На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура. ФОТО

3 листопада правоохоронці затримали жителя Буковини, який був посередником в отриманні хабаря для передачі члену військово-лікарської комісії одного з районних військових комісаріатів (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

За даними слідства, хабар у розмірі 3 тис. доларів призначався за визнання двох громадян непридатними для проходження строкової військової служби.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення правопорушнику підозри та обрання запобіжного заходу. Перевіряється причетність члена ВВК до згаданої протиправної діяльності.