Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Стрілянина сталася увечері 1 листопада. Чоловік поранив двох містян, один з них у відповідь вистрілив із травмата. За 10 хвилин до цього на сусідній вулиці підстрелили дівчину.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"1 листопада приблизно о 20:40 в Івано-Франківську на вулиці Пулюя невідомий чоловік влаштував стрілянину та поранив двох чоловіків. Один з поранених мав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у нападника", - йдеться в повідомленні.
Усіх учасників події затримали на місці і доставили з травмами до медзакладу.
"Крім того, приблизно о 20:30 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину, ймовірно, стріляв з пістолета, її госпіталізували", - додали в поліції.
Нині слідчі з'ясовують, чи пов'язані між собою ці два інциденти.
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А вот добропорядочные граждане как не имели и разрешения и оружия, так и не будут никогда иметь.
Что делает их лёгкой мишенью для бандюков.
Страна для бандюков а не для людей.
Доречі, з дурдомів всі психи перебрались в ці ваши тирнети, коли читаю коментарі то розумію, що маніяків стало на форумі нємєряно.
А ты уже перебралась?
в ці ваши тирнети
Говорят, шо вовремя сделанная клизма спасает мозги от загнивания...