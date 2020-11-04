Нацгвардієць Марків на свободі, - Денісова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Звільненого за рішенням апеляційного суду Мілана українського нацгвардійця Віталія Марківа випустили з в'язниці.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Віталій Марків на свободі", - написала Денісова, опублікувавши відповідні фото.
відео - Олесь Городецький
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.
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Даже вонючей Италии может быть справедливость , а сколько не винных героев войны сидят в Украине ?
Вітаю виправдання Марківа.
Це гарна новина. Дуже.
Тепер чекатиму виправдання Рифа, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко.
Справедливість має торжествувати не лише в Італії, а й в Україні. А винні в незаконному утриманні їх під вартою мають понести покарання.
Только дерьмо метать умеете.