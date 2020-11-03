Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні, 3 листопада під стіни Верховної Ради з вимогою почути легальний бізнес вийшли підприємці, які за минулий рік сплатили приблизно 80 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів та створили 1,2 млн робочих місць.
Підприємці вимагають не розглядати популістичні законопроєкти 3853-1, 3853-2, які скасовують контроль за розрахунковими операціями, вимагають впровадити фіскалізацію у ризикових галузях торгівлі з січня 2021року. Скасування контролю, на їхню думку, призведе до тінізації економіки та збільшення контрабанди, яка на сьогодні вже становить лише за п'ятьма ризиковими галузями торгівлі 52%, або 139,9 млрд грн, від загального об’єму нелегального імпорту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники акції "Детінізація – це цивілізація" наголошують, що деякі депутати та представники опозиційного протестного руху за надання пільгових умов ведення бізнесу для окремої групи підприємців, маніпулюють нормами законів та вводять суспільство в оману.
Так, детінізаційними законами 128 та 129 не вводиться фіскалізація для мікропідприємців, що торгують на ринках на 1 групі ФОП, тобто реалізуючи яблука чи шкарпетки на ринку - касовий апарат не потрібен, як і вести облік та мати документи про походження товарів. Іншим платникам податків не обов’язково для фіксації розрахункових операцій купувати дорогий стаціонарний касовий апарат, достатньо завантажити безкоштовний програмний додаток на телефон, який для здешевлення та спрощення процесу фіскалізації розробила Державна податково служба. Також міфом є те, що всім потрібно бути вести облік товарів, насправді, це стосується тільки декількох ризикових груп товарів, а саме ліків та медичних виробів, ювелірних виробів, побутової техніки та електроніки.
Маніпулюючи законами, прихильники скасування контролю за розрахунками, хочуть залишити шпарини в середині країни, для реалізації контрабанди та ухилення від сплати податків.
Будь ласка, зачекайте...
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
Щойно слуги з голосом, опзж і батьківщиною проголосували за НЕОПОДАТКУВАННЯ офшорів. (4065)
До 2023 року...
Нехай позбавляються тупицьких, призначених із Офісу преЗедента.
Навіщо поціновувач ідеалів Майдану Зеленський власноруч призначив його на високу посаду в соєму ОП?
Але якщо зелені другу добу бомбардирують мізки лохтората своєю нібито глибокою шаною до Майдану, то мають, перш за все, повикидати своїх антимайданівців.
Головатий під них підпадає?
...Генеральна прокурора України оголосила підозру про захоплення державної влади екс-президентові Віктору Януковичу...Очільник відомства Юрій Луценко повідомив у Facebook, що йдеться про «конституційний переворот» 2010 року, коли Янукович, Лавринович та «їхні спільники» повернули Конституцію 1996 року без необхідного рішення Верховної Ради.
В руках зелених всі "правоохоронні органи".
Патриоты требуют уничтожить мелкий бизнес в Украине. Враги или патриоты?
Киеву от эвакуации авто идёт менее 1/4 части платежей.
В среднем, в месяц эвакуируют 3,5 тыс авто.
За что владельцы авто платят около 7 млн. грн (2 тыс. грн с авто)
Киеву же от этих сумм остаётся четверть, всего 1,7 млн (0,03% в годовом исчислении от бюджета).
Учитывая, что прайс компаний эвакуаторов Авто для оштрафованных в 2 раза выше прайса на сайте, можно предположить, что коррупционная рента составляет около 50% от данной суммы (около $1 млн в год).
В итоге:
- появился новый доходный бизнес (не очень легальный, по сути, воровство авто)
- доходы города сильно не выросли
- парковок как не было так и нет
Вопрос:
- это все-таки был инструмент наведения порядка?
- или очередная тема, как более ранняя - парковки, розданные своим за бесценок, где пацанчики нал собирают с авто?
Anatoliy Amelin