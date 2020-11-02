Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська. ФОТО

Стрілянина сталася увечері 1 листопада. Чоловік поранив двох містян, один з них у відповідь вистрілив із травмата. За 10 хвилин до цього на сусідній вулиці підстрелили дівчину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"1 листопада приблизно о 20:40 в Івано-Франківську на вулиці Пулюя невідомий чоловік влаштував стрілянину та поранив двох чоловіків. Один з поранених мав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у нападника", - йдеться в повідомленні.

Усіх учасників події затримали на місці і доставили з травмами до медзакладу.

Дивіться: Чоловік облив свою сім'ю хімречовиною, йому загрожує до 15 років в'язниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"Крім того, приблизно о 20:30 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину, ймовірно, стріляв з пістолета, її госпіталізували", - додали в поліції.

Нині слідчі з'ясовують, чи пов'язані між собою ці два інциденти.





