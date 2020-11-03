Чиновники Держмитслужби організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора викрила протиправні механізми нанесення збитків держбюджету посадовцями Державної митної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чиновники центрального офісу ДМС та її регіональних органів організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди. Посадовці "заробляли" під час митного оформлення товарів, порушували законодавство у сфері публічних закупівель, що призвело до тяжких наслідків.

Через протиправну діяльність чиновників державному бюджету завдано збитки в особливо великих розмірах.

У ході проведення санкціонованих обшуків у центральному офісі Державної митної служби та в 15 регіональних представництвах правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що, можливо, підтверджує протиправну діяльність посадовців. Зокрема, щодо порушення бюджетного законодавства при перерахуванні митних платежів, недостовірності висновків експертиз із класифікації товарів, документації про проведені роботи з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту в Держмитслужбі та її територіальних органах.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки відразу на декількох митницях.

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