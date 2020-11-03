Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську. ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі Мінську 2 листопада відбувався протестний марш пенсіонерів і медиків.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Близько о пів на першу за місцевим часом учасники маршу пенсіонерів і медиків зібралися біля Червоного костьолу. Вони пройшли через центр, станцювали на площі Якуба Коласа і почали розходитися.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Стріляй!" - беззбройний білорус грудьми пішов на силовика з рушницею. ВIДЕО











Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж











Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку. ФОТО











Також дивіться: На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж











Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але потрібно переконатися, яка їхня позиція щодо Криму й агресії РФ, - Кулеба







Читайте: Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру"