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Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Чорт з політичного пекла

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя"

Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Чорт з політичного пекла - 2

Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Час змін

Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Нові незалежні, шановані судді Конституційного Суду

Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Особистий інтерес

Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Нелегка робота

Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Скоро...

Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Останній ривок Дональда Трампа

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Топ коментарі
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Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3108
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03.11.2020 23:25
+33
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7437
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03.11.2020 23:30
+31
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8562
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03.11.2020 23:33
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Правила форума Рада форумчан
Черти из политического ада, время перемен, последний рывок Дональда Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3390
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03.11.2020 23:08 Відповісти
Така його доля- людей смішити.
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03.11.2020 23:24 Відповісти
Хоча й гріх сміятись над хворим!
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03.11.2020 23:31 Відповісти
До нього тільки дийшло?!!!
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03.11.2020 23:30 Відповісти
клован шо не ступне - то в глибшу сраку , а я к усіх посилАААв!!!
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04.11.2020 02:33 Відповісти
Черти из политического ада, время перемен, последний рывок Дональда Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9941
Черти из политического ада, время перемен, последний рывок Дональда Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8026
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03.11.2020 23:10 Відповісти
Антон Санченко
5 ч. ·

Гарно пам'ятати ще й авторів ідеї, але зі склерозом не склалося, тому питання якогось росіянина, цитоване в стрічці буде без авторства. Я так розумію, питання давнє
- Українці, навіщо вам якась окрема держава, якщо російську, а потім союзну державу побудували ви?
Питання справді цікаве, спробую відповісти.
Десь тиждень тому постив про поштові індекси, але повторю. Оті поштові індекси, які нас заставили пригадувати на місцевих виборах, і які навіть Укрпошта вже не використовує років 20, виявляється досі використовує пошта Росії. Отже:
1) наші офігенні новатори й модернізатори злизали закон з російського
2) на пошті Росії досі у 3 десятилітті 21 століття використовують технології 70-х років 20 століття.
Всі охоче прокоментували 1) і ніхто особливо не звернув увагу на 2)
Бо навіть технологічно відстала державна Укрпошта давно перевела все на штрих-коди, написи на конвертах лише дублюють інформацію (а розпізнавати рукописні цифри ******* комп'ютери навчені), а Нова пошта використовує тільки штрихкоди в прив'язці взагалі не до адреси, а до мобільного телефону.

*Ліричний відступ. До війни знайомих росіян вражало, що в нас аж три мобільних оператори із загальнонаціональним покриттям, вони приїжджаючи з Москви в Є-бург вже платили роумінг.*

Технологія ж отих трикутних циферок використовувалася ще до появи персональних комп'ютерів, для ЕОМ, які сортували пошту у великих містах. Це не свідчить про те, що в них це і далі роблять мейнфреймові комп'ютери, бо тупо нема запчастин, а лише про те, що на деяких відділеннях пошти Росії, десь на заімках і вєсях Сибіру чи на Далекому Сході... досі нема ком'ютерів і сканерів. Ніяких. А швидкість ескадри вимірюється швидкістю найповільнішого транспорта, а не Москвою й Петербургом. Той, хто експортує сюди "модерні" російські практики чи технології, ввозить сюди 19 століття.
В 1991 ми перш за все позбавилися цих гирь на нозі. І навіть обібрані до нитки наостанок імперським центром, вже отримали фору на старті.
Не треба бути упередженим, просто аналізуйте локальні ринки. Наша створена з нуля банківська система краща, закони ліберальніші, а електронні платежі перевершують навіть деякі європейські країни, а не те щоб Росію. Я колись прозрівав від неможливості поміняти 20 доларів після 14-00 в портовому (!) місті Азов. Офіційно ніяк, лише в ресторані (!), де заодно порекламуюють повій. Ми вже забули, що валютні проститутки були важливим елементом радянської фінансової системи, а в них воно досі працює.
І так, куди не кинь. Звільнені від баласту усіх цих російських зажопинськів, ми модернізуємося просто потрійними стрибками. Ще до війни в Україні було дві петлі оптоволокна, які покривали всю країну. І це також ставило на вуха знайомих московських інтернетників. Зараз це оптоволокно місцевий провайдер дотягнув просто до сільської хати моєї тещі
Та що там, в 00-ві українська горілка завоювала російський алкогольний ринок. Ми продали водку в Росію. Просто осмисліть це. В них так і не виникло горілчаних брендів, все залишилось на рівні радянських спиртзаводів і пляшок з козирками.
Тобто. Українцям просто набридло три століття вбухувати свій інтелектуальний і людський капітал в цю нереформовувану і немодернізовувану вічну мерзлоту, якби всі ці зусилля ми 300 років прикладали до власної країни, жили б не гірше якоїсь Данії.
Незалежне життя після 1991, політичний бардак, криза за кризою, не Янукович так Зеленський, наче спростовує це. Однак як тільки починаєш аналізувати конкретні зміни на конкретних ринках, розумієш, що модернізація йде і її не спинити.
Пам'ятаєте ті незаконні новобудови в Криму, які імперські піротехніки намагалися підірвати звичним зарядом, а вони не підривалися, бо росіяни досі не будують методом неперервного бетонування? Це метафора всієї цієї війни. Пізно. Гранати ваші вже не тої системи
Або як сказав колись знайомий москвич іншому про нас:
- Мовчи, в них телевізори в метро.
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03.11.2020 23:10 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 935
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03.11.2020 23:16 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7802
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03.11.2020 23:24 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3108
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03.11.2020 23:25 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7437
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03.11.2020 23:30 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8562
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03.11.2020 23:33 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2689

Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9239
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03.11.2020 23:33 Відповісти
вчорашній аблізончік Вовки й його роздування свого порушення закону до рівня геройства під акомпонімент Серьож з Шабуніними - це був просто отстой . Уявить собі що Пінчук скотився до рівня ГІВЕННОГО КАНАЛУ БЄНІ , не мога раніше , Всі суки орлігархи українські одним миром мазані -тому молодець Слвако що не до кінця в лайні викупався ...
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04.11.2020 02:30 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8462
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03.11.2020 23:37 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6276
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06.11.2020 14:34 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8448
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03.11.2020 23:40 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1596
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03.11.2020 23:45 Відповісти
Для них всеравно будет праздник.
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04.11.2020 06:44 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3585
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03.11.2020 23:48 Відповісти
Чорти з політичного пекла, час змін, останній ривок Дональда Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1400
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04.11.2020 08:10 Відповісти
В образе черта медведчук тут симпатичней, чем есть на самом деле, ушастый урод подпуйловный!
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04.11.2020 16:09 Відповісти
О, смотрю, порохоботня резвится во всю))
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05.11.2020 23:32 Відповісти
 
 