Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі. ФОТО

Сьогодні, 3 листопада під стіни Верховної Ради з вимогою почути легальний бізнес вийшли підприємці, які за минулий рік сплатили приблизно 80 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів та створили 1,2 млн робочих місць.

Підприємці вимагають не розглядати популістичні законопроєкти 3853-1, 3853-2, які скасовують контроль за розрахунковими операціями, вимагають впровадити фіскалізацію у ризикових галузях торгівлі з січня 2021року. Скасування контролю, на їхню думку, призведе до тінізації економіки та збільшення контрабанди, яка на сьогодні вже становить лише за п'ятьма ризиковими галузями торгівлі 52%, або 139,9 млрд грн, від загального об’єму нелегального імпорту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції "Детінізація – це цивілізація" наголошують, що деякі депутати та представники опозиційного протестного руху за надання пільгових умов ведення бізнесу для окремої групи підприємців, маніпулюють нормами законів та вводять суспільство в оману.

Так, детінізаційними законами 128 та 129 не вводиться фіскалізація для мікропідприємців, що торгують на ринках на 1 групі ФОП, тобто реалізуючи яблука чи шкарпетки на ринку - касовий апарат не потрібен, як і вести облік та мати документи про походження товарів. Іншим платникам податків не обов’язково для фіксації розрахункових операцій купувати дорогий стаціонарний касовий апарат, достатньо завантажити безкоштовний програмний додаток на телефон, який для здешевлення та спрощення процесу фіскалізації розробила Державна податково служба. Також міфом є те, що всім потрібно бути вести облік товарів, насправді, це стосується тільки декількох ризикових груп товарів, а саме ліків та медичних виробів, ювелірних виробів, побутової техніки та електроніки.

Маніпулюючи законами, прихильники скасування контролю за розрахунками, хочуть залишити шпарини в середині країни, для реалізації контрабанди та ухилення від сплати податків.