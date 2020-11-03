У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм "тінізації" національної економіки на ринку світлих нафтопродуктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки протягом 2018-2020 років здійснювали імпорт світлих нафтопродуктів на підставі підроблених документів з використанням реквізитів компанії-імпортера, зареєстрованої на підставну особу.
Потім фігуранти незаконно реалізовували контрафактні нафтопродукти за готівку без сплати податкових платежів. Вони також продавали зацікавленим клієнтам протиправно сформований податковий кредит та допомагали з конвертуванням грошей у готівку.
За забезпечення таких операцій ділки отримували так звану премію у розмірі 7-9% від загальної суми коштів, що надходили на рахунки їх компаній. За попередніми оцінками через функціонування цієї схеми державний бюджет України зазнав збитків на суму понад 200 млн гривень.
У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів. У межах розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії.
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Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы в течение 2018-2020 Источник: https://censor.net/ru/p3228695
статья о том, что барыги в 2018 начали воровать, а в 2020 этот канал накрыли
Дятлы! ))))))))))))))))))
3 ноября 1969 года, ровно 49 лет назад в СССР впервые начали производить туалетную бумагу.
Ещё целых 8 лет после полёта Гагарина в космос страна вытирала задницы газетами «Правда».
-Доктор в мене ззаду шось шуршить
-Хм...так у вас тут газєта застрягла
-Шо правда?
-Нєт...Ізвєстія