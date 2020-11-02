З воїном 36-ї ОБрМП Володимиром Бондарюком, загиблим у зоні ООС, попрощалися на Миколаївщині. ВИДЕО

Вчора, 1 листопада, у селі Кам'яний Міст Первомайського району Миколаївської області відбулася церемонія прощання з Володимиром Володимировичем Бондарюком (позивний Піндос), 1993 року народження, сержантом, військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 30 жовтня після опівночі в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області в результаті ворожого обстрілу з гранатометів та стрілецької зброї, що вівся з боку найманців РФ.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці "Соціальна підтримка ветеранів війни. Миколаївщина", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина провела в останній путь сержанта Володимира Бондарюка. Віддати останню шану зібралися рідні, односельчани, бойові побратими з 36-ї бригади морської піхоти, ветеранська спільнота, капелани, представники Міністерства у справах ветеранів України, органів влади району та області. Поховали загиблого у рідному селі Кам'яні Мости. Вічна шана полеглим за незалежність України!", - зазначається, зокрема, у повідомленні.

Володимир Бондарюк народився 18.07.1993 року.

Працював на СТО, захоплювався туризмом. Проходив військову службу в Криму, 2014 року не зрадив присязі та вийшов на материкову частину України, де продовжив службу в морській піхоті. У 2015 році проходив навчання у Литві, у школі інструкторів за програмою НАТО.

У нього залишилися батьки, дружина та дочка.

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