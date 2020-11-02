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Фото Події
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Івано-Франківськ (227) Нацполіція (7911) стрілянина (1026) пістолет (25)

Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Стрілянина сталася увечері 1 листопада. Чоловік поранив двох містян, один з них у відповідь вистрілив із травмата. За 10 хвилин до цього на сусідній вулиці підстрелили дівчину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"1 листопада приблизно о 20:40 в Івано-Франківську на вулиці Пулюя невідомий чоловік влаштував стрілянину та поранив двох чоловіків. Один з поранених мав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у нападника", - йдеться в повідомленні.

Усіх учасників події затримали на місці і доставили з травмами до медзакладу.

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"Крім того, приблизно о 20:30 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину, ймовірно, стріляв з пістолета, її госпіталізували", - додали в поліції.

Нині слідчі з'ясовують, чи пов'язані між собою ці два інциденти.

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Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська 04

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Топ коментарі
+25
И без всякого разрешения, бандюки имеют нарезное огнестрельное оружие.
А вот добропорядочные граждане как не имели и разрешения и оружия, так и не будут никогда иметь.
Что делает их лёгкой мишенью для бандюков.
Страна для бандюков а не для людей.
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02.11.2020 01:14
+5
Ви у курсі, що добропорядних психів не існує?

Доречі, з дурдомів всі психи перебрались в ці ваши тирнети, коли читаю коментарі то розумію, що маніяків стало на форумі нємєряно.
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02.11.2020 01:28
+4
мали би зброю - того психа застрелила би тоді ще та дівчина
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02.11.2020 06:47
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пусть всем гражданам достигшим 18 лет автоматически выдают разрешение на короткоствольныое нарезное. будет еще веселей. а главное порядок будет Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 4149
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02.11.2020 01:10 Відповісти
И без всякого разрешения, бандюки имеют нарезное огнестрельное оружие.
А вот добропорядочные граждане как не имели и разрешения и оружия, так и не будут никогда иметь.
Что делает их лёгкой мишенью для бандюков.
Страна для бандюков а не для людей.
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02.11.2020 01:14 Відповісти
Ты в курсе, что дурдомы закрываются и добропорядочные психи стали бродить среди нас?
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02.11.2020 01:20 Відповісти
Ви у курсі, що добропорядних психів не існує?

Доречі, з дурдомів всі психи перебрались в ці ваши тирнети, коли читаю коментарі то розумію, що маніяків стало на форумі нємєряно.
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02.11.2020 01:28 Відповісти
Я то в курсе. Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 2547
А ты уже перебралась?
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02.11.2020 01:35 Відповісти
Куди я перебралась?
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02.11.2020 01:48 Відповісти
Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 7292 irenka ko
в ці ваши тирнети Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 2766
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02.11.2020 07:07 Відповісти
мали би зброю - того психа застрелила би тоді ще та дівчина
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02.11.2020 06:47 Відповісти
Ну конечно, он ведь перед тем, как стрелять, предупредил ее, что начнет стрелять Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 3051
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02.11.2020 07:54 Відповісти
ой, сіра речовина не тисне черепну коробку?
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02.11.2020 08:20 Відповісти
Вася, а твоей жене такой необходим...
Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 3927

Говорят, шо вовремя сделанная клизма спасает мозги от загнивания...
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02.11.2020 08:48 Відповісти
Та у нас вже кожен член родини високопосадовця, прокурора чи судді може придбати гумостріл.
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02.11.2020 11:08 Відповісти
Мы не знаем ничего! Такая оскоплённая инфа ничего не уведомляет. Ну стрелял, раненый выстрелил то же. И что? Может этот один защищался от двух, может жители российского Кавказа не поделили Украинские деньги... ЧТО можно узнать из такого сообщения?
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02.11.2020 01:40 Відповісти
що повідомлення від поліції Івано-Франківської обл., було моментально перекладено та подано у кацапській версії.., а щоб створити український варіант- чекатимемо до ранку, бо тільки тоді приходять на роботу україномовні користувачі яндекс-перекладу... Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 2452
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02.11.2020 04:26 Відповісти
Інвалідне порівняння. На фото мали б бути ті, кому дозволені гумостріли: мусор, член родини судді чи прокурора та журналіст.
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02.11.2020 11:04 Відповісти
Пустой базар! Если пневматический пистолет считает зброей, то пора запретить в продаже швейные иголки! А журналюгам - различать строительный пистолет от пистолета-клизмы и огнестрельного приспособления для метания резиновых шариков...
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02.11.2020 08:51 Відповісти
"Підстрелюють" собак - людей ранять...
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02.11.2020 09:36 Відповісти
скорее наоборот.
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02.11.2020 09:38 Відповісти
Хардбол- забава для тих, хто відноситься до касти особливо довірених осіб з правом придбання гумострілів.
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02.11.2020 11:02 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3228406/politsiya_rassleduet_strelbu_i_gibel_mujchiny_v_harkovskom_restorane_fotoreportaj - как насчёт разрешения на огнестрел ??? ещё хочется ???
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03.11.2020 09:25 Відповісти
 
 