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На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

3 листопада правоохоронці затримали жителя Буковини, який був посередником в отриманні хабаря для передачі члену військово-лікарської комісії одного з районних військових комісаріатів (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура 01

За даними слідства, хабар у розмірі 3 тис. доларів призначався за визнання двох громадян непридатними для проходження строкової військової служби.

На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура 02

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення правопорушнику підозри та обрання запобіжного заходу. Перевіряється причетність члена ВВК до згаданої протиправної діяльності.
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А хто здав? Та й взагалі робіть контракт.Молодь не хоче йти в армію.в якій все подібне до москалів.В нас еліта не йде до армії і йти не буде.
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03.11.2020 17:29 Відповісти
Содержать новостной сайт видимо очень накладно и по этой причине заголовки пишут полуграмотные бомжи с проблемой связанного формирования предложений. Перечитайте тот кто это написал ещё раз и осознайте написанное.
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03.11.2020 17:34 Відповісти
сам учись грамоте- поточник сознания....
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03.11.2020 18:41 Відповісти
Даже не член, а посредник между взяткодателем и членом. То есть, под суд должна идти вся троица.
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03.11.2020 19:03 Відповісти
 
 