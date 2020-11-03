Зеленський обговорив із президентом МКЧХ Маурером звільнення полонених, пошуки безвісти зниклих і розмінування на Донбасі. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави подякував главі МКЧХ за візит в Україну, а також за бажання відвідати Донбас по обидва боки лінії розмежування.

"Щоб відчути, що відбувається на Донбасі, треба бути там. Важливо те, що ви розумієте, що треба бути по обидві сторони контактної лінії", – зазначив Президент.

Крім того, Зеленський подякував Мауреру за постійну гуманітарну допомогу, яку Україні надає Червоний Хрест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імовірність заморожування конфлікту на Донбасі доволі висока, але це не найкращий варіант, - посол Німеччини Фельдгузен

Окремо глава держави відзначив допомогу МКЧХ в роботі підприємства "Вода Донбасу", яке забезпечує питною водою українців по обидва боки лінії розмежування.

Маурер повідомив, що Україна є найважливішою в операційній діяльності МКЧХ серед усіх країн Європи та восьмою за обсягом роботи цієї організації у світі. Він відзначив важливість свого візиту на Донбас, зокрема на окуповану частину. Адже це дозволить побачити реальну ситуацію у регіоні.

Сторони детально обговорили необхідність доступу МКЧХ до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе ідентифікувати незаконно утримуваних осіб.

Крім того, сторони обговорили процес розмінування в Донбасі. Президент МКЧХ зазначив, що що Україна – одна з найбільш замінованих територій світу, це матиме вплив на багато років уперед. І це є причиною, чому Міжнародний комітет Червоного Хреста бере участь у протимінній діяльності.

Володимир Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 погоджених ділянок детально обговорено в межах Тристоронньої контактної групи, зараз погоджуються технічні деталі.

Читайте: Окупанти досі не надали списки на обмін, - Зеленський

Також очільник МКЧХ привітав ухвалення закону про зниклих безвісти й запевнив у підтримці з боку організації надання допомоги в цьому процесі.





