Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку. ФОТО

Народні депутати принесли до Конституційного Суду підписану напередодні понад 200 парламентаріями заяву із зверненням до 11 суддів КС з проханням піти у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія разом з іншими народними депутатами приніс до Конституційного Суду підписану напередодні понад 200 парламентаріями заяву із зверненням до 11 судям КС, які голосували за рішення про антикорупційну реформу, добровільно подати у відставку.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.