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Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва. ФОТО

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Аби не допустити бідь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали що, організатори деяких заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції: "У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації".

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Також відомо, що вранці біля Верховної Ради одному з учасників заходу стало зле. Військовослужбовці Національної гвардії України і поліцейські надали чоловікові першу домедичну допомогу.

Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Та сама, то хто? Зеленський зі слугами, ОПЗЖ, заМайбах...? Хто з них тут на цьому фото?
Блін, закінчував би ти з наркотою...
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03.11.2020 09:42
+8
Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 3466
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03.11.2020 09:38
+4
Кто из них при владі?
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03.11.2020 09:44
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Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 3466
показати весь коментар
03.11.2020 09:38 Відповісти
Та сама, то хто? Зеленський зі слугами, ОПЗЖ, заМайбах...? Хто з них тут на цьому фото?
Блін, закінчував би ти з наркотою...
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03.11.2020 09:42 Відповісти
Кто из них при владі?
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03.11.2020 09:44 Відповісти
Ага.
«Куда нас завели галичане ?! Путин, вьіведи !!!»
Ми вкурсі.
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03.11.2020 09:50 Відповісти
...вЄрім в блаЗЄнського!!! Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4970
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03.11.2020 10:13 Відповісти
Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1028
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03.11.2020 10:47 Відповісти
Коротко о наших любимых политиках и президентах
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03.11.2020 10:57 Відповісти
Мне уже по................... бать, кто митингует, Вова пора, рояль оставят, вот чем играл ОТОРВУТ. Пока не поздно - БЕГИ. Єто уже для меня не віносимо, так слишком много выпить не смогу.
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03.11.2020 09:43 Відповісти
ФОПы вставайте!
Гетьманцев с зеленским решил убить ваш бизнес, чем вы будете кормить свои семьи? Если сейчас не будете на майдане, потом придётся ехать в польшу собирать клубнику!
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03.11.2020 09:53 Відповісти
Я так розумію шо будуть звиздячити зелень?
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03.11.2020 10:02 Відповісти
Сегодня менты остановили, чуть не оштрафовали. Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 3466

Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 1661
показати весь коментар
03.11.2020 10:08 Відповісти
 
 