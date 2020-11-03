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На Чернігівщині прокурор влаштував смертельну ДТП, двоє людей загинули, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП поблизу смт Березна на Чернігівщині за участю керівника однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Чернігівщині прокурор влаштував смертельну ДТП, двоє людей загинули, - ДБР 01

За попередньою інформацією, 2 листопада 2020 року приблизно о 09:20 прокурор, перебуваючи за кермом автомобіля Acura, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Від отриманих травм водій і пасажирка ВАЗу померли на місці ДТП.

На Чернігівщині прокурор влаштував смертельну ДТП, двоє людей загинули, - ДБР 02
На Чернігівщині прокурор влаштував смертельну ДТП, двоє людей загинули, - ДБР 03

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На Чернігівщині прокурор влаштував смертельну ДТП, двоє людей загинули, - ДБР 04

Слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст.286 КК України). Також готується клопотання про обрання прокурору запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

На Чернігівщині прокурор влаштував смертельну ДТП, двоє людей загинули, - ДБР 05

У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Також дивіться: В Ізмаїлі п'яний водій в'їхав у дерево: двоє людей загинули, двох госпіталізували, - поліція. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Дайте угадаю , опять инсульт или сердечный приступ На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР - Цензор.НЕТ 3949
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02.11.2020 19:53
+19
Не вгадали. Він же прокурор. Щоб інсульт треба наявність мозгу, а щоб серцевий напад - серця.
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02.11.2020 19:57
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Або прокурор або мент або суддя або буха потвора.
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02.11.2020 19:49 Відповісти
Отмажут як обычно , чи не ? На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР - Цензор.НЕТ 6776
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02.11.2020 19:50 Відповісти
обвинят погибших
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02.11.2020 20:33 Відповісти
Дайте угадаю , опять инсульт или сердечный приступ На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР - Цензор.НЕТ 3949
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02.11.2020 19:53 Відповісти
Не вгадали. Він же прокурор. Щоб інсульт треба наявність мозгу, а щоб серцевий напад - серця.
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02.11.2020 19:57 Відповісти
На Акуре уже и номера сняли.
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02.11.2020 19:55 Відповісти
а з переду - не має з чого знімати ((
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02.11.2020 20:05 Відповісти
Більшість потвор на шляхах України чомусь у погонах. А чому? Бо безкарні!!!!!
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02.11.2020 19:55 Відповісти
Його посадять?
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02.11.2020 19:55 Відповісти
ні
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02.11.2020 20:05 Відповісти
Где-же ты видел, чтоб прокурора посадили???
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02.11.2020 20:06 Відповісти
Будущих , - да , садили На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР - Цензор.НЕТ 7440 , а от прошедших этот непростой шлях , - кажись ниразу . ))
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02.11.2020 20:52 Відповісти
Якщо його посадять, буле прецедент для посадки генпрокурора.
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02.11.2020 20:17 Відповісти
ААААААААААААААААААа,подонок *** .............................
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02.11.2020 20:03 Відповісти
В Украине прокуроры неприкасаемые. Искренне соболезную семьям погибших.
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02.11.2020 20:05 Відповісти
Та да , ВАЗ против японской акуры , - никаких шансов . На жаль , думаю , что у семьи погибшего - против прокуратуры тоже не будет никаких шансов ... .
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02.11.2020 20:05 Відповісти
Кстати , на японской акуре номерные знаки заштриховали или кто-то их сразу снял . ? .
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02.11.2020 20:12 Відповісти
На Полтавщине в ДТП погиб прокурор г.Сумы с женой и ребенком. Как сообщает департамент гражданской обороны Полтавской ОГА. Авария произошла в Пирятинском районе. 30-летний водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и врезался в фуру DAF. В результате аварии он, его 29-летняя супруга и 3-летняя дочь погибли на месте. Водителя грузовика госпитализировали в Пирятинскую ЦРБ.
Против фуры у японского лексуса - никаких шансов.
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03.11.2020 11:48 Відповісти
Прокуроры разбушевались. Беззаконие в башках!
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03.11.2020 16:24 Відповісти
С какой скоростью надо было топить этому судейскому, чтобы практически размазать людей в ВАЗике!?! Конечно, он не дал погибшим ни единого шанса выжить. Жаль людей...
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02.11.2020 20:06 Відповісти
в вазах нет безопасности там любая скорость смерть
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02.11.2020 20:45 Відповісти
Но будь у ВАЗа время для маневра, может исход аварии был бы не таким жестким и кровавым.
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02.11.2020 20:52 Відповісти
все верно - там работают только законы физики..., безмозглые кацапы даже не могут внедрить сопроматовский уход двигателя под днище....- а не в салон...
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03.11.2020 11:38 Відповісти
ничего не сказано про тест на алкоголь??? отказался видать
и второе - последний абзац насторожил словами - если будет доказана вина...
т.е. уже как бы сомнение витает в воздухе
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02.11.2020 20:06 Відповісти
Ну посмотрим как сработает слепая фемида
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02.11.2020 20:09 Відповісти
... как кс , - на какую чашу больше покладут - наложат , там и перевес будет )) .
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02.11.2020 20:41 Відповісти
Наша Феміда сліпа як Паніковський на Хрещатику.
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03.11.2020 21:30 Відповісти
Ключевые слова в статье - "В случае доказательства вины"
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02.11.2020 20:11 Відповісти
Зелёнский возьми на контроль
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02.11.2020 20:11 Відповісти
похоже, оба авто ехали с огородов, каждое после уборки урожая его владельцами. возле заднего колеса таза видна выпавшая собранная картошка. мешки же с деньгами, собранные прокурорвой на своих делянках, остались в салоне его скромного средства передвижения.
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02.11.2020 20:12 Відповісти
"Человек, похожий на прокурора" "в авто, похожем на Акуру(дороже Лексуса)"...
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02.11.2020 20:14 Відповісти
"В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет."
ЭТО НОРМАЛЬНО ВООБЩЕ?
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02.11.2020 20:16 Відповісти
Гораздо лучше бы было, чтоб подох сам виновник аварии, но к сожалению большинство бывает на оборот, не виные погибают, и это очень жаль. Соболезнование семьям погибших и знакомых, земля им пухом.
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02.11.2020 20:17 Відповісти
Надо срочно ограничить скорость до 40 км/ч. Зачем? Не знаю. Но по примеру с Зайцевой, нужно шоб страдали все На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР - Цензор.НЕТ 5955 На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР - Цензор.НЕТ 5285
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02.11.2020 20:26 Відповісти
Причем тут растаможка евро машин. При том еслиб они ехали не на тазе, а на б.у. из европы, были бы живы здоровы.
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02.11.2020 20:29 Відповісти
насосал на акуруу мразь убил дачников какая польза от него повесить и все там же пусть колыхаеться скотина
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02.11.2020 20:44 Відповісти
Червивое общество может вешать только свое загаженное бельё..
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03.11.2020 20:09 Відповісти
Винуваті все одно будуть ті, у кого менше грошей.
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02.11.2020 21:20 Відповісти
хуже , сел за руль уже без сознания ..
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02.11.2020 21:31 Відповісти
Как замешан какой-то прокурор в ДТП, то у него "почемуто" ВСЕГДА исключительно элитный автомобиль... На Ланосах эти твари не ездят...
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02.11.2020 21:34 Відповісти
почему за сознательное снятие номеров при дтп не сажают? все что участвует в дтп, вещ.доки. что за херня? это же умышленное затруднение ведения следствия.
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02.11.2020 22:50 Відповісти
Тільки за те, що прокурор їздить на Акура, йому зразу ж потрібно давати як мінімум 10 років з конфіскацією.
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03.11.2020 02:20 Відповісти
госслужащий, конечно, на 99-й был, с их-то доходами по другому никак.?
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03.11.2020 06:23 Відповісти
Когда уже у вас мразей в погонах прокурорских дети так будут умирать красиво ?
И скажите что этой падали дадут срок вообще - хоть какой нибудь На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР - Цензор.НЕТ 9197 тому на майдане дали 10 , но всем понятно что сидеть он не будет , а этой прокурорской собаке вряд пидозру высунут.А виноваты будут ети два трупа 100500% - в суде оспаривать показания вонючей твари в погонах , к сожалению некому .... На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР - Цензор.НЕТ 1366
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03.11.2020 10:17 Відповісти
Когда люди поймут что тварям в погонах нужно по любой статье срок давать больше , потому что они элита нации, лучшие их лучших ,проходили отборы ,значит важнее других граждан . Следовательно. ответственность должна быть больше ? А у нас мразям в погонах наооборот -чего бы не сделал, трупы не трупы, дают меньше меньшего .Во саветский саюз, советская Украина. На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР - Цензор.НЕТ 7025
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03.11.2020 10:31 Відповісти
Як у прукурора зі здоров'ям, часом нещодавно операції не було?
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03.11.2020 16:26 Відповісти
Прокуроришка не забыл снять номера.. ))) Гнилая структура.
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03.11.2020 16:51 Відповісти
.....СТРАШНАЯ авария (((((( , ......ть , у меня ТОЧНО такая же машина ( 099 ) и таком же цвете и МЫ тоже ездим постоянно вдвоем ( с женой ) ((((( когда то МЫ тоже попали в аварию такую (лоб в лоб ) но были тогда на (08 ) МЫ ВЫЖИЛИ , машина в утиль как эта (на снимке) !!!! 08 более КРЕПКАЯ , мотор ушел в низ коробка пополам !!!!
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03.11.2020 18:01 Відповісти
.....показал ФОТО жене , только что ((( она сказала только СТРЕЛЯТЬ таких ((((( люди едут себе , купили себе машину , на что ХВАТИЛО , а эти УТЫРКИ накупили на ВЗЯТКАХ танки и летают , и убивают ни в чем неповинных людей (((((
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03.11.2020 18:07 Відповісти
Ублюдка отмажут ублюдки......
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03.11.2020 19:33 Відповісти
Неофеодализм..
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03.11.2020 20:05 Відповісти
Акуру бабушка подарила. Мрази воровские
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04.11.2020 06:54 Відповісти
 
 