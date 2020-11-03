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Зеленський (17470) Червоний Хрест (349) Донбас (21733) Маурер Пітер (6)

Зеленський обговорив із президентом МКЧХ Маурером звільнення полонених, пошуки безвісти зниклих і розмінування на Донбасі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави подякував главі МКЧХ за візит в Україну, а також за бажання відвідати Донбас по обидва боки лінії розмежування.

"Щоб відчути, що відбувається на Донбасі, треба бути там. Важливо те, що ви розумієте, що треба бути по обидві сторони контактної лінії", – зазначив Президент.

Крім того, Зеленський подякував Мауреру за постійну гуманітарну допомогу, яку Україні надає Червоний Хрест.

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Окремо глава держави відзначив допомогу МКЧХ в роботі підприємства "Вода Донбасу", яке забезпечує питною водою українців по обидва боки лінії розмежування.

Маурер повідомив, що Україна є найважливішою в операційній діяльності МКЧХ серед усіх країн Європи та восьмою за обсягом роботи цієї організації у світі. Він відзначив важливість свого візиту на Донбас, зокрема на окуповану частину. Адже це дозволить побачити реальну ситуацію у регіоні.

Сторони детально обговорили необхідність доступу МКЧХ до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе ідентифікувати незаконно утримуваних осіб.

Крім того, сторони обговорили процес розмінування в Донбасі. Президент МКЧХ зазначив, що що Україна – одна з найбільш замінованих територій світу, це матиме вплив на багато років уперед. І це є причиною, чому Міжнародний комітет Червоного Хреста бере участь у протимінній діяльності.

Володимир Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 погоджених ділянок детально обговорено в межах Тристоронньої контактної групи, зараз погоджуються технічні деталі.

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Також очільник МКЧХ привітав ухвалення закону про зниклих безвісти й запевнив у підтримці з боку організації надання допомоги в цьому процесі.

Зеленський обговорив із президентом МКЧХ Маурером звільнення полонених, пошуки безвісти зниклих і розмінування на Донбасі 01
Зеленський обговорив із президентом МКЧХ Маурером звільнення полонених, пошуки безвісти зниклих і розмінування на Донбасі 02
Зеленський обговорив із президентом МКЧХ Маурером звільнення полонених, пошуки безвісти зниклих і розмінування на Донбасі 03

Автор: Анастасія Потіха
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Президент МККК і президент МХХХ (му-ха-ха-ха) обсудили......
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03.11.2020 15:37 Відповісти
Так уже же обменяли всех-на-всех или клоун снова соврал?
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03.11.2020 15:38 Відповісти
Как стало известно из источников в Министерстве внутренних дел, сегодня днем умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
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03.11.2020 15:38 Відповісти
"пускай он умер, но в сердце допы, всегда он будет живым примером..." ))
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03.11.2020 15:44 Відповісти
Как заявил Дмитрию Гордону российский политолог Валерий Соловей, после Майдана Кремль хотел подкупить руководство Харьковской области. Первый транш в размере 500 миллионов долларов якобы получили 4 человека: мэр Харькова Геннадий Кернес, тогдашний губернатор области Михаил Добкин, а также бизнесмены Павел Фукс и Юрий Димент.
Когда сдача региона «провалилась», Россия потребовала вернуть аванс. Добкин и Фукса деньги вернули, а Димент и Кернес - нет. За что позже и поплатились: первого убили, а второй получил пулю.
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03.11.2020 16:06 Відповісти
Розмінування- це щоб орки при наступі не підривалися?
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03.11.2020 15:39 Відповісти
маурер ) тоже, такой себе - вольный каменьщик.
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03.11.2020 15:42 Відповісти
Уже хорошо, что они организовали встречу с нужным ККК, ведь эти могли и другой ККК позвать.
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03.11.2020 16:06 Відповісти
Лучше бы Зеле свое слово сказал товарищ Маузер.
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03.11.2020 17:15 Відповісти
 
 