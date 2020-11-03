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Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліцейські викрили 29-річного львів’янина, причетного до організації "будинків розпусти" у Львові та Дніпрі

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 29-річний житель міста Львова разом із співучасниками організував чотири "будинки розпусти" в орендованих помешканнях, де жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартість яких починалась від 800 гривень і зростала залежно від побажань клієнтів.

"У рамках досудового розслідування 2 листопада поліцейські провели десять санкціонованих обшуків у Львові та у Дніпрі, під час яких виявили та вилучили речові докази – "чорнову" бухгалтерію, грошові кошти, виручені від протиправної діяльності та інше", - говориться в повідомленні.

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Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі 02
Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі 03

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Дивіться також: Правоохоронці в Одесі накрили бордель, організований поліцейським. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+22
"дома разврата"... Дома розпусти це Верховна рада, Конституційний суд, Уряд, Офіс президента... а тут все чинно і по прейскуранту.
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03.11.2020 17:47
+21
Легализовать как в Германии, чтобы налоги платили. А то и дальше будут обогащать только ментов.
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03.11.2020 17:44
+20
Я би дозволила повіям працювати легально.
Хай би податки в бюджет сплачували.
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03.11.2020 17:47
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для Львова 800 грн час это нормально
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03.11.2020 20:32 Відповісти
дівчата були без масок та без касового апарату?
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03.11.2020 18:53 Відповісти
Блин, накрыли малину, скока той жизнь... Там черные леди были?
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03.11.2020 18:54 Відповісти
эта сеть приличней избирательной "сетки" на выборах 2019.
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03.11.2020 18:57 Відповісти
Не , даже во время отпуска , окажись в вызывающей ситуации, компромис недопустим...Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі - Цензор.НЕТ 44Vacation - Connie Francis -
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03.11.2020 19:01 Відповісти
Вот тока без БЭ... кто не грешил? Ну накрыли это дело Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі - Цензор.НЕТ 2483 ...здесь LOST - там FOUND - Sade - Smooth Operator (Official Video)
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03.11.2020 19:09 Відповісти
У кого от лаве карманы пучит, в накладе не останется а хоть где... Главное не переть бульдозером , просто, спросить, мол тортика дай...(бо сильно голодный). В ответ если , не дав вам договорить , резко звучит , типо, мани... Считайте вы на крючке, главное показать шо у вас наличка шелестит в кармане...

Give Em Cake
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03.11.2020 19:26 Відповісти
а легализировать не пробовали?
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03.11.2020 19:32 Відповісти
на бутілку сесть не пробовал?
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04.11.2020 00:55 Відповісти
ты недоразвитый?
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04.11.2020 01:13 Відповісти
Ну, чого... Горизонтально-мережева саморганізація. Ні разу не політична, між іншим...
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03.11.2020 19:37 Відповісти
интересно при таких операциях каков процент боевых потерь...))
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03.11.2020 19:54 Відповісти
Без потерь , если на спид не угораздило.
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04.11.2020 00:08 Відповісти
после сложной и опасной спецоперации...весь личный состав полиции Львова дружно пошел сдавать анализы на венерические заболевания
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03.11.2020 20:29 Відповісти
Во всех борделях проводятся субботники по обслуживанию лс МВД.
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03.11.2020 20:46 Відповісти
Никто из полицейских не пострадал, крышующих
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03.11.2020 21:16 Відповісти
Разврат - это когда на таможне Украина теряет столько миллиардов, сколько берёт у МВФ.
А интимные дела - это персональные данные, частная жизнь, которую защищает закон !
В конце концов - это малый бизнес, который в Европе абсолютно легален.
Полиция занимается банальным вымогательством.
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03.11.2020 21:48 Відповісти
Правильно тут было сказано, что главный бордель сейчас это КС. Его надо брать. А девочкам работу надо легализовать как в цевилизованном мире.
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03.11.2020 23:01 Відповісти
так у них и гомосятина церковью легализована. и нам туда же?
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04.11.2020 00:50 Відповісти
Тю , мендельша тока так хвосты рубит.
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04.11.2020 01:30 Відповісти
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