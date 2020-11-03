Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

3 листопада у Вінниці поліцейські управління карного розшуку і Вишинського відділення поліції за силової підтримки бійців КОРДу затримали подружжя, що підозрюється в незаконному позбавленні волі 25-річного вінничанина. Постраждалого побили, одягли на голову мішок, погрожували пістолетом, завезли на територію приватного домогосподарства й утримували в підвальному приміщенні протягом доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

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До поліції по допомогу звернулася дружина потерпілого про те, що його чоловіка викрали невідомі люди та незаконно утримують.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, були підключені всі оперативні можливості, які дозволили вийти на підозрюваних. Затримали зловмисників бійці спецпідрозділу КОРД у момент їхнього пересування на автомобілі в середмісті Вінниці.

Під час огляду автомобіля поліцейськими вилучено мішок, мотузку, металеву трубу та інші знаряддя вчинення злочину. За місцем проживання зловмисників вилучено пістолет для відстрілу гумових куль та інші речові докази.

Попереднім слідством встановлено, що зловмисники звинуватили потерпілого, який працював у них, в крадіжці 12 тис. гривень. Потерпілий свою вину заперечував. Тоді його силою посадили в автомобіль, одягли мішок на голову та привезли в будинок зловмисника, де в подальшому утримували впродовж доби у підвалі.

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За словами потерпілого, його побили, а потім привезли додому, де забрали його паспорт, мобільний телефон та телевізор, вимагаючи кошти.

Наразі 36-річний чоловік затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Готуються матеріали для оголошення йому про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини. Оцінка дій його 30-річної дружини буде надана в ході слідства.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Такий злочин карається ув’язненням терміном до 5 років.







Фото: сайт поліції