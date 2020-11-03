УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15765 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Хабарники
6 241 22
хабар (3992) СБУ (10055) Державна митна служба (158)

Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора викрила протиправні механізми нанесення збитків держбюджету посадовцями Державної митної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чиновники центрального офісу ДМС та її регіональних органів організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди. Посадовці "заробляли" під час митного оформлення товарів, порушували законодавство у сфері публічних закупівель, що призвело до тяжких наслідків.

Через протиправну діяльність чиновників державному бюджету завдано збитки в особливо великих розмірах.

У ході проведення санкціонованих обшуків у центральному офісі Державної митної служби та в 15 регіональних представництвах правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що, можливо, підтверджує протиправну діяльність посадовців. Зокрема, щодо порушення бюджетного законодавства при перерахуванні митних платежів, недостовірності висновків експертиз із класифікації товарів, документації про проведені роботи з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту в Держмитслужбі та її територіальних органах.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки відразу на декількох митницях.

Читайте також: Інспектори митного поста на Вінниччині "заробляли" до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 01
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 02
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 03
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 04
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 05
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 06
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 07
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 08
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 09
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 10
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 11
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 12
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 13
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 14
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 15
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 16
Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ 17
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Ну это же не неделю назад началось ? Уверен , схема работала годами .
показати весь коментар
03.11.2020 17:33
+1
Ну и когда посадят кого? Или всех на повышение в Кабмин?
показати весь коментар
03.11.2020 17:33
+1
...такая борьба у зели ... Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ - Цензор.НЕТ 9921 Система - это очень крепкая крепость , которую невозможно разрушить за полтора года . Даже если ты Цезарь , а тем более не шут .
показати весь коментар
03.11.2020 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну это же не неделю назад началось ? Уверен , схема работала годами .
показати весь коментар
03.11.2020 17:33 Відповісти
Вы неправы, за 1,5 года у нас на таможне смотрящие менялись каждых 3 месяца, сидели, Хорошковского, Авакова, Ермака, сейчас вот новые заходят, знаете что изменилось? Добавились бамажки для растаможки, их стало больше, а чтобы к тебе не придалбывались, взятка составляет не 3-5% как это было лет 10. А 10-15%. Притом по белому всяко мешают растаможивать, на вопрос че за фигня, посылают или растамаживаться через нужную фирму или говорят что им семьи кормить нужно, таким грусным голосом.
показати весь коментар
03.11.2020 17:37 Відповісти
...такая борьба у зели ... Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ - Цензор.НЕТ 9921 Система - это очень крепкая крепость , которую невозможно разрушить за полтора года . Даже если ты Цезарь , а тем более не шут .
показати весь коментар
03.11.2020 17:43 Відповісти
Чого .лядь .буть? Бо дає.
показати весь коментар
03.11.2020 18:16 Відповісти
Маски скинуті... (не дивлячись на карантин)

Ось яка істинна мета в ОПЗЖ та й усіх антиукраїнських сил в суспільстві, а особливо - в Парламенті і в Уряді і в ОП та в КСУ... "кремлівські зорі" освітлюють їм дорогу на черговий геноцид!

Вони борються за життя і процвітання країни лише для себе .

А ви, українці -очікуйте доки вони вас не винищать під корінь і не законами, голодом, безправ'ям, а вже зброєю -щоб довго не мучились.....

Очікуйте, доки ЗЕ-соловей заливає., бо вони вже "сдєлалі всєх нас вмєстє"

Ними ж питання поставлено вже руба : "або ми їх, або вони нас, "

Ренат Кузьмін: "Нам потрібна друга звільнення Києва від нацистів"

https://newsland.com/community/8610/content/renat-kuzmin-nam-nuzhno-vtoroe-osvobozhdenie-kieva-ot-natsistov/7254130?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2Plv9u2qFd1_BbWNaV2GpFhq_RxOXNPgIf6GaEc6p5HF_EIrV6y8MDcio
показати весь коментар
03.11.2020 21:36 Відповісти
Хто б дивувався?
показати весь коментар
03.11.2020 22:28 Відповісти
Ну и когда посадят кого? Или всех на повышение в Кабмин?
показати весь коментар
03.11.2020 17:33 Відповісти
Задержаний за взятки много, эта - очередная, но где же обещанные ЗЕпосадки - "весна придет - сажать будем" Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ - Цензор.НЕТ 6986
показати весь коментар
03.11.2020 18:33 Відповісти
Таможня коррумпирована?? Та не.. не может быть..
показати весь коментар
03.11.2020 18:57 Відповісти
Должно быть им сейчас так стыдно
показати весь коментар
03.11.2020 17:35 Відповісти
Что-то денег не видно на фото!?
Или предупредили или нычка в холодильнике.... Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ - Цензор.НЕТ 933
показати весь коментар
03.11.2020 17:48 Відповісти
а где фамилии и цифры, или еще не договорились?
показати весь коментар
03.11.2020 17:57 Відповісти
интересно.. хоть когда ни будь посадят хоть одного чиновника на огромный срок, а не на курортное поселение, что бы через год два выпустить.... пока только пшики,а потом еще типа Насирова жертвой в итоге становятся
показати весь коментар
03.11.2020 18:10 Відповісти
Прийшов на митницю новий начальник з аеропорту і показує який він крутий. Переконаний, чергова мильна бульбашка. Тільки якщо нікого не посадять з митників, то треба повісити того, хто цю кашу сьогодні заварив.
показати весь коментар
03.11.2020 18:14 Відповісти
Трахают мытныцю плохо,не трахают -тоже плохо.Вы определитесь!
показати весь коментар
03.11.2020 18:34 Відповісти
Хоть кто то из чиновников работает за зарплату?????
Да что за ********, они все стухли!!!!
показати весь коментар
03.11.2020 18:54 Відповісти
Таможня коррумпирована?? Та не.. не может быть..
показати весь коментар
03.11.2020 19:01 Відповісти
20 ндс 10 акциз кому такой импорт нужен. Возьмите 15 процентов никто волевую завозить не будет.
показати весь коментар
03.11.2020 19:22 Відповісти
На першому фото пузо корупціі. Жруть жруть і не нажруться.
показати весь коментар
03.11.2020 19:56 Відповісти
хоч кабінети побачим
показати весь коментар
03.11.2020 22:15 Відповісти
кажуть- лука-курак,але він придумав СЕТКУ- і нема корупції.
показати весь коментар
03.11.2020 22:17 Відповісти
Ннє- на митниці немає карупції.Вани дивляться на судів.
показати весь коментар
03.11.2020 22:20 Відповісти
 
 