В12 В6 и В1 да и вообще все витамины группы В? Ну ладно если человек молодой и максимум что ему грозит психические расстройства, пониженный иммунный статус, половое бессилие и куча других не сильно жизненно важных моментов ? А как быть с диабетиками спортсменами людьми на тяжелых работах как физических так и умственных? Есть ответ у этих Веганов?))))))
Так я еще не спросил о полинасыщенных жирах и минералах вроде цинка молибдена хрома и других очень многих нутриентов!!! А так просто это кучка психически больных людей на мой взгляд! Знаю некоторых Веганов ))) Кроме насмешек ничего не вызывают эти жалкие чмошные людишки))))
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02.11.2020 17:13 Відповісти
Мой ответ этим людишкам сегодня это два классных мраморных стейка говяжих купленных мною вчера на сенном рынке у мясника СЛАВИКА по 180 ген за кг!!!! Моя жена взбодрила их еще сливочным французским маслом при приготовлении. Пошло с итальянским вином на ура и еще немного перепало моей собачке!
Отлично отметил день Вегана))))!!! УГАА-ГАА-ГААА
А еще купил сегодня шесть десятков домашних куриных яиц по 35 гр за десяток и употребляю их по 4-6 штук в день ))) Спасибо курочкам.
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02.11.2020 17:19 Відповісти
На Контрактовой площади в столице прошла акция, посвященная Всемирному дню вегана. Ее участники призывали отказаться от любых товаров животного происхождения Источник: https://censor.net/ru/p3228433

Мають право на свою думку. Поважаю віру вєганів.
У нас людей давять Ренж Роверами у центрі Києва і сухими виходять з води, а ви кажете про тварин ...
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02.11.2020 23:45 Відповісти
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