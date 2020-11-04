Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні. ФОТО
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На Львівщині слідчі поліції повідомили про підозру підприємцю, причетному до незаконного привласнення понад 6,5 мільйона бюджетних коштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Зазначається, що у 2018 році між однією з комунальних лікарень Львівської обласної ради та ТОВ, яке працює у сфері теплоенергетики було укладено угоду на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі лікарні з введенням енергозберігаючих технологій.
Директор підприємства-підрядника, 34-річний житель міста Борислав, упродовж 2018-2019 років становив і підписував документи (зокрема, акти приймання будівельних робіт), в які вносив недостовірні дані про вартість блоків для заміни віконних і дверних конструкцій.
Проведеною судовою експертизою встановлено, що різниця між ринковою вартістю вікон і їх вартістю, згідно з актами виконаних робіт, становить 6 585 588 гривень.
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Це вже було. 5 років суддя начебто розглядала справу (за 5 років вісім засідань) і закрила за терміном давності. Є цікавий момент. В рішенні суду є запис, що справа не зупинялась не переривалась, а насправді більше року проводилась експертиза, для якої справу зупиняли. Звичайний договорняк прокуратури, яка не оскаржувала це рішення і судді, яка затягувала рішення, щоб закрити за терміном давності.