Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Народні депутати принесли до Конституційного Суду підписану напередодні понад 200 парламентаріями заяву із зверненням до 11 суддів КС з проханням піти у відставку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія разом з іншими народними депутатами приніс до Конституційного Суду підписану напередодні понад 200 парламентаріями заяву із зверненням до 11 судям КС, які голосували за рішення про антикорупційну реформу, добровільно подати у відставку.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:
1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
срамантию.
Це б з клопотанням звернулися.
туди [в KC] треба йти з вимогами та кулемметом (масовкою зі зброєю).
В КСУ их не пустили. Хохот судей наверное было слышно даже Богдану на 25-том этаже Chicago
Дмитрий@dmitriypaut 11 ч
Маркива отпустил итальянский суд.
Зато в Украине ДБР вызывает Турчинова в связи с внимание! МАССОВЫМИ БЕСПОРЯДККАМИ 2013-14 годов в Киеве.
Майдана не было. Были массовые беспорядки.
Но это ещё не реванш.
Ещё КСУ не захвачен
Претензії потрібно висувати не суддям Конституційного Суду, а хибнокомпетентним псевдореформаторам, котрі в силу своєї безграмотності приймають закони низької якості!
Сам "напад" на КСУ здійснений з метою чинення тиску на суддів напередодні розгляду закону "Про викрадення Української Землі політико-економічними методами". Також, причиною є мета чергової узурпації влади Зеленським через незаконний антиконституційний розпуск Конституційного Суду.
Читайте та глибоко аналізуйте рішення КСУ, розглядайте все в комплексі! Ворогами України розігрується багатоходова операція!
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Порошенко заявив, що вважає судову реформу, яка була проголосована Верховною Радою 2 червня, одним з найважливіших рішень за час його президентства.
http://ipress.ua/news/poroshenko_pro_sudovu_reformu_vchora_bula_peremoga_168374.html
КС вустами свого голови, агента кремля і кончаного виродка, на весь світ послав на три букви всю країну разом з її народонаселенням, зауважу - без найменших для себе наслідків, а тепер це з радістю повторить і якимось 200 депутатам, обранцям того самого народу.
в якій країні ще таке можливо? правильно, дуже рідкий випадок. ми українці особливий нарід.