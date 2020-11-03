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Родичі зниклих безвісти на Донбасі пікетують Кабмін: комісія з розшуку зниклих так і не запрацювала. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Під будівлею Кабінету Міністрів триває акція протесту з вимогою розблокувати роботу щодо розшуку безвісти зниклих на Донбасі в ході бойових дій.

Про це Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку депутата Криворізької міськради Миколи Колесника.

"Зараз, КМ. Постійна комісія з розшуку безвісти зниклих при КМ так і не запрацювала, в черговий раз рідним і близьким загублених на війні збрехали. Шмигалю плювати і на розпорядження президента, і на те що є його прямими обов’язками, йому не болить. Вже зрозуміло, що ця тема не болить у владі нікому, бо їхні вдіти дома, бо їхні діти не воювали, бо їхніх дітей не зраджували ні в Іловайську, ні в Дебальцевому, бо поки вони жеруть в три горла, їх захищають на фронті, гинуть, потрапляють у полон, зникають безвісті не їхні рідні та близьки. Влада фуфлижників! Вийшла якась бездушна попка, подивилася на мам байдужим поглядом, і пішла далі штани протирати в тепленькому кріслі. А одне падло навіть плакат Кривбасу хотіло порвати", - заявив Колесник, оприлюднивши фото з акції протесту, яка відбувається під Кабміном.

Також читайте: Приблизно 70 військовослужбовців залишаються зниклими безвісти на Донбасі, - Міноборони

Родичі зниклих безвісти на Донбасі пікетують Кабмін: комісія з розшуку зниклих так і не запрацювала 01
Родичі зниклих безвісти на Донбасі пікетують Кабмін: комісія з розшуку зниклих так і не запрацювала 02

Автор: Анастасія Потіха
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Головне, щоб члени комісії зряплату вчасно отримували.
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03.11.2020 11:10 Відповісти
Обратитесь к послу Германии Анке Фельдхусон, которая утверждает что нужно бороться за умы и мысли даунбаситов и ввести окупантам Свободную Економическую Зону. Очень интересно, каким образом будет работать ета Зона если там пропадают люди.
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03.11.2020 11:13 Відповісти
 
 