Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
День роботи ВР 3 листопада був відзначений виступом глави МОЗ Степанова, збором підписів за відставку суддів Конституційного суду. Також депутати обговорювали автомобілі журналістів, піар у ЗМІ і купівлю дорогої нерухомості.
Як провели пленарний днів 3 листопада депутати Верховної Ради - у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР 3 листопада
Нардепи ОПЗЖ Кузьмін і Медведчук
Депутат Третьякова зі "СН" потайки грала в комп'ютерні ігри під час виступу глави МОЗ
Виступ міністра охорони здоров'я Степанова, який заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофічної
Скандальний "слуга народу" Іванісов
"Слуга народу" Яременко з колегою
Вікторія Сюмар з "ЄС"
Співголова фракції "СН" Арахамія порушує масковий режим. Сьогодні ВР проголосувала, що таких порушників штрафуватимуть
Медведчук з колегою зі "СН" Радуцьким
В секторі фракції "Слуга народу"
Третьякова зі "СН" і Макаренко з ОПЗЖ
Шуфрич з колегою
"Слуга народу" Шевченко і Анна Скороход, яку однією з перших виключили з пропрезидентської фракції
Переписка нардепа ОПЗЖ Віктора Чорного з абонентом "Віктор Єременко" обговорює автомобілі журналістів-розслідувачів
Медведчук з колегами
"Слуга народа" Качура і член групи "За майбутне" Яценко
Андрій Парубій з "ЄС"
Нардеп із "за майбутнє" Дубневич прицінюється до 7-поверхового будинку в центрі Львова за 219 млн грн
В президії ВР
"Слуга народу" Яременко з колегою
Депутатські гримаси і пози
Член групи "Довіра" Бакунець обговорює співпрацю з пресою - "зроблять новину" і "давай крутнемо рекламу"
Спікер Разумков, Петро Порошенко з колегою
"Слуга народу" Тищенко
Петро Порошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе й Ірина Геращенко
Слуги народу Тищенко і підозрюваний у корупції Юрченко
Фракція "Слуга народу" висловили свою позицію проти рішень Конституційного суду
Фото - Цензор.НЕТ
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Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·2 ч
В рейтингу продажних професій путани залишаються на четвертому місці. Лідерство уперто тримають журналісти, політики та судді і все це спонсується олігархами. Оце ламаю голову і хто ж ті таємні сили які із минулого, кинули нам і особисто Владаліксандричу виклик. Може албанці?
у кого дом за 218 млн грн тому кассовый аппарат не нужен, а у того ФОПа на рынке который после всех уплат налогов и аренды остаётся 7-15 тыс грн в мес чистого дохода нужно ещё на шею повесить кассовый аппарат..
зеленский, а не ***** ли ты гнида???
У вас тоже "будка" на рынке? Привыкли неучтенную прибыль в карман ложить, как и сывочелый барыга ваш.
(с) очень давнее, советское еще
Сегодня - вторая, еще более веселая, часть Марлезонского балета.
Напомню, в первой части - и клоун и его дружбан Разумков подали два разных законопроекта по восстановлению электронного декларирования - что явно обозначило раскол в партии слуг и самостоятельную игру Разумкова. Более того, в первой же части стало ясно, что никто другой в Раде, и даже не вся собственная партия не поддерживают законопроект клоуна.
Так вот, сегодня, Антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова большинством голосов, а проект клоуна обозначил как - неконституционный !!! Отмечу только, что главой данного комитета есть Радина А.О. - из партии слуга народа !!!
Двойной удар по вовочке получается - мало того, что Разумков, однопартеец, подал параллельно другой законопроект, так еще и комитет где председательствует своя же слуга народа назвал законопроект вовочки - антиконституционным.
Похоже, об вовочку уже по полной вытирают ноги и в собственной партии.
Nick Vest