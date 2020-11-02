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Смертельна ДТП на Столичному шосе в Києві: винуватець засуджений до 10 років позбавлення волі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Винуватець смертельної ДТП на Столичному шосе засуджений до 10 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У понеділок, 02 листопада 2020 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих (ч. 3 ст. 286 КК України).

Так, судом у повному обсязі підтримано позицію прокурора та засуджено обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, а також позбавлено права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

Смертельна ДТП на Столичному шосе в Києві: винуватець засуджений до 10 років позбавлення волі 01

Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

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Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинуло четверо людей, сталася 12 липня 2020 року на Столичному шосе.

Смертельна ДТП на Столичному шосе в Києві: винуватець засуджений до 10 років позбавлення волі 02

Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля "Mercedes-Benz GL 250D", допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль "Hyundai Tucson". Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі "Hyundai Tucson".

Смертельна ДТП на Столичному шосе в Києві: винуватець засуджений до 10 років позбавлення волі 03

Водій, його дружина та їхня малолітня донька померли на місці. Двоє хлопчиків були госпіталізовані, однак один з них помер по дорозі в лікарню.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. Свою вину він визнав повністю.

Нагадаємо, на Старообухівській трасі під Києвом 12 липня Mercedes на великій швидкості на зустрічній смузі врізався в Hyundai, в якому їхала сім'я. Загинули двоє дорослих і діти 8 і 10 років. Ще один хлопчик зараз у лікарні. Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП Антон Желепа був тричі судимий, зокрема збив на смерть жінку. Також Желепу сім разів позбавляли водійських прав. 14 липня суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельному ДТП під Києвом Желепу.

Раніше в суді Желепа підтвердив, що напередодні вживав алкоголь. Також за день до цього він вживав "травку".

Смертельна ДТП на Столичному шосе в Києві: винуватець засуджений до 10 років позбавлення волі 04

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Топ коментарі
+26
угнал машину, был бухой и под наркотой, убил 4 человека... и всего 10 лет... и даже всеравно сможет потом управлять авто... С"КА, ну что за законы....
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02.11.2020 14:34
+12
По 2,5 роки за одне життя... Яке гуманне у нас законодавство. Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник приговорен к 10 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 600
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02.11.2020 14:32
+10
Шкода, немає смертної кари...
Цього утирка на 20 років посадити треба було б...
4 життя, практично вся родина ...
одна хлопець сиротою лишився
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02.11.2020 14:45
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По 2,5 роки за одне життя... Яке гуманне у нас законодавство. Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник приговорен к 10 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 600
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02.11.2020 14:32 Відповісти
Сколько заплотит - столько останется сидеть
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02.11.2020 18:40 Відповісти
угнал машину, был бухой и под наркотой, убил 4 человека... и всего 10 лет... и даже всеравно сможет потом управлять авто... С"КА, ну что за законы....
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02.11.2020 14:34 Відповісти
А торнадовцам непонятно за что впаяли больше...
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02.11.2020 15:47 Відповісти
не 10, по УДО лет через 8 выйдет
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02.11.2020 16:26 Відповісти
И снова будут невиновные гибнуть от этого ублюдка, убить эту сволочь мало. Смертельна ДТП на Столичному шосе в Києві: винуватець засуджений до 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5205
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02.11.2020 18:03 Відповісти
да там ещё по закончу савченко подскинут и за хорошее поведение лет через 6 и выйдет
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02.11.2020 16:41 Відповісти
интересно сколько бы дали(ну, по статистике) в бриташке, на трампщине, и прочих макронщинах. там за пьянку и тем более наркотики вроде побольше могут впаять то
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02.11.2020 14:43 Відповісти
Шкода, немає смертної кари...
Цього утирка на 20 років посадити треба було б...
4 життя, практично вся родина ...
одна хлопець сиротою лишився
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02.11.2020 14:45 Відповісти
А тебе не страшно? Вводить смертную казнь в стране которой куплены суды? У нас судебной системы нет. Осужденый заплотит и приговарят к смертной казни тебя, или свидетелей просто прходящих мимо. Смертную казнь вводят там где суды работают, а у нас их нет.
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02.11.2020 18:38 Відповісти
О как, козла отпущения взяли и посадили. А если за него попросили, то он только по бумагам будет сидеть, а сам же где то будет шляться.
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02.11.2020 14:57 Відповісти
чего это "козла отпущения"? этот придурок бухой под наркотой ехал на чужой машине
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02.11.2020 15:20 Відповісти
Знаю, но судя по его болтовне, бедный несчастный, а машина то еще и не его. Вот ехал себе паря по делам своих опекателей, тот ему пообещал защиту, даже если в жопу с головой залезет, вот и напрашивается вывод.
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02.11.2020 15:23 Відповісти
Для того, чтобы нанять кого то сидеть за себя нужно в первых - связи с начальниками в мусарке, во вторых - солидные деньги. Ни первого ни второго у этого деграданта нет.
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02.11.2020 17:05 Відповісти
А машину он на чью сел? Он же не угнал ее.
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02.11.2020 17:33 Відповісти
Страна продажных судей и беззакония. Какие Майданы, какие "революции"? Украинцы ещё никогда, если взять историю 20-21 века, не довели ни одну революцию до конца. Даже если взять тот же совок, то посчитать 7 лет после революции 1917 года, а это будет 1924 год, то СССР уже худо бедно развивался и строился. А Украина через 7 лет после Майдана 2014 года, оказалась в ЖО#Е.Нация неудачников.
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02.11.2020 14:59 Відповісти
бред какой-то мокшанский
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02.11.2020 15:21 Відповісти
Херня какая-то, он же наркоман и убийца, 5 лет по удо вийдет.
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02.11.2020 15:13 Відповісти
судьи и адвокаты - мразота продажная! мафия в законе! а разреши стране травку курить, так нарики под шумок будут и колоться, дойдёт до того, что мочить друг друга будут на дорогах, потому что нормальных водителей не останется
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02.11.2020 15:22 Відповісти
В данном случае ни судьи ни адвокаты не при чём - эта статья УК не предусматривает большего наказания. Десятка - максимум.
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02.11.2020 17:07 Відповісти
У нас Феміда не сліпа, не глуха; вона підступна, бо підкупна.
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02.11.2020 15:58 Відповісти
10 років за чотири життя, по два з половинною за кожного . В жопу засуньте собі таке правосуддя.
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02.11.2020 16:48 Відповісти
туксончик любимый джипик уже хз..а еще джили ск...
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02.11.2020 17:06 Відповісти
Ужасает то что осталось от Tucson - не думал что корейские "внедорожники" настолько хлипкие и небезопасные
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02.11.2020 18:16 Відповісти
Скорее всего машину уже вскрывали спасатели - сняты двери и крыша назад откинута. Но количество погибших конечно говорит само за себя.
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03.11.2020 00:39 Відповісти
Судьи ждали пока кто-то прийдет «порешать», а за бомжа решать некому... Десятку со злости влепили
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02.11.2020 18:55 Відповісти
 
 