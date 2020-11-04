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КС (928) відставка (780) суддя (783)

Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Народні депутати принесли до Конституційного Суду підписану напередодні понад 200 парламентаріями заяву із зверненням до 11 суддів КС з проханням піти у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія разом з іншими народними депутатами приніс до Конституційного Суду підписану напередодні понад 200 парламентаріями заяву із зверненням до 11 судям КС, які голосували за рішення про антикорупційну реформу, добровільно подати у відставку.

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Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку 01
Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку 02

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+10
Вообще-то называть этих подонков и мерзавцев судьями-себя не уважать.
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04.11.2020 09:33
+8
Ага,они уже разбежались прямо,бегут-спотыкаются заявления писать...
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04.11.2020 09:32
+7
ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТЗОВЁТЕСЬ - МЫ НАПИШЕМ В СПОРТЛОТО!!!
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04.11.2020 09:33
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Надеюсь судьи используют эту писульку по назначению.
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04.11.2020 09:31 Відповісти
Вообще-то называть этих подонков и мерзавцев судьями-себя не уважать.
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04.11.2020 09:33 Відповісти
Суспільству України слід врешті покласти край, сказавши й своє слово (на референдумі), що має означати хитро-мудра дефініція "незалежність суддів". При чому -незалежність суддів на всіх рівнях судової системи.

Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:

1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ

Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."

- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
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04.11.2020 11:22 Відповісти
Ага,они уже разбежались прямо,бегут-спотыкаются заявления писать...
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04.11.2020 09:32 Відповісти
Лучше бы вызвали расстрельную команду.
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04.11.2020 09:34 Відповісти
Да этот КС от такого прибыльного корыта , не то что за уши, бульдозером не оттащишь !
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04.11.2020 09:37 Відповісти
ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТЗОВЁТЕСЬ - МЫ НАПИШЕМ В СПОРТЛОТО!!!
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04.11.2020 09:33 Відповісти
Пускай "Слуги урода" вместе з найвеличнішим поцелуют этих зажравшихся уродов из КС в сра мантию. Депутаты принесли в КС заявление с обращением к судьям подать в отставку - Цензор.НЕТ 9121
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04.11.2020 09:34 Відповісти
вот неряхи...разве так челобитную подают.
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04.11.2020 09:35 Відповісти
ржунімагу. Це ж треба бути такими дурними - "заявление с обращением "
Це б з клопотанням звернулися.
туди [в KC] треба йти з вимогами та кулемметом (масовкою зі зброєю). Депутаты принесли в КС заявление с обращением к судьям подать в отставку - Цензор.НЕТ 2633
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04.11.2020 09:40 Відповісти
говорящая сухумская макака с прихвостнями...)
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04.11.2020 09:43 Відповісти
А где вы видели жирную свинью которая сама отойдёт от лохани с помоями? Особенно если это ЗЕлёная региАнальная свинья?
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04.11.2020 09:45 Відповісти
цуко, почему без маски??? Авакян, ату его!
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04.11.2020 09:46 Відповісти
а они не захотят, тогда что? Пусть подают в отставку те кто проголосовал.
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04.11.2020 09:47 Відповісти
Депутаты "СН" во главе с Арахамией принесли в КСУ требования отставки судей.
В КСУ их не пустили. Хохот судей наверное было слышно даже Богдану на 25-том этаже Chicago
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04.11.2020 09:52 Відповісти
Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку - Цензор.НЕТ 3803
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04.11.2020 09:52 Відповісти


Дмитрий@dmitriypaut 11 ч

Маркива отпустил итальянский суд.
Зато в Украине ДБР вызывает Турчинова в связи с внимание! МАССОВЫМИ БЕСПОРЯДККАМИ 2013-14 годов в Киеве.
Майдана не было. Были массовые беспорядки.
Но это ещё не реванш.
Ещё КСУ не захвачен
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04.11.2020 09:55 Відповісти
Віктор Шишкін: "Інформаційні хвилі навколо Конституційного Суду створені абсолютно штучно! Рішення КСУ є правовим!

Претензії потрібно висувати не суддям Конституційного Суду, а хибнокомпетентним псевдореформаторам, котрі в силу своєї безграмотності приймають закони низької якості!

Сам "напад" на КСУ здійснений з метою чинення тиску на суддів напередодні розгляду закону "Про викрадення Української Землі політико-економічними методами". Також, причиною є мета чергової узурпації влади Зеленським через незаконний антиконституційний розпуск Конституційного Суду.

Читайте та глибоко аналізуйте рішення КСУ, розглядайте все в комплексі! Ворогами України розігрується багатоходова операція!

**

Порошенко заявив, що вважає судову реформу, яка була проголосована Верховною Радою 2 червня, одним з найважливіших рішень за час його президентства.

http://ipress.ua/news/poroshenko_pro_sudovu_reformu_vchora_bula_peremoga_168374.html
Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку - Цензор.НЕТ 8761
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04.11.2020 10:00 Відповісти
ой "ржу-немагу"......... .
КС вустами свого голови, агента кремля і кончаного виродка, на весь світ послав на три букви всю країну разом з її народонаселенням, зауважу - без найменших для себе наслідків, а тепер це з радістю повторить і якимось 200 депутатам, обранцям того самого народу.
в якій країні ще таке можливо? правильно, дуже рідкий випадок. ми українці особливий нарід.
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04.11.2020 10:02 Відповісти
Судьи Конституционного Суда скрупулёзно изучили обращение народных депутатов Верховной Рады и под общий ржач задрали мантии, показали жопы и постановили им (депутатам) их (судейские жопы) конституционально облобызать.
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04.11.2020 10:08 Відповісти
вот что происходит когда во власть попадают клоуны, причем клоуны не по профессии, а по натуре
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04.11.2020 10:09 Відповісти
Все больше и больше убеждаюсь, что нас используют как массовку в шоу-95 квартал.
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04.11.2020 10:13 Відповісти
Згоден. Не могла ця арахамія сама прийняти якесь рішення. Розігнати суд явно не виходить, так вирішили своїх на 100% завести в такий спосіб
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04.11.2020 10:30 Відповісти
Они сами-то понимают всю никчемность своего обращения? Клоуны.
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04.11.2020 10:22 Відповісти
Допустимо, що совість у бариг в мантіях заговорить і вони підуть у відставку. Як і коли будуть призначатися нові судді? так як призначалася тупа ватниця Венедіктова чи керівництво ДБР. Віри цим зелено-кривавим клоунам немає
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04.11.2020 10:27 Відповісти
Хай би спочатку розігнали Київський окружний суд з Вовком. Потім ще питання як будуть призначати нових суддів. Так, як проводили конкурси на прокурорів, -за одну суботу- кращим суд не стане. Може стати значно гірше. Портнов уже на низькому старті.
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04.11.2020 10:25 Відповісти
Треба не просити, а створювати умови щоб утримання під вартою вони вважали за щастя! Імпотенти!
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04.11.2020 10:26 Відповісти
хе-хе-хе. Вы лучше к ермаку с челобитной идите. Он готовит новую коалицию(довіра, батьківщина, за майбутнє). В дураках ведь оставят.
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04.11.2020 10:30 Відповісти
 
 