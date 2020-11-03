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СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України спільно зі Службою зовнішньої розвідки України блокувала систематичне розкрадання авіаційних комплектуючих зі стратегічного вітчизняного підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, організували протиправну схему власники російської авіаційної компанії. Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2", "Мі-8", "Мі-17" та їх модифікацій.

Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД.

Оперативники спецслужби провели операцію, підготовлену з використанням оперативних можливостей Служби зовнішньої розвідки. Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США.

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СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 01

Технічна експертиза встановила, що двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.

У ході проведення обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2" та "Мі-8". Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 02

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників незаконної оборудки.

СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 03

Викриття протиправної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

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СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 04
СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 05
СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 06
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Свинарчуки Порошенка крали запчасти в Украину, а Свинарчуки Зеленского крадут запчасти в парашу. Просто почувствуйте разницу СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих - Цензор.НЕТ 8688
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03.11.2020 13:34
+7
СБУ молодцы!!!!
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03.11.2020 13:41
+6
а СБУ не хочет диверсию в Конститут. Суде раскрыть?!
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03.11.2020 13:58
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Свинарчуки Порошенка крали запчасти в Украину, а Свинарчуки Зеленского крадут запчасти в парашу. Просто почувствуйте разницу СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих - Цензор.НЕТ 8688
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03.11.2020 13:34 Відповісти
Свинарчуки одни и те же ! И им все равно в какую сторону, главное чтоб в кармане осело !
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03.11.2020 13:42 Відповісти
Тобі вже відома дата з якої почалась ця схема?(при якій владі?)
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03.11.2020 13:44 Відповісти
яка різниця в який бік крадуть якщо є асфальт і світло? //ЗЕ-нєлох
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03.11.2020 20:01 Відповісти
СБУ молодцы!!!!
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03.11.2020 13:41 Відповісти
Это с Моторсичи или с Авиакона тырили?
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03.11.2020 13:48 Відповісти
И оттуда и оттуда и еще со многих рембаз. В Запорожье такие гаражи и мастерские где скупают запчасти и на коленке ремонтируют двигатели совсем не редкость. Вокруг Военного городка их хватает.
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03.11.2020 15:31 Відповісти
Наверное, в это звено СБУ нос зе!ленского не успел влезть, иначе никакой поимки с поличным не было бы. Был бы еще один вагнергейт.
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03.11.2020 13:52 Відповісти
а СБУ не хочет диверсию в Конститут. Суде раскрыть?!
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03.11.2020 13:58 Відповісти
так, це абсолютно антидержавна дія того т.н. суда, для групи розумних слідчів та прокурорів можна було б справу направити до суду днів за 10.
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03.11.2020 14:08 Відповісти
Що "свинарчуки" Зені?
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03.11.2020 14:02 Відповісти
новости из разряда хуже не буде СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих - Цензор.НЕТ 404дичка какая СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих - Цензор.НЕТ 404движок с мопеда образца 50 летней давности кацапы не могут воссоздать и тырят с помошью наших предателей которых надо по меру пускать..какой то трешак полуватный
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03.11.2020 14:42 Відповісти
Уже бы написали прямо, что всё железо с завода Мотор-Сичь. Богуслаева, страдающего от санкций против России под суд.
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03.11.2020 14:52 Відповісти
Куди ж без кацапів
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03.11.2020 15:11 Відповісти
Как, интересно, можно украсть большущий номерной двигатель для вертолета без ведома "потерпевшего"? Были ли заявления в Полицию о пропаже?
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03.11.2020 15:51 Відповісти
Странно что трактуют как зловживання. Тут факт гос измены вообще-то.
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03.11.2020 17:23 Відповісти
Богуслаев и его окружение-конкретные сепары и ублюдки....
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03.11.2020 19:43 Відповісти
Невже імпортозаміщення кацапам не вдалося, що вони продовжують тирити у нас запчастини?
Сміх та й годі!
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03.11.2020 20:04 Відповісти
 
 