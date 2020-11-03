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Луганщина (4422) Золоте (206) КПВВ (320)

На Луганщині триває робота щодо обладнання двох нових КПВВ, - пресцентр ОС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Луганській області тривають роботи з обладнання КПВВ "Золоте" і "Щастя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Луганщині триває робота щодо обладнання двох нових КПВВ, - пресцентр ОС 01

Також читайте: На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада, - ОП

За сприяння Командування об’єднаних сил, усі заходи проводяться з дотриманням наданих гарантій безпеки та контролю режиму припинення вогню завдяки спільній роботі Української сторони СЦКК з патрулями СММ ОБСЄ.

На КПВВ "Золоте" група розмінування ДСНС України провела очищення дорожнього коридору від вибухонебезпечних предметів. Окрім того, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста оглянули майданчик для розміщення модуля пункту надання першої медичної допомоги.

Також працівники одного з підприємств завершили роботи з укладання асфальтового шару на перехресті доріг Золоте - Катеринівка та Золоте -Первомайськ. Після виконання вищевказаних робіт працівники розпочали висипку узбіччя щебенем основної траси на Первомайськ.

На Луганщині триває робота щодо обладнання двох нових КПВВ, - пресцентр ОС 02
На Луганщині триває робота щодо обладнання двох нових КПВВ, - пресцентр ОС 03

У районі КПВВ "Щастя" працівники Луганського облавтодору продовжують виконувати ремонтні роботи на автошляху Н-21 від КПВВ в напрямку Луганська.

Також читайте: Через КПВВ "Станиця Луганська" не пропускатимуть щонайменше до 15 листопада, - ООС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А смысл? Шоб опять повстанцы и трактористы украли лавочку, а в сатанице луганской?
На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9982
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03.11.2020 16:49
+7
Для чого вбухкувати гроші на КПВВ, ще й ті що є, потрібно закрити, щоб сепарня і "любітєлі русского міра" жили на ті подачки з раші, а не їздили в ненависну Україну і скупляли продукти.
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03.11.2020 16:56
+4
Тю, а нафіга? Краще б в нас підїзд відремонтували.
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03.11.2020 16:52
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Даєш більше Covidних любителів ***** в Україні, зеленому лайну не вистачає підтримки.
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03.11.2020 16:49 Відповісти
А смысл? Шоб опять повстанцы и трактористы украли лавочку, а в сатанице луганской?
На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9982
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03.11.2020 16:49 Відповісти
Тю, а нафіга? Краще б в нас підїзд відремонтували.
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03.11.2020 16:52 Відповісти
Рукожопи, так дороги не мінують!
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03.11.2020 16:56 Відповісти
Для чого вбухкувати гроші на КПВВ, ще й ті що є, потрібно закрити, щоб сепарня і "любітєлі русского міра" жили на ті подачки з раші, а не їздили в ненависну Україну і скупляли продукти.
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03.11.2020 16:56 Відповісти
Строим на века.
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03.11.2020 17:04 Відповісти
Я так розумiю, деокупацiя лише на зелених язиках?! Може краще отi грошi в "байрактари" вкласти?!!! А лугандонська бiомаса нехай до ********* iздить, бо уся та плiснява ненавидить Украiну, аж сереться!
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03.11.2020 17:10 Відповісти
А как же Львов вредины карантинные, а в ОРДЛО - наши люди!
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03.11.2020 17:20 Відповісти
Какие накуй КПВВ!? Железный занавес и закрыть границу как на 38 параллели!
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03.11.2020 17:26 Відповісти
Да лучше в больницы направили деньги, Люди сейчас там в адских условиях, а дальше ещё хуже будет. Разве сейчас так актуальны те КПВВ, когда закрываются границы!
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03.11.2020 17:56 Відповісти
На хутіна хай валять на расєю яку так *******!!! Якого до Бандерівців вештаються п@дли р@шиські !!!
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03.11.2020 17:57 Відповісти
не понимаю....кому они все эти блага строят? да хватит уже шастать туда сюда заразу разносить...пусть сидят у себя в республиках и не шарятся у нас..((у самих проблем и болячек хватает....а там представляете какие они все там заразные ... На Луганщині триває робота щодо обладнання двох нових КПВВ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2685 так пошол я на чат рулетку к ФАРХАД.... СЛЫШУ УЖЕ МЕЛОДИЮ ПУТИН *****... кто не знает кто это советую ... азеробандеровец с осло норвегия! https://www.youtube.com/watch?v=cr5eb4rzrmU
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03.11.2020 19:46 Відповісти
 
 