Блоковано масштабну схему незаконної легалізації іноземців в Україні для переправлення в ЄС, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України в ході багатоетапної спецоперації викрили масштабну схему незаконної легалізації в Україні громадян СНД, в тому числі РФ, жителів ОРДЛО, ПМР і деяких країн з підвищеною терористичною загрозою для подальшого переправлення до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства органів безпеки, до протиправних дій причетні працівники державної міграційної та інших контролюючих служб, представники органів місцевого самоврядування та їхні спільники у Чернівецькій, Вінницькій областях та у Республіці Молдова.

Оперативники спецслужби встановили, що схема "працювала" за двома напрямками. За першим ‒ іноземці надавали зловмисникам копії своїх документів. На їх основі "клієнтам" під приводом втрати паспорта у Молдові ділки виготовляли підроблені дублікати молдовських паспортів. До документів вносились фіктивні відомості про нібито народження особи в Україні. Потім дублікати організатори передавали "своїм" працівникам українських ЦНАПів, які реєстрували іноземців в одному із українських міст і виготовляли їм паспорти громадян нашої держави. Коштувала така "послуга" 3-5 тисяч євро і тривала від 2 до 4 місяців.

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Другий механізм легалізації іноземців відбувався через оформлення іноземного паспорта громадянина України. Він видавався на підставі підробленого українського паспорта старого зразка, в якому переклеювали реальне фото іноземця у документі із чужими установчими даними.

Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели 26 обшуків у міграційній службі, митних органах Чернівецької області та Молдови. Слідчі дії також відбувались за місцем роботи і проживання встановлених спільників посадовців. Виявлено та вилучено майже 150 підроблених паспортів. У результаті 50 особам скасовано українське громадянство як незаконно набуте.

На другому етапі правоохоронці провели одночасно шість обшуків, у тому числі в підрозділах ДМС України у Вінниці, під час яких виявили додаткові матеріали, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності. Зокрема, вилучено раніше виготовлені фіктивні документи, списки незаконно легалізованих в Україні та переправлених у країни ЄС іноземців.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, розпочатого слідчими СБ України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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