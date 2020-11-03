9286 36
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У столиці Білорусі Мінську 2 листопада відбувався протестний марш пенсіонерів і медиків.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
Близько о пів на першу за місцевим часом учасники маршу пенсіонерів і медиків зібралися біля Червоного костьолу. Вони пройшли через центр, станцювали на площі Якуба Коласа і почали розходитися.
Топ коментарі
+5 Igr 44
показати весь коментар02.11.2020 16:11
+4 Rex Top
показати весь коментар02.11.2020 16:08
+4 Антип61
показати весь коментар02.11.2020 16:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
звиняйте такое не прощается
https://censor.net/ru/news/3228583/merom_kropivnitskogo_pereizbrali_rayikovicha_tik
Цирк!!!!! А Лукашенко с Путиным яичко варенное на завтрак и в бассейн!!!!
У каждого своя роль!
ОТЧЕ НАШ многократно молились: "и прости нам грехи наши"
Помогло, есть Бог на свете!
Это даже не 95-ый квартал а еще хуже