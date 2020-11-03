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Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила у Закарпатській області схему вимагання посадовцями грошей з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів проєкту "Велике будівництво" на території регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, заступник голови облради і один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм одержання хабарів з підприємців. Задокументовано, що посадовці вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла у тендері на зведення в одному із селищ культурного центру у межах проєкту "Велике будівництво". За понад півмільйона гривень фігуранти "гарантували" підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення будівельних робіт.

Правоохоронці затримали обох високопосадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після передачі всієї суми хабаря.

Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн 01

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Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн 02

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом мір запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Як повідомили в прокуратурі Закарпатської області, йдеться про реконструкцію клубу в с. Мокра Перечинського району з подальшим зведенням на його базі соціально-культурного центру в рамках проєкту "Велике будівництво". З державного бюджету на цей об'єкт виділено 5,6 млн грн. Частину з цієї суми головний підрядник вже отримав, після чого чиновники зажадали у нього 560 тис. грн хабаря за забезпечення безперешкодного будівництва.

Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн 03

Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн 04
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Замглавы облсовета и чиновник ГАСИ задержаны на Закарпатье на взятке 560 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5236
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03.11.2020 18:31 Відповісти
Удивляет их тупость .
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03.11.2020 18:31 Відповісти
Порівняй кількість бабла у себе і в них,гострий.
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03.11.2020 22:36 Відповісти
пришло время, давать госпремии тем, кто на сегодня умудрился не взять хоть одной взятки. если, канешно, такие исчо есть.
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03.11.2020 18:37 Відповісти
Сначало разводите потом ловите!!! Пустите Саакашвили пусть порулит или наймите Америкосов!! Кого не возьми вор!!!! Неужели вы будете ходить в магазин за хлебом, если в этом магазине каждый второй хлеб с черьвями!!!!
А так молодцы, конечно!!! Но может легче создать условия , что бы не брали!!! А то прям позорище!!!
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03.11.2020 18:38 Відповісти
Карлссон, сам должен очень давно сидеть...
Пойдите подлечитесь.
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03.11.2020 19:09 Відповісти
Уже брали из Польши Новака с зарплатой в миллион рулить "автодором"... Теперь обвиняется там в завладении сотни миллионов! Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн - Цензор.НЕТ 6469
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03.11.2020 20:40 Відповісти
Пєтров не в тємі.,..
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03.11.2020 19:06 Відповісти
Чиновники откупятся и на повышение в Киев пойдут. В министерствах работать.
Так всегда было, есть и будет.
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03.11.2020 21:50 Відповісти
 
 