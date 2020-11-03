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Позов проти Марківа - це позов проти всієї України, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 3 листопада, в Мілані відбудеться заключне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Українська сторона сподівається на виправдувальний вирок для нашого солдата.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який присутній на засіданні суду.

"Сподіваємося, що це останнє рішення суду щодо Віталія Марківа і що вирок буде виправдувальний і цей більш, ніж трирічний термін ув’язнення закінчиться. України свого солдата не лише. Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України",- заявив Арсен Аваков.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова додала, що в разі, якщо апеляційний суд візьме до уваги додаткові докази, які надала українська сторона захисту, то він може знов відкласти остаточне рішення, розглянути по суті докази і потім вже надати їм оцінку та винести рішення.

Позов проти Марківа - це позов проти всієї України, - Аваков 01

"Але згідно з їхнім законодавством, Римським статутом, апеляційний суд може ухвалити рішення, якого ми всі чекаємо, що Віталій Марків не винний, тобто повністю задовольнити його скаргу", - сказала Людмила Денісова.

Зазначимо, сам Віталій Марків не буде присутній на сьогоднішньому засіданні міланського апеляційного суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Італії продовжиться засідання апеляційного суду у справі Марківа, - МВС

Таке рішення було ухвалено тюремними керівниками відповідно до настанови італійського уряду через обмеження пересування у місті з причин пандемії.

Позов проти Марківа - це позов проти всієї України, - Аваков 02

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 р.

У Мілані 29 вересня відбулося перше засідання апеляційного суду у справі Віталія Марківа. Сторона захисту, яку ведуть кращі італійські адвокати Рафаелі Делла Валле і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягають на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі.

Позов проти Марківа - це позов проти всієї України, - Аваков 03
Фото: сайт МВД

1 жовтня у Мілані відбулося чергове засідання щодо апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Українська сторона в чергове підкреслила, що рішення суду першої інстанції у справі Марківа – абсурдне і ми розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи.

На третьому засіданні 15 жовтня апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість

23 жовтня в Мілані продовжилось засідання апеляційного суду по справі нацгвардійця. На засіданні, сторона захисту пред’явила суду присяжних факти, що свідчать про непричетність Віталія до загибелі італіїського журналіста Андреа Рокеллі.

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Топ коментарі
+6
Каким способом попал на Донбасс Андреа Рокеллли?ответ : через Москву получил ксиву...
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03.11.2020 11:56
+4
и переводчик был у него из Москвы, которому голову оторвало.
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03.11.2020 12:01
+3
Так же, как иски против Антоненко, Кузьменко, Дугарь.
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03.11.2020 11:59
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А шо там господин Аваков постоянно в карманах теребонькает? Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 7127
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03.11.2020 11:54 Відповісти
Каким способом попал на Донбасс Андреа Рокеллли?ответ : через Москву получил ксиву...
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03.11.2020 11:56 Відповісти
и переводчик был у него из Москвы, которому голову оторвало.
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03.11.2020 12:01 Відповісти
Опять Аваков поехал шопитысь до Милану Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 2135
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03.11.2020 11:59 Відповісти
Все бы наши чиновники так "шопились"
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03.11.2020 13:34 Відповісти
Так же, как иски против Антоненко, Кузьменко, Дугарь.
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03.11.2020 11:59 Відповісти
ЭТо вы , не назвава войну войной , открыли возможность такого суда. Ваша петеваковская власть посадила Марква за решетку в Европе
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03.11.2020 12:00 Відповісти
Италия Авакова не выдала в свое время Витьке Индюковичу,ну типа правильному и дважды не сидевшему чуваку ДАУНбасса...
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03.11.2020 12:01 Відповісти
И что теперь делать? Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 822
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03.11.2020 12:02 Відповісти
Ну и клетище, в нее можно Кинг-Конга запихнуть.
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03.11.2020 12:02 Відповісти
Аваков, на его месте должен бьі тьі
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03.11.2020 12:03 Відповісти
А тут ты прав.
Маркив сидит, поскольку прикрывает авакова, который спустил приказ мочить гражданских, ТК это могут быть лазутчики.
И не надо авакову путать своих личных баранов с государственными.
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03.11.2020 12:26 Відповісти
Надежда Савченко лично завалила 2 журнашлюх Путлера за что получила срок...,жаль Надюха не завалила Шалавьева Сикелева Скабееву...и прочих Симоньянов...
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03.11.2020 12:06 Відповісти
иди гуляй, мусора не люди, само же вякало в 2014..
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03.11.2020 12:08 Відповісти
этот иск, это ху макаронников в очке зе-клоуна.
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03.11.2020 12:24 Відповісти
Что делал итальяшка на Донбасе?
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03.11.2020 13:18 Відповісти
А ты что делаешь на форуме?
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03.11.2020 13:25 Відповісти
А ты?
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03.11.2020 13:42 Відповісти
Значить, позов проти Марківа - позов проти України.
А убивство Сашка Музичка (Білого) - це убивство кого?
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03.11.2020 15:48 Відповісти
Аваков, который посадил абсолютно невиновных людей по делу Шеремета, не имея абсолютно никаких доказательств, будет нам тут рассказывать о несправедливости?!
Отпускай людей, урод, они по росту не подходят элементарно!
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03.11.2020 17:22 Відповісти
 
 