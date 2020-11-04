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Нацгвардієць Марків на свободі, - Денісова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Звільненого за рішенням апеляційного суду Мілана українського нацгвардійця Віталія Марківа випустили з в'язниці.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Віталій Марків на свободі", - написала Денісова, опублікувавши відповідні фото.

Нацгвардієць Марків на свободі, - Денісова 01

Читайте також: Нацгвардійця Марківа виправдав апеляційний суд Мілана, - Аваков

Нацгвардієць Марків на свободі, - Денісова 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць Марків, виправданий італійським судом, повернеться в Україну 4 листопада, - Аваков

відео - Олесь Городецький

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.
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Топ коментарі
+80
Слава герою!
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03.11.2020 23:14
+35
Слава тебе Господи !

Даже вонючей Италии может быть справедливость , а сколько не винных героев войны сидят в Украине ?
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03.11.2020 23:18
+30
Подяка Віталію. Слава гемоям.
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03.11.2020 23:17
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Слава герою!
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03.11.2020 23:14 Відповісти
Авакову слава!?Чи не?
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04.11.2020 00:44 Відповісти
Це мабуть едина добра справа яку в своєму житті зробив цей покидьок - але не дай Бог забути і простити йому вбивство Сашка "Білого"!!!
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04.11.2020 07:44 Відповісти
урааа...а хде беня єтого парада...или
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03.11.2020 23:15 Відповісти
У перемоги багато батьків.........
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03.11.2020 23:55 Відповісти
Подяка Віталію. Слава гемоям.
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03.11.2020 23:17 Відповісти
Слава тебе Господи !

Даже вонючей Италии может быть справедливость , а сколько не винных героев войны сидят в Украине ?
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03.11.2020 23:18 Відповісти
справедливость? У парня макаронники на пустом месте год жизни украли. справедливость была бы, если б кацапы, которые этот банкет заказывали, сели вместе со своими итальянскими лизоблюдами. А так - парень просто отскочил. И слава богу. Но справедливостью тут и не пахнет, просто дело изначально тухлое было.
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04.11.2020 03:14 Відповісти
3 года.
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04.11.2020 05:35 Відповісти
Вітаємо!!!
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03.11.2020 23:19 Відповісти
А Г+Г і там суне до нього свого мікрофона. Нацгвардеец Маркив на свободе, - Денисова - Цензор.НЕТ 2383
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03.11.2020 23:22 Відповісти
СЛАВА БОГУ ! ( він таки є !)
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03.11.2020 23:34 Відповісти
Вітаємо! Слава Україні! Слава волонтерам за підтримку!
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03.11.2020 23:39 Відповісти
Настоящий солдат Отечества: респект Виталию, спасибо гуманным отзывчивым итальянцам, журналистам и адвокатам, которые оказали огромную помощь в деле освобождения украинского воина.
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04.11.2020 00:16 Відповісти
я сьогодні щаслива
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03.11.2020 23:39 Відповісти
завтра Зеля знатно попиарится на такой жирнючей теме от души, а сам затаит злобу на Собакова, за такой успех))
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03.11.2020 23:46 Відповісти
..Так а що Арсенчік вже адвокатом працює !?
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04.11.2020 02:44 Відповісти
Это очень хорошая новость.Хлопец - молодец.
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03.11.2020 23:46 Відповісти
риб"яткє-маладци.
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03.11.2020 23:54 Відповісти
Шикарно говорить італійською Віталій Марків.
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03.11.2020 23:55 Відповісти
Віталій багато років жив та працював в Італії, там же давно живе його матір. Мабуть, й не приїхав би до України, якби не війна. Він повернувся воювати за Україну.
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04.11.2020 00:15 Відповісти
Люта, шалена ПЕРЕМОГА! Вітаю зі звільненням! І слава усім, хто відстояв Віталія в суді! Нацгвардієць Марків на свободі, - Денісова - Цензор.НЕТ 4876
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04.11.2020 00:19 Відповісти
Йозеф Кнехт
Вітаю виправдання Марківа.
Це гарна новина. Дуже.
Тепер чекатиму виправдання Рифа, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко.
Справедливість має торжествувати не лише в Італії, а й в Україні. А винні в незаконному утриманні їх під вартою мають понести покарання.
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04.11.2020 00:22 Відповісти
А он знает что в Украине Мертвечук и Портнов всем заправляют? Еще и посадят за притиснение и незаконное сопротивление тамженашимлюдям.
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04.11.2020 00:33 Відповісти
Нужно дать ему охрану ! Путлер- мертвечук -портнов выродки способные на месть
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04.11.2020 05:26 Відповісти
И кого УЖЕ посадили?
Только дерьмо метать умеете.
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04.11.2020 06:44 Відповісти
А ви їсти .
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04.11.2020 08:53 Відповісти
Кацапи з лобістами в Італії програли - смерть ворогам! Слава героям!
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04.11.2020 02:25 Відповісти
Подумать только: был наказан за то, что отстаивал себя, свою родину!
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04.11.2020 07:32 Відповісти
Ну що італійський суд дав ***** доброго "щелбана"!!!
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04.11.2020 07:45 Відповісти
Бігом додому! Кацап не вгамується і вкине великі гроші
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04.11.2020 08:07 Відповісти
Слава Україні ! Слава Героям ! Слава Герою ! Краща новина за півтора роки . Вітаю родину Віталія і Маму особливо - вона виховала Героя і справжню Людину . І подяка Авакову , як би там до нього не відносились , а тут він реально врятував Людину , Українського Солдата . А також всім , хто йому допомагав .
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04.11.2020 08:40 Відповісти
Слава тим , хто виховував Героя ! Поки є такі Укаїнці , Україна буде жити ! Слава Україні ! Смерть ворогам !
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04.11.2020 08:52 Відповісти
 
 