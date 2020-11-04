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Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

День роботи ВР 3 листопада був відзначений виступом глави МОЗ Степанова, збором підписів за відставку суддів Конституційного суду. Також депутати обговорювали автомобілі журналістів, піар у ЗМІ і купівлю дорогої нерухомості.

Як провели пленарний днів 3 листопада депутати Верховної Ради - у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 01

Початок роботи ВР 3 листопада

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 02

Нардепи ОПЗЖ Кузьмін і Медведчук

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 03
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 04

Депутат Третьякова зі "СН" потайки грала в комп'ютерні ігри під час виступу глави МОЗ

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 05

Виступ міністра охорони здоров'я Степанова, який заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофічної

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 06

Скандальний "слуга народу" Іванісов

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 07

"Слуга народу" Яременко з колегою

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 08

Вікторія Сюмар з "ЄС"

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 09

Співголова фракції "СН" Арахамія порушує масковий режим. Сьогодні ВР проголосувала, що таких порушників штрафуватимуть

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 10

Медведчук з колегою зі "СН" Радуцьким

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 11

В секторі фракції "Слуга народу"

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 12

Третьякова зі "СН" і Макаренко з ОПЗЖ

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 13
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 14

Шуфрич з колегою

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 15

"Слуга народу" Шевченко і Анна Скороход, яку однією з перших виключили з пропрезидентської фракції

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 16

Переписка нардепа ОПЗЖ Віктора Чорного з абонентом "Віктор Єременко" обговорює автомобілі журналістів-розслідувачів

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 17

Медведчук з колегами

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 18

"Слуга народа" Качура і член групи "За майбутне" Яценко

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 19

Андрій Парубій з "ЄС"

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 20
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 21

Нардеп із "за майбутнє" Дубневич прицінюється до 7-поверхового будинку в центрі Львова за 219 млн грн

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 22

В президії ВР

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 23

"Слуга народу" Яременко з колегою

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 24
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 25

Депутатські гримаси і пози

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 26

Член групи "Довіра" Бакунець обговорює співпрацю з пресою - "зроблять новину" і "давай крутнемо рекламу"

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 27

Спікер Разумков, Петро Порошенко з колегою

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 28

"Слуга народу" Тищенко

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 29

Петро Порошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе й Ірина Геращенко 

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 30

Слуги народу Тищенко і підозрюваний у корупції Юрченко

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 31
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 32

Фракція "Слуга народу" висловили свою позицію проти рішень Конституційного суду

Фото - Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+10
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 6960
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03.11.2020 22:47
+9
вот и украинская реальность нынешних барыг у власти...
у кого дом за 218 млн грн тому кассовый аппарат не нужен, а у того ФОПа на рынке который после всех уплат налогов и аренды остаётся 7-15 тыс грн в мес чистого дохода нужно ещё на шею повесить кассовый аппарат..

зеленский, а не ***** ли ты гнида???
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03.11.2020 22:10
+8
Парламент разогнал Зеленского

Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 1884

Сегодня - вторая, еще более веселая, часть Марлезонского балета.

Напомню, в первой части - и клоун и его дружбан Разумков подали два разных законопроекта по восстановлению электронного декларирования - что явно обозначило раскол в партии слуг и самостоятельную игру Разумкова. Более того, в первой же части стало ясно, что никто другой в Раде, и даже не вся собственная партия не поддерживают законопроект клоуна.

Так вот, сегодня, Антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова большинством голосов, а проект клоуна обозначил как - неконституционный !!! Отмечу только, что главой данного комитета есть Радина А.О. - из партии слуга народа !!!

Двойной удар по вовочке получается - мало того, что Разумков, однопартеец, подал параллельно другой законопроект, так еще и комитет где председательствует своя же слуга народа назвал законопроект вовочки - антиконституционным.

Похоже, об вовочку уже по полной вытирают ноги и в собственной партии.
Nick Vest
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03.11.2020 22:31
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Депутати самі не дотримуються масочного режиму,причому у всіх фракціях.
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03.11.2020 21:48 Відповісти
Як всі слуги погладшали, окрім Разумкова
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03.11.2020 21:50 Відповісти
в игры поиграли, бабло в конверте получили, и давай дом выбирать
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03.11.2020 21:51 Відповісти








Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·2 ч

В рейтингу продажних професій путани залишаються на четвертому місці. Лідерство уперто тримають журналісти, політики та судді і все це спонсується олігархами. Оце ламаю голову і хто ж ті таємні сили які із минулого, кинули нам і особисто Владаліксандричу виклик. Може албанці?
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03.11.2020 21:57 Відповісти
Блин, ну и физиономии и многих)
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03.11.2020 21:58 Відповісти
У многих
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03.11.2020 21:59 Відповісти
iphone бы не сломать от таких чисел.
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03.11.2020 21:59 Відповісти
И как страна может процветать, не если коррупционеры и паразиты в ВР)
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03.11.2020 22:00 Відповісти
вот и украинская реальность нынешних барыг у власти...
у кого дом за 218 млн грн тому кассовый аппарат не нужен, а у того ФОПа на рынке который после всех уплат налогов и аренды остаётся 7-15 тыс грн в мес чистого дохода нужно ещё на шею повесить кассовый аппарат..

зеленский, а не ***** ли ты гнида???
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03.11.2020 22:10 Відповісти
Печаль в том, что вы сокрушаетесь по поводу торговли трусами и картошкой в будках, но молчали, когда такие как Пэдро , приватизировав высокотехнологичные производства типа ЛенКузня (за копейки, а не за кровно заработанные), бездарно растрачивали потенциал этих предприятий и квалифицированную раб. силу.
У вас тоже "будка" на рынке? Привыкли неучтенную прибыль в карман ложить, как и сывочелый барыга ваш.
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04.11.2020 05:53 Відповісти
ленинская кузня - предприятие, которое уже давно не работало. И таких предприятий по Украине миллионы, там была одна аренда помещений, по назначению оно не работало, почему тогде нельзя было приватизировать?
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04.11.2020 12:48 Відповісти
Кличко - президент, Порошенко - премьер.
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03.11.2020 22:14 Відповісти
В РФ говорят, что так будет.
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03.11.2020 22:15 Відповісти
"Говорят, что в москве кур доят, а коровы яйца носят"
(с) очень давнее, советское еще
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 12
показати весь коментар
03.11.2020 22:29 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 4442

Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 7192
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03.11.2020 22:28 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 6606
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03.11.2020 22:32 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 6749
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03.11.2020 22:35 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 7126
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03.11.2020 22:53 Відповісти
Звездить, Лізка Богуцька путч передбачала ще рік тому
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03.11.2020 23:00 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 6959
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03.11.2020 22:27 Відповісти
Парламент разогнал Зеленского

Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 1884

Сегодня - вторая, еще более веселая, часть Марлезонского балета.

Напомню, в первой части - и клоун и его дружбан Разумков подали два разных законопроекта по восстановлению электронного декларирования - что явно обозначило раскол в партии слуг и самостоятельную игру Разумкова. Более того, в первой же части стало ясно, что никто другой в Раде, и даже не вся собственная партия не поддерживают законопроект клоуна.

Так вот, сегодня, Антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова большинством голосов, а проект клоуна обозначил как - неконституционный !!! Отмечу только, что главой данного комитета есть Радина А.О. - из партии слуга народа !!!

Двойной удар по вовочке получается - мало того, что Разумков, однопартеец, подал параллельно другой законопроект, так еще и комитет где председательствует своя же слуга народа назвал законопроект вовочки - антиконституционным.

Похоже, об вовочку уже по полной вытирают ноги и в собственной партии.
Nick Vest
показати весь коментар
03.11.2020 22:31 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 2052
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03.11.2020 22:43 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 3185
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03.11.2020 22:44 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 6960
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03.11.2020 22:47 Відповісти
мразота
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03.11.2020 22:52 Відповісти
Поганые рожи 👹👿🤢🤑о народе думают , переживают
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03.11.2020 23:05 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 9479
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04.11.2020 00:56 Відповісти
Ты про мисцэви выборы?
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04.11.2020 18:05 Відповісти
Про выборы 19 года.
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04.11.2020 22:38 Відповісти
На фото - Кодло Конченных Барыг!
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04.11.2020 07:05 Відповісти
Все же физиогномика бывает не лишней.
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04.11.2020 07:23 Відповісти
Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 9995
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05.11.2020 10:11 Відповісти
 
 