Родичі зниклих безвісти на Донбасі пікетують Кабмін: комісія з розшуку зниклих так і не запрацювала. ФОТО

Під будівлею Кабінету Міністрів триває акція протесту з вимогою розблокувати роботу щодо розшуку безвісти зниклих на Донбасі в ході бойових дій.

Про це Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку депутата Криворізької міськради Миколи Колесника.

"Зараз, КМ. Постійна комісія з розшуку безвісти зниклих при КМ так і не запрацювала, в черговий раз рідним і близьким загублених на війні збрехали. Шмигалю плювати і на розпорядження президента, і на те що є його прямими обов’язками, йому не болить. Вже зрозуміло, що ця тема не болить у владі нікому, бо їхні вдіти дома, бо їхні діти не воювали, бо їхніх дітей не зраджували ні в Іловайську, ні в Дебальцевому, бо поки вони жеруть в три горла, їх захищають на фронті, гинуть, потрапляють у полон, зникають безвісті не їхні рідні та близьки. Влада фуфлижників! Вийшла якась бездушна попка, подивилася на мам байдужим поглядом, і пішла далі штани протирати в тепленькому кріслі. А одне падло навіть плакат Кривбасу хотіло порвати", - заявив Колесник, оприлюднивши фото з акції протесту, яка відбувається під Кабміном.

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