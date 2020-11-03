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У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм "тінізації" національної економіки на ринку світлих нафтопродуктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки протягом 2018-2020 років здійснювали імпорт світлих нафтопродуктів на підставі підроблених документів з використанням реквізитів компанії-імпортера, зареєстрованої на підставну особу.

Потім фігуранти незаконно реалізовували контрафактні нафтопродукти за готівку без сплати податкових платежів. Вони також продавали зацікавленим клієнтам протиправно сформований податковий кредит та допомагали з конвертуванням грошей у готівку.

За забезпечення таких операцій ділки отримували так звану премію у розмірі 7-9% від загальної суми коштів, що надходили на рахунки їх компаній. За попередніми оцінками через функціонування цієї схеми державний бюджет України зазнав збитків на суму понад 200 млн гривень.

У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів. У межах розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії.

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У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ 01
У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ 02
У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ 03
У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
кстати, об экономике и технологиях:
3 ноября 1969 года, ровно 49 лет назад в СССР впервые начали производить туалетную бумагу.
Ещё целых 8 лет после полёта Гагарина в космос страна вытирала задницы газетами «Правда».

-Доктор в мене ззаду шось шуршить

-Хм...так у вас тут газєта застрягла

-Шо правда?

-Нєт...Ізвєстія
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03.11.2020 09:26
+3
Вали на папередника! При Зе коррупции нет! Не верите? Так он же сам сказал! Я даже видосик видел! В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864
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03.11.2020 09:21
+3
статья как раз о папередниках
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03.11.2020 09:28
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Вали на папередника! При Зе коррупции нет! Не верите? Так он же сам сказал! Я даже видосик видел! В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864
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03.11.2020 09:21 Відповісти
статья как раз о папередниках
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03.11.2020 09:28 Відповісти
Зебил, статью читай:
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы в течение 2018-2020 Источник: https://censor.net/ru/p3228695
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03.11.2020 09:30 Відповісти
очки одень, или калькулятор купи
статья о том, что барыги в 2018 начали воровать, а в 2020 этот канал накрыли
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03.11.2020 09:33 Відповісти
Начали в 2018-м, когда стало понятно, что зелебобики выберут в президенты солнцеликого, и в стране начнется бардак.
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03.11.2020 09:45 Відповісти
73-х процентные, вы что не читаете вашего зеленого фюрера, что уже весной этого года с коррупцией было покончено? При папереднике такого ошеломляющего успеза и за 5 лет не достигли!
Дятлы! ))))))))))))))))))
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03.11.2020 09:35 Відповісти
дурак (вроде тебя) верит не глазам своим, а ушам своим
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03.11.2020 09:40 Відповісти
А КАК ДЫШАЛ ,,, КАК ДЫШАЛ :

У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ - Цензор.НЕТ 587
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03.11.2020 10:02 Відповісти
Ты комментом не промазал?
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03.11.2020 09:42 Відповісти
НеА! Слишеом густо!
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03.11.2020 10:28 Відповісти
Ну, тогда в спам.
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03.11.2020 12:16 Відповісти
Прощай, 73-хпроцентный! У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ - Цензор.НЕТ 5102
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03.11.2020 12:48 Відповісти
кстати, об экономике и технологиях:
3 ноября 1969 года, ровно 49 лет назад в СССР впервые начали производить туалетную бумагу.
Ещё целых 8 лет после полёта Гагарина в космос страна вытирала задницы газетами «Правда».

-Доктор в мене ззаду шось шуршить

-Хм...так у вас тут газєта застрягла

-Шо правда?

-Нєт...Ізвєстія
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03.11.2020 09:26 Відповісти
пардон, 51 год взад
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03.11.2020 09:27 Відповісти
А сколько перечислили денег врагу?
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03.11.2020 09:36 Відповісти
Куплю светлые нефтепродукты с цистерны - самовывоз
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03.11.2020 09:38 Відповісти
Це не той сайт. Тобі на сайт президента треба
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03.11.2020 10:05 Відповісти
Це зрозуміло, що з приходом Зєлі корупція на митниці тільки збільшилась. З всього цього, окрім дати дострокової відставки Зєлі, цікаво тільки одне - Зєлін корупційний відсоток?
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03.11.2020 09:51 Відповісти
він такий дєбіл, що з ним можуть і реально не ділитися )))
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03.11.2020 20:36 Відповісти
ХІБА ЦЕ ГРОШІ. Це ж не свої, хіба цих жалко
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03.11.2020 10:18 Відповісти
Ага. Обналичивали деньги на сотни млн. а при обыске изъяли ТОЛЬКО печати и черную бухгалтерию. Ну вот почему они считают нас всех идиотами? Почему когда обнальные центры хлопает НЕ СБУ, то кэша всегда миллионы, а когда СБУ какие-то жалкие крохи или (что чаще всего) "печати и черная бухгалтерия"? Не зря говорят: сила дурака в молчании. Молчали бы уже о своих "подвигах".
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03.11.2020 10:22 Відповісти
Светлыя толкали в "темную"...
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03.11.2020 10:34 Відповісти
гебелса бендеры на вас нема
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03.11.2020 11:23 Відповісти
Ну такий маленький потяг з такими маленькими цистернами легко не помітити на кордоні
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03.11.2020 20:35 Відповісти
 
 