Нацгвардієць Марків на свободі, - Денісова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Звільненого за рішенням апеляційного суду Мілана українського нацгвардійця Віталія Марківа випустили з в'язниці.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Віталій Марків на свободі", - написала Денісова, опублікувавши відповідні фото.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.