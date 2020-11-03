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МВС (2880) нелегали (362) Туреччина (2256) українці (2386)

Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Злочинна група займалася вербуванням громадян України для перевезення нелегальних мігрантів із країн Південно-Західної Азії в Європу. Зловмисники незаконно переміщували завербованих українців через державний кордон до Туреччини, де потім їх втягували в злочинну діяльність. Протягом п'яти років фігуранти завербували понад 200 українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Співробітники Департаменту протидії злочинності, пов’язаній з торгівлею людьми, та незаконній міграції спільно зі слідчими ГУНП в АР Крим за процесуального керівництва Кримської прокуратури у тісній взаємодії з оперативно-розшуковими підрозділами Південного регіонального управління ДПС України, ЄВРОПОЛОМ, правоохоронними органами Греції, Італії та Великобританії викрили п’ять учасників транснаціональної організованої групи, які займалися торгівлею людьми.

"Фігуранти – жителі Одещини та Криму, які, починаючи з 2015 року, вербували українців і переміщували їх до Республіки Туреччини. Там передавали місцевим спільникам. Поліцейські встановили, що за одного проданого українця торговці людьми отримували до трьох тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

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Завербованих втягували у злочинну діяльність, пов’язану з контрабандою мігрантів. Потерпілі мали нелегально переміщати мігрантів із країн Південно-Західної Азії до країн Європи. При цьому зловмисники приховували факт наявності жорсткої кримінальної відповідальності за перевезення нелегальних мігрантів у тих країнах, куди їх перевозили. Наразі фактично усі завербовані відбувають покарання у Греції або Італії.

Загалом у місцях позбавлення волі закордоном знаходиться понад 200 українських громадян, які морем перевозили нелегалів. Для наших співвітчизників це була дорога в один кінець. Торговці людьми обіцяли шкіперам-українцям, що у разі затримання на них чекає депортація додому або кілька місяців міграційного арешту.

30 жовтня п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 149 та ч. 2 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме – торгівля людьми та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх жертв цього злочинного ланцюга для притягнення до кримінальної відповідальності їхніх експлуататорів.

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Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС 01
Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС 02
Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
И что, шкиперов этих прямо силой заставляли перевозить мигрантов? Скорее всего, за деньги... Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД - Цензор.НЕТ 5424
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03.11.2020 10:24
+4
Нету на них Гитляра Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 7438
Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 6294
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03.11.2020 13:26
+4
Вопрос почему им нужны были именно украинцы? Эту "работу" мог выполнить кто угодно. Возможно, это российский заказ чтобы дискредитировать украинцев в глазах Европы.
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03.11.2020 17:11
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И что, шкиперов этих прямо силой заставляли перевозить мигрантов? Скорее всего, за деньги... Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД - Цензор.НЕТ 5424
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03.11.2020 10:24 Відповісти
шкипер-водитель баржи...
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03.11.2020 14:21 Відповісти
Шкипер-глава гражданской посудины. Военной-капитан.
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04.11.2020 13:10 Відповісти
яхты гитлера и отрезатели голов под названием -
.... всех жертв этой преступной цепи......Источник: https://censor.net/ru/p3228709
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03.11.2020 11:23 Відповісти
так що поки що дякуем що Україна не та країна куда пре вся та жовтизна-чорнота , та інша срань, та ще із своїм ісламським радикалізмом...- так як асимілюватись там - в ЕС, вони і не збираються....лохи рідкісні ці ЕС ліберали що стидять в різних вищих інстанціях... Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 7511
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03.11.2020 11:45 Відповісти
Нету на них Гитляра Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 7438
Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 6294
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03.11.2020 13:26 Відповісти
це було шедеврально - хто не чув шукайте на просторах інтернету )))
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03.11.2020 20:58 Відповісти
Вся остальная сволочь.
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04.11.2020 13:07 Відповісти
Ага! Подякуємо, що Україна така ж сама жопа, як і ті країни, з яких пруть у Європу...
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03.11.2020 14:38 Відповісти
Вопрос почему им нужны были именно украинцы? Эту "работу" мог выполнить кто угодно. Возможно, это российский заказ чтобы дискредитировать украинцев в глазах Европы.
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03.11.2020 17:11 Відповісти
НУ ТАК ПРИВЕЗИТЕ ИХ В ОДНУ ИЗ СТРАН АЗИИ ГДЕ ЕСТЬ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И УБЕЙТЕ ИХ !!!
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03.11.2020 20:38 Відповісти
одеса, крим - схоже, без братушек і тут не обійшлося...
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03.11.2020 20:57 Відповісти
 
 