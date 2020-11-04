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Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Львівщині слідчі поліції повідомили про підозру підприємцю, причетному до незаконного привласнення понад 6,5 мільйона бюджетних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що у 2018 році між однією з комунальних лікарень Львівської обласної ради та ТОВ, яке працює у сфері теплоенергетики було укладено угоду на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі лікарні з введенням енергозберігаючих технологій.

Директор підприємства-підрядника, 34-річний житель міста Борислав, упродовж 2018-2019 років становив і підписував документи (зокрема, акти приймання будівельних робіт), в які вносив недостовірні дані про вартість блоків для заміни віконних і дверних конструкцій.

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Проведеною судовою експертизою встановлено, що різниця між ринковою вартістю вікон і їх вартістю, згідно з актами виконаних робіт, становить 6 585 588 гривень.

Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні 01
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И ремонт сделал и деньгами завладел. Вот крассава. Эх, конец эпохи бедности это так прекрасно Предприниматель на Львовщине завладел 6,5 млн грн при ремонте коммунальной больницы - Цензор.НЕТ 6370
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03.11.2020 16:35 Відповісти
Надо внедрить метод борьбы с казнокрадами как в средневековую эпоху...
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03.11.2020 16:38 Відповісти
Напевне, хлопець з Борислава добре знав табличку ділення!
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03.11.2020 16:53 Відповісти
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61158785#
Це вже було. 5 років суддя начебто розглядала справу (за 5 років вісім засідань) і закрила за терміном давності. Є цікавий момент. В рішенні суду є запис, що справа не зупинялась не переривалась, а насправді більше року проводилась експертиза, для якої справу зупиняли. Звичайний договорняк прокуратури, яка не оскаржувала це рішення і судді, яка затягувала рішення, щоб закрити за терміном давності.
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03.11.2020 17:01 Відповісти
 
 