На Чернігівщині прокурор влаштував смертельну ДТП, двоє людей загинули, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП поблизу смт Березна на Чернігівщині за участю керівника однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, 2 листопада 2020 року приблизно о 09:20 прокурор, перебуваючи за кермом автомобіля Acura, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Від отриманих травм водій і пасажирка ВАЗу померли на місці ДТП.
Слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст.286 КК України). Також готується клопотання про обрання прокурору запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Против фуры у японского лексуса - никаких шансов.
и второе - последний абзац насторожил словами - если будет доказана вина...
т.е. уже как бы сомнение витает в воздухе
ЭТО НОРМАЛЬНО ВООБЩЕ?
И скажите что этой падали дадут срок вообще - хоть какой нибудь тому на майдане дали 10 , но всем понятно что сидеть он не будет , а этой прокурорской собаке вряд пидозру высунут.А виноваты будут ети два трупа 100500% - в суде оспаривать показания вонючей твари в погонах , к сожалению некому ....