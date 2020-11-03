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Кандидат у депутати однієї з міськрад Сумщини намагався сфальсифікувати результати виборів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України в Сумській області блокувала спробу кандидата в депутати однієї з міськрад сфальсифікувати результати виборів на свою користь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, претендент намагався змусити системного адміністратора міської територіально-виборчої комісії незаконно внести зміни до електронного кабінету на користь політичної сили кандидата. За результатами екзитполів, ця політична партія не долала п’ятивідсотковий бар’єр і не мала шансів пройти у міську раду.

Кандидат запропонував системному адміністратору неправомірну вигоду за внесення неправдивих даних до електронного кабінету міської виборчої комісії. За гроші працівник комісії мав штучно збільшити кількість голосів за політсилу на 140 виборців. Вартість "послуг" мала визначитися після результатів фальсифікації.

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Оперативники СБУ запобігли втручанню до виборчої системи під час підготовки до вчинення протиправних дій.

У ході слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності, зокрема "листування" з працівником територіальної виборчої комісії про деталі та умови фальсифікації.

Кандидату в депутати повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 362 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, замах на несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинений особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

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Кандидат у депутати однієї з міськрад Сумщини намагався сфальсифікувати результати виборів, - СБУ 01
Кандидат у депутати однієї з міськрад Сумщини намагався сфальсифікувати результати виборів, - СБУ 02
Кандидат у депутати однієї з міськрад Сумщини намагався сфальсифікувати результати виборів, - СБУ 03

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03.11.2020 11:49 Відповісти
Узурпатора у клоуна не выросла.
У него монобольшинство или уже нет? Пусть распускает Раду и назначает перевыборы.
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03.11.2020 11:52 Відповісти
Ага, так он и будет рубить сук, на котором сидит. Его тогда и Квартал не поддержет.
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03.11.2020 12:00 Відповісти
Да и "Батькивщина" против.
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03.11.2020 12:02 Відповісти
Це точно "за майбутнє коломойши", до гадалки не ходи. Вони не пройшли і пісяють кіпятком. подали на перерахунок голосів, і о ржака, знайшли десять голосів за батьківшину при цьому. Потім подали до суду про непризнання вибори дійсними, отримали відмову. Ну крутяться, як можуть.
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03.11.2020 12:20 Відповісти
 
 