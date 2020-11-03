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Білорусь (3872) пенсіонери (298) Мінськ (469)

Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У столиці Білорусі Мінську 2 листопада відбувався протестний марш пенсіонерів і медиків.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Близько о пів на першу за місцевим часом учасники маршу пенсіонерів і медиків зібралися біля Червоного костьолу. Вони пройшли через центр, станцювали на площі Якуба Коласа і почали розходитися.

Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 01
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 02

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Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 03
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 04
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 05
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 06
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 07

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Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 08
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 09
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 10
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 11
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 12

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Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 13
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 14
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 15
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 16
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 17

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Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 18
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 19

Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 20
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 21

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Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 22
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 23
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську 24

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Топ коментарі
+5
садомазо продолжается.
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02.11.2020 16:11
+4
Шины прихватите. Мазохисты.
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02.11.2020 16:08
+4
Гейпарадовцы должны ударить ОМОНу внезапно и по тылам. Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 2117
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02.11.2020 16:26
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Шины прихватите. Мазохисты.
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02.11.2020 16:08 Відповісти
та я бачив по телеку, як там жиночка сказала, що такі мирні заходи ні до чого не призводять і вся надія на партизан осталася
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02.11.2020 18:12 Відповісти
садомазо продолжается.
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02.11.2020 16:11 Відповісти
вернее дело маркиза де сада и мазоха живет на болотах микромордора.
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02.11.2020 16:12 Відповісти
тихо. это реформа.
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02.11.2020 16:18 Відповісти
Что, не видишь ? Мэр одобряет.
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02.11.2020 16:21 Відповісти
что одобряет? побиение болотных младенцев?
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02.11.2020 16:29 Відповісти
Уже было и марш вмего города,и марш студентов,и марш женщин и девушек с дарение цветы тем кто калечил избивал и унижал ихних мужей,братьев,сыновей,марш бабушек и стариков был,марш спортсменов был,марш инвалидов был,ну теперь осталось по логике марш нацменьшин (гейпарад)
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02.11.2020 16:17 Відповісти
Приходи, будешь первым
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02.11.2020 16:22 Відповісти
Я бы пришёл и не я один если такое было бы в Киеве и с тем что вытворял омон,только пришли бы мы тысячами с коктейлями и шинами и спалили нахрен ваш омон и милиц участки,если б такое было в Украине,беркут издевался бил добивал,но так чтоб врыватся в квартиры,ловить вообще в жил масиве во дворах,насиловать, ну
звиняйте такое не прощается
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02.11.2020 16:28 Відповісти
Гейпарадовцы должны ударить ОМОНу внезапно и по тылам. Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 2117
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02.11.2020 16:26 Відповісти
а фемени по передках
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02.11.2020 18:09 Відповісти
Этот слой беларусского общества доблестный ОМОН еще не пи.дил? Тогда мы идем к вам. С нетерпением ждем марш беларусских младенцев.
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02.11.2020 16:19 Відповісти
Так он белорус? Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 5270
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 1278

Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 4867
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02.11.2020 16:22 Відповісти
Попередня новина в стрічкі :
https://censor.net/ru/news/3228583/merom_kropivnitskogo_pereizbrali_rayikovicha_tik
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02.11.2020 16:26 Відповісти
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 4237 Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 9026
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02.11.2020 18:26 Відповісти
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 3092 картінки напоминають радість кримнашистів - хоч каменюки зверху...Масу поімєлі - та викинули як відпрацьований кондом...Щас виють...І ці будуть вити...
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02.11.2020 16:25 Відповісти
Сябри! Не морочте голову ні собі,ні людям.
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02.11.2020 16:40 Відповісти
Vsio bolse i bolse liudej vyxodit na mitingi protiv sovetskogo rezima
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02.11.2020 16:48 Відповісти
Мене щось не дуже надихають мітинги совків/пенсіонерів проти совка. Бо саме вони вигодували "лукашенка".
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02.11.2020 19:57 Відповісти
raznix i tam jest.U nas dopustim pravaja partija samaja radikalnaja protiv raski,tak ix poderzyvajet imeno nasi pensioneri.Ix golosami oni vygrali vybori i teper.
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02.11.2020 20:42 Відповісти
Не порівнюйте литовських та білоруських пенсіонерів, які є, по суті, патентованими совками. Нинішні литовські пенсіонери, фактично, відновили незалежність Литви. Тому вони знають її ціну. А білоруси? Якби Україна не вийшла з совка, то Білорусь навіть не рипнулася.
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03.11.2020 09:11 Відповісти
У нас пенсионеры не ходили, а субсидии получили)
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02.11.2020 16:50 Відповісти
хєр вони отримали, а не субсидії
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02.11.2020 18:07 Відповісти
Бабушки с дедушками на митинг, внучки на службу в ОМОН!!!
Цирк!!!!! А Лукашенко с Путиным яичко варенное на завтрак и в бассейн!!!!
У каждого своя роль!
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02.11.2020 16:56 Відповісти
там ще потрібно провести марш ЛБГТ та феменів, цього для Європи дуже не вистачає
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02.11.2020 18:06 Відповісти
Коли будуть сантехніки з асенізаторами?...
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02.11.2020 18:12 Відповісти
одразу після білоруських космонавтів
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02.11.2020 18:15 Відповісти
Не знаю, щось "дуже тихо проскочило" - Лука, нібито, зняв з посади Генерального прокурора... За неналежне виховання сина... Хлопця бачили на марші опозиціонерів...
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02.11.2020 19:03 Відповісти
пока совок в голове, танцы с бубном продолжатся, а на Майдане
ОТЧЕ НАШ многократно молились: "и прости нам грехи наши"
Помогло, есть Бог на свете!
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02.11.2020 19:11 Відповісти
Да не говори ! ЗЕ это ж настоящий божий дар !
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02.11.2020 22:05 Відповісти
Пенсионеры и медики прошли через центр, станцевали на площади Якуба Коласа и начали расходиться.Источник: https://censor.net/ru/p3228584

Это даже не 95-ый квартал а еще хуже
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02.11.2020 19:27 Відповісти
Совки пропёрженные Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 286
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02.11.2020 20:52 Відповісти
А чё Лука на это? Испугался и сбежал?
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03.11.2020 13:12 Відповісти
 
 