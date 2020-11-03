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Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 3 листопада під стіни Верховної Ради з вимогою почути легальний бізнес вийшли підприємці, які за минулий рік сплатили приблизно 80 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів та створили 1,2 млн робочих місць.

Підприємці вимагають не розглядати популістичні законопроєкти 3853-1, 3853-2, які скасовують контроль за розрахунковими операціями, вимагають впровадити фіскалізацію у ризикових галузях торгівлі з січня 2021року. Скасування контролю, на їхню думку, призведе до тінізації економіки та збільшення контрабанди, яка на сьогодні вже становить лише за п'ятьма ризиковими галузями торгівлі 52%, або 139,9 млрд грн, від загального об’єму нелегального імпорту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі 01

Учасники акції "Детінізація – це цивілізація" наголошують, що деякі депутати та представники опозиційного протестного руху за надання пільгових умов ведення бізнесу для окремої групи підприємців, маніпулюють нормами законів та вводять суспільство в оману.

Так, детінізаційними законами 128 та 129 не вводиться фіскалізація для мікропідприємців, що торгують на ринках на 1 групі ФОП, тобто реалізуючи яблука чи шкарпетки на ринку - касовий апарат не потрібен, як і вести облік та мати документи про походження товарів. Іншим платникам податків не обов’язково для фіксації розрахункових операцій купувати дорогий стаціонарний касовий апарат, достатньо завантажити безкоштовний програмний додаток на телефон, який для здешевлення та спрощення процесу фіскалізації розробила Державна податково служба. Також міфом є те, що всім потрібно бути вести облік товарів, насправді, це стосується тільки декількох ризикових груп товарів, а саме ліків та медичних виробів, ювелірних виробів, побутової техніки та електроніки.

Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі 02

Маніпулюючи законами, прихильники скасування контролю за розрахунками, хочуть залишити шпарини в середині країни, для реалізації контрабанди та ухилення від сплати податків.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
а-ха)))) ..ля. Отетот десяток подставок под одинаковые плакаты заплатили 80 миллиардов налогов?) И хотят кассовых аппаратов? та нахер пошли со своими аппаратами разом
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03.11.2020 14:31
+6
Какая-то гнида, собирающаяся некисло наварить на продаже ЕККА, наняла клоунов которые от имени предпринимателей, хотят, к их и так дохлому бизнесу, добавить еще и затраты на кассовые аппараты.
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03.11.2020 14:36
+5
Предприниматели требуют усилить давление власти на предпринимателей?
Патриоты требуют уничтожить мелкий бизнес в Украине. Враги или патриоты?
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03.11.2020 14:38
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Звиздеж и манипуляции.
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03.11.2020 14:25 Відповісти
а-ха)))) ..ля. Отетот десяток подставок под одинаковые плакаты заплатили 80 миллиардов налогов?) И хотят кассовых аппаратов? та нахер пошли со своими аппаратами разом
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03.11.2020 14:31 Відповісти
Помницца мне фопчики за зеленскага галасавали. Так шо наголосовали - жери ТЕ бо вы се презеденты и це исты на Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли - Цензор.НЕТ 892
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03.11.2020 14:31 Відповісти
за сколько "кеша" были куплены эти митингувальныки?
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03.11.2020 14:32 Відповісти
По 300грн. платили, в соц сетях собрали с десяток людей.
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03.11.2020 16:04 Відповісти
Пишут Гепа из Харькова умер. Утка?
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03.11.2020 14:35 Відповісти
Застаріла інформація. Сьогодні уже 40 днів. Але "берні" (с) виконуватиме свої обов'язки після вікенду Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 244
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03.11.2020 15:00 Відповісти
Какая-то гнида, собирающаяся некисло наварить на продаже ЕККА, наняла клоунов которые от имени предпринимателей, хотят, к их и так дохлому бизнесу, добавить еще и затраты на кассовые аппараты.
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03.11.2020 14:36 Відповісти
Истинно наротные депутаты, борцуны с офшорами.


Sofiya Fedyna
@ukrainesinger

Щойно слуги з голосом, опзж і батьківщиною проголосували за НЕОПОДАТКУВАННЯ офшорів. (4065)
До 2023 року...
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03.11.2020 14:37 Відповісти
Ну не с офшорами же бороться. За это и по *** можно получить.
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03.11.2020 14:39 Відповісти
И Голос пошел по руках? за мамкивщину то понятно...
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03.11.2020 14:39 Відповісти
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 1147 та це нічого, бо пес с голосом , опзж, майбахі - проти закону о роспуске судей...Оце так случка! Так хто на ком ото там стоїть у іерархії "агенти кремля"?
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03.11.2020 14:52 Відповісти
А навіщо розпускати всіх? Щоб замінити на 100% венедиктових?
Нехай позбавляються тупицьких, призначених із Офісу преЗедента.
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03.11.2020 14:55 Відповісти
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 2679 а нічого що головатий як функціонер ПР приймав участь у констуційному перевороті 10 року?
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03.11.2020 15:19 Відповісти
А Татаров був поплічником главмента Захарченко, який придушував Майдан.
Навіщо поціновувач ідеалів Майдану Зеленський власноруч призначив його на високу посаду в соєму ОП?
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03.11.2020 15:25 Відповісти
* в своєму ОП
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03.11.2020 15:26 Відповісти
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 16 так треба головатого "на кол" чи треба щоби він зостався, бо він любить пєтру?
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03.11.2020 15:29 Відповісти
Я не знаю кого він любить.
Але якщо зелені другу добу бомбардирують мізки лохтората своєю нібито глибокою шаною до Майдану, то мають, перш за все, повикидати своїх антимайданівців.
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03.11.2020 15:39 Відповісти
головатого треба "люструвати" чи ні?
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03.11.2020 15:52 Відповісти
Є закон про люстрацію, в якому зазначені критерії, згідно яких особа підпадає під люстрацію.
Головатий під них підпадає?
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03.11.2020 15:56 Відповісти
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 2276 головатий приймав участь у констунаційному перевороті 10 року.
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03.11.2020 15:58 Відповісти
Якщо ви в цьому впевнені, доведіть до відома ОП, вони вам подякують і скористаються підказкою.
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03.11.2020 16:00 Відповісти
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 6042 якщо особа займалася держзлочином - ця особа повинна бути "люстрованою" чи ні?


...Генеральна прокурора України оголосила підозру про захоплення державної влади екс-президентові Віктору Януковичу...Очільник відомства Юрій Луценко повідомив у Facebook, що йдеться про «конституційний переворот» 2010 року, коли Янукович, Лавринович та «їхні спільники» повернули Конституцію 1996 року без необхідного рішення Верховної Ради.
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03.11.2020 16:07 Відповісти
Якщо він скоював злочин, нехай доводять і люструють.
В руках зелених всі "правоохоронні органи".
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03.11.2020 16:10 Відповісти
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 9664 а як же ви пропонуєте люструвати частину судів, коли їх злочин ще треба довести та осудити? Чи то "не ті" судді?
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03.11.2020 16:24 Відповісти
Люстрацію проводили через рішення суду по кожному люстрованому?
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03.11.2020 16:34 Відповісти
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 799 політична доцільність
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03.11.2020 17:06 Відповісти
Значить, зелені можуть провести свою люстрацію швидко.
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03.11.2020 17:24 Відповісти
Предприниматели требуют усилить давление власти на предпринимателей?
Патриоты требуют уничтожить мелкий бизнес в Украине. Враги или патриоты?
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03.11.2020 14:38 Відповісти
Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли - Цензор.НЕТ 5282 мародери проти контрабандистів...
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03.11.2020 14:45 Відповісти
Открытие дня

Киеву от эвакуации авто идёт менее 1/4 части платежей.
В среднем, в месяц эвакуируют 3,5 тыс авто.
За что владельцы авто платят около 7 млн. грн (2 тыс. грн с авто)
Киеву же от этих сумм остаётся четверть, всего 1,7 млн (0,03% в годовом исчислении от бюджета).
Учитывая, что прайс компаний эвакуаторов Авто для оштрафованных в 2 раза выше прайса на сайте, можно предположить, что коррупционная рента составляет около 50% от данной суммы (около $1 млн в год).
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 6001
В итоге:
- появился новый доходный бизнес (не очень легальный, по сути, воровство авто)
- доходы города сильно не выросли
- парковок как не было так и нет

Вопрос:
- это все-таки был инструмент наведения порядка?
- или очередная тема, как более ранняя - парковки, розданные своим за бесценок, где пацанчики нал собирают с авто?
Anatoliy Amelin
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03.11.2020 15:03 Відповісти
Шабаш, проплаченный крупными торговыми сетями.
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03.11.2020 15:08 Відповісти
Отмените РРО и измените правила игр для крупных игроков, что бы платили налоги.
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03.11.2020 15:20 Відповісти
Крупные торговые сети,под крышеванием взяточника гетьмановича,пытаются выдавить мелких предпринимателей из торгового бизнеса.
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03.11.2020 16:11 Відповісти
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, а наши придурки всегда что то придумают. Рисковые виды деятельности - наркота и оружие, вот этим и занимайтесь .
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03.11.2020 16:16 Відповісти
не надо ля-ля про все страны мира)) у нас парикмахер работает один и у него стоит кассовый аппарат.
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03.11.2020 17:32 Відповісти
 
 