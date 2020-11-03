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Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

3 листопада у Вінниці поліцейські управління карного розшуку і Вишинського відділення поліції за силової підтримки бійців КОРДу затримали подружжя, що підозрюється в незаконному позбавленні волі 25-річного вінничанина. Постраждалого побили, одягли на голову мішок, погрожували пістолетом, завезли на територію приватного домогосподарства й утримували в підвальному приміщенні протягом доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

До поліції по допомогу звернулася дружина потерпілого про те, що його чоловіка викрали невідомі люди та незаконно утримують.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, були підключені всі оперативні можливості, які дозволили вийти на підозрюваних. Затримали зловмисників бійці спецпідрозділу КОРД у момент їхнього пересування на автомобілі в середмісті Вінниці.

Під час огляду автомобіля поліцейськими вилучено мішок, мотузку, металеву трубу та інші знаряддя вчинення злочину. За місцем проживання зловмисників вилучено пістолет для відстрілу гумових куль та інші речові докази.

Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 01

Попереднім слідством встановлено, що зловмисники звинуватили потерпілого, який працював у них, в крадіжці 12 тис. гривень. Потерпілий свою вину заперечував. Тоді його силою посадили в автомобіль, одягли мішок на голову та привезли в будинок зловмисника, де в подальшому утримували впродовж доби у підвалі.

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За словами потерпілого, його побили, а потім привезли додому, де забрали його паспорт, мобільний телефон та телевізор, вимагаючи кошти.

Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 02

Наразі 36-річний чоловік затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Готуються матеріали для оголошення йому про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини. Оцінка дій його 30-річної дружини буде надана в ході слідства.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Такий злочин карається ув’язненням терміном до 5 років.

Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 03
Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 04
Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 05
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Цена жизни украинца с приходом конца эпихвы бедности 12000 гриваков Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2035 Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2042
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03.11.2020 15:11
+6
Мова про мотив. Я думаю борг був, скоріше за усе довести в суді не було чим, от і пішли на такий крок. На жаль, Закон захищає і шахрая...
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03.11.2020 15:27
+5
Ніхто не піде на вимагання неіснуючого боргу у такий спосіб. Просто вимагати бабки - так, а якщо вимагали саме повернення боргу, то цей "хлопець" щось не договорює... Хоча це звісно злочин і за подібне доведеться відповісти...
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03.11.2020 15:20
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Цена жизни украинца с приходом конца эпихвы бедности 12000 гриваков Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2035 Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2042
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03.11.2020 15:11 Відповісти
А була 50 грн...
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03.11.2020 16:59 Відповісти
"не корысти ради, а только пославшей волей ея жены!" )
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03.11.2020 17:08 Відповісти
Працює національна поліція !!! Курва , не в змозі вивчити три слова державною мовою ? ?
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03.11.2020 15:12 Відповісти
Ак-74, автомат для отстрел потронов из углеродистой стали?)))
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03.11.2020 15:17 Відповісти
Ніхто не піде на вимагання неіснуючого боргу у такий спосіб. Просто вимагати бабки - так, а якщо вимагали саме повернення боргу, то цей "хлопець" щось не договорює... Хоча це звісно злочин і за подібне доведеться відповісти...
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03.11.2020 15:20 Відповісти
не забувай, що є ті, кому є мало що втрачати, вони і за пару грн можуть наробити біди.
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03.11.2020 15:24 Відповісти
Мова про мотив. Я думаю борг був, скоріше за усе довести в суді не було чим, от і пішли на такий крок. На жаль, Закон захищає і шахрая...
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03.11.2020 15:27 Відповісти
Был когда-то такой случай - грузчики обокрали магазин хозяина. Тот тоже вывозил в подвал. Это обычная практика в Украине.
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03.11.2020 15:37 Відповісти
Но он хоть вывез на подвал,хоть ТОГО кто обокрал его магазин?! Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці - Цензор.НЕТ 3738А то у нас был случай,когда заначку(7000$) хозяина автозаправки спёр его собственный сын!И хозяин три дня( Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці - Цензор.НЕТ 5208) усиленно мордовал 2х строителей,которые у него что то строили на участке возле его дома!!!Он им поломал и пальцы рук и нос и рёбра...и никакие вопли и заверения бедолаг,на него не действовали!!! Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці - Цензор.НЕТ 509И таких случаев масса!!!
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03.11.2020 16:58 Відповісти
А як інакше, ми ж коли самі йдемо на якісь дрібні незаконні вчинки, то не хочемо бути наказані) але ж лояльний метод придуманий самими людьми, при тому що, ставити себе на обидва місця, люди не хочуть. Здоровий егоїзм.
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03.11.2020 15:37 Відповісти
Всякое может быть.
Теперь замучается дурачок пыль глотать за эти сраные 12 тысяч.
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03.11.2020 15:44 Відповісти
А статью почитать? Написано же, что они обвиняли наемного работника в краже 12 тыс. грн. А кто там украл их и крал ли вообще - это уже совсем другая история.
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03.11.2020 15:35 Відповісти
а почему Вышынского? нет такого района в Виннице
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03.11.2020 15:37 Відповісти
Есть район Вишенка.
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03.11.2020 20:00 Відповісти
Не думаю шо эти люди жили за счет вымогательством со своих наемных работников.
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03.11.2020 15:40 Відповісти
Не думаю что депутат Лозинский жил с убийства жителей села.
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03.11.2020 15:49 Відповісти
цигани або мусора
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03.11.2020 16:43 Відповісти
Почему государственные служащие не говорят на государственном языке или в Украине Полиция уже российская?
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03.11.2020 17:50 Відповісти
Серіали російські дивляться, руцкую попсу-реп слухають. Ось і весь "сикрет"
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03.11.2020 18:28 Відповісти
А что есть закон такой или это в конституции написано?
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03.11.2020 18:50 Відповісти
ваша российская полиция уже по китайски говорит или еще на государственном? К примеру ненецкая полиция говорит по немецки - это не только закон но и еще закон здравого смысла.

С какой стати в Украине полиция говорит не на украинском а на иностранном языке???
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03.11.2020 20:16 Відповісти
Ну ты и дебил\ка? однако!!! точно **** руцкий\я, потому что только этим дебилам не понятно почему мы Украинцы можем говорить как на украинском так и на русском. И для таких идиотов как ты объясню на пальцах, государственный язык не обязывает людей говорить на этом языке!
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03.11.2020 21:36 Відповісти
На державній службі усі зобов'язані розмовляти державою мовою, а вдома можуть хоча б японською чи цапиною срусскою говіркою.
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05.11.2020 17:16 Відповісти
Так я это и пытался донести тому пассажиру или то она.
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05.11.2020 23:10 Відповісти
За теперішньої влади незабаром може стати.
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03.11.2020 19:51 Відповісти
На основании чего журналисты решили, что долг "несуществующий"?
И кража, соответственно.
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03.11.2020 19:42 Відповісти
вероятно, потому что заявления не было.
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03.11.2020 21:30 Відповісти
Тому що так сказав чесний злодюжка.
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04.11.2020 13:42 Відповісти
Почему то всегда эти долги- несуществующие!!!
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03.11.2020 22:21 Відповісти
ну пусть сидит теперь дебил за вымогательство и похищение
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04.11.2020 10:01 Відповісти
Злодюжка вкрав 12 тис. Надіятися на наші суди - треба бути зовсім наївним. Тому та к і поступають люди не тільки в цьому випадку. Держава слабка і ні нащо не здатна
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04.11.2020 13:40 Відповісти
Скоріш за все борг реальний, але бидло не ******** віддавати гроші.
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05.11.2020 17:19 Відповісти
 
 