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Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську (мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову) батарею ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 01

Найкращими причіпною та протитанковою батареями визнано воїнів 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Артилеристів нагороджено грошовими преміями у розмірі 230 тис. і 205 тис. гривень відповідно.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 02

Дивіться також: Бригада "Запорізька Січ" перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК "Схід". ФОТОрепортаж

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 03

Звання найкращої мінометної батареї здобули військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Перемога в цій номінації передбачає грошову премію 135 тис. гривень.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 04
Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 05

Найкращою реактивною батареєю визнано артилеристів 81-ї окремої аеромобільної бригади. Вони отримають 140 тис. гривень.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 06

Найкращою самохідною батареєю стали воїни 26-ї артилерійської бригади. На них чекає грошова премія – 200 тис. гривень.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 07
Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 08

Нагадаємо, на конкурсі були представлені підрозділи Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил і Сухопутних військ. Всього 14 батарей. Конкурс передбачав випробування у чотирьох номінаціях – тактичній, індивідуальній, спеціальній та спортивній.
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Топ коментарі
+15
НАШІ ВІТАННЯ !!!
Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ - Цензор.НЕТ 4448
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03.11.2020 20:05
+5
Сьогодні на передовій поранено бійця ВСУ. Тренуйтеся на дірявих кацапах,це на богато корисніше.
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03.11.2020 20:13
+2
Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192
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03.11.2020 20:14
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НАШІ ВІТАННЯ !!!
Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ - Цензор.НЕТ 4448
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03.11.2020 20:05 Відповісти
Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192
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03.11.2020 20:14 Відповісти
Сьогодні на передовій поранено бійця ВСУ. Тренуйтеся на дірявих кацапах,це на богато корисніше.
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03.11.2020 20:13 Відповісти
хіба що дупа в москаля громихне.
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03.11.2020 20:18 Відповісти
це тіпа наш вітьок до вас на ростов збіг ?
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03.11.2020 20:36 Відповісти
ЖДЕМ В КИЕВЕ !!! РАССПОЛОЖЕНИЯ УЖЕ ОТМЕЧЕННЫ РОВНО КАК И ЦЕЛИ !)
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03.11.2020 20:33 Відповісти
Надя, це вы?
Не беспокойтесь - минометы в канализационных колодцах не заржавели, мины не все конфисковали, трухановнаш, баржи и водные мотоциклы заправлены и двигатели прогреты...
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03.11.2020 20:39 Відповісти
ЗНІМАЙ ТУХФЛЮ !)
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04.11.2020 02:49 Відповісти
Все артиллеристы ВСУ - воины отличной выучки. Поздравляем победителей!
Ребята, вы - огонь!
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03.11.2020 21:27 Відповісти
 
 