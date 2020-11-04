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Фото Фоторепортаж
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вибори (3751) США (6785)

Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Навколо Білого дому у Вашингтоні встановили додаткові загородження висотою приблизно 2,5 метри на випадок заворушень у зв'язку з виборами в країні.

Про це повідомляє телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.

Будівельники працювали цілодобово, щоб звести загороджувальні конструкції на площі в 20 гектарів. Вони складаються з окремих панелей у формі дрібної металевої сітки, на яку неможливо забратися.

Загородження з'явилися також навколо Лафаєт-скверу біля Білого дому, де, як нагадує телеканал, було багато акцій протесту після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 01
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 02
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 03
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 04
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 05
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 06
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 07

До можливих протестів на тлі виборів президента США готуються і багато магазинів, розташовані на центральних вулицях Вашингтона, Нью-Йорка та інших міст. Власники забивають вітрини дошками, фанерою.

Читайте: Вибори в США: Трамп скорочує розрив із Байденом, збільшуючи шанси на перемогу (оновлено)

Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 08
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 09

Зокрема, до безладів почали готуватися люксові мережі універмагів Saks Fifth Avenue, а також популярні в США Macy's. Магазини Tiffany також обладнають вітрини спеціальним захистом.

Читайте: Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу"

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Топ коментарі
+6
Значит, Трамп побеждает. Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 8939
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04.11.2020 10:01
+4
Мила, а разве на фото ВР? Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 4920
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04.11.2020 10:07
+3
Что то это мне напоминает! Аааааааааааааа, януковича. Неужто трампушка в Ростов собрался? Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 4311
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04.11.2020 10:05
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Значит, Трамп побеждает. Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 8939
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04.11.2020 10:01 Відповісти
Не факт)именно Трамп обещал власть не отдавать
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04.11.2020 10:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
И правильно. Педобобирам место не во власти.
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04.11.2020 10:07 Відповісти
Ты думаешь перед смертью надышаться ,зебобик?)
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04.11.2020 10:11 Відповісти
Крась мордашку и дети в США, там скоро БЛМ, ЛГБТ, Антифа и прочие полудурки неофашистские будут нуждаться в твоей помощи. И сможешь под флагом Байдена ограбить пару магазинов.
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04.11.2020 10:14 Відповісти
Зачем? И детей в США у меня нет )в моей помощи вот вот будешь нуждаться ты,но марно
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04.11.2020 10:17 Відповісти
психиатрия чтоле?
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04.11.2020 10:30 Відповісти
Психиатрия ничем вам ,ублюдкам зеленым ,уже не поможет)теперь даже наши дети детей ваших утырков в школе гнобят))))
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04.11.2020 10:34 Відповісти
Такие страсти рассказываешь. Это в какой стране школьный терроризм? Не в Украине - точно. Мо, сайтом ошиблась.
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04.11.2020 10:39 Відповісти
У дочки лысого из квартала,что теперь в школу ходить не хочет,спроси)
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04.11.2020 10:42 Відповісти
так это ты специалистка по лысым кварталам. водишься с ними - спрашивай.
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04.11.2020 10:48 Відповісти
Обосралась,кацапка-обтекай.Лысого ,из квартала,которого все время зеля нацеловывает,оно не знает
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04.11.2020 10:57 Відповісти
Нет, не знаю лысого. Лерка, ты должна понять, что это ты феномен в палате n6. И остальным до тебя далекооо.
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04.11.2020 11:14 Відповісти
ленка не знает лысого?кацапка ты гребаная
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04.11.2020 11:17 Відповісти
Увеличиваешь популярность и рейтинг Зе! Брава. А то фсё под соевую косила.
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04.11.2020 12:07 Відповісти
Да все )рейтинг зе в дупе)и я тоже это сделала -обтекай
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04.11.2020 12:15 Відповісти
лысый*** не понравился?
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04.11.2020 12:19 Відповісти
Тебе понравился?)
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04.11.2020 12:22 Відповісти
Вы и ваши дети всю жизнь украинцев гнобите. И наслаждаетесь этим.
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04.11.2020 11:38 Відповісти
Ибо нех,малорос)
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04.11.2020 12:17 Відповісти
Смешно это мусолят у Антиколорадоса - парочка трамповцев зайдет = заклевали.
Хотя вроде одно то шо Хельсинки он засекретил - значит шо чет не чисто. Смешно будет если и у нас Зеля потом снова победит и о5 будет на встрече с Трампом сидеть как если бы ему "Порох" в памперс наложил и растер ногой, левой.
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів - Цензор.НЕТ 636
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04.11.2020 10:08 Відповісти
Холоп, не упоминай всуе имя срущего хохяина твоего.
Гордись молча.
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04.11.2020 10:19 Відповісти
прими лекарство, а то совсем п.лох то Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів - Цензор.НЕТ 5385
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04.11.2020 10:27 Відповісти
То, что ты своего хозяина защищаешь и заботишься - это правильно! Холопу без хозяина нельзя никака. Сдохнешь...
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04.11.2020 10:30 Відповісти
То что, в США сплошные холопы?
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04.11.2020 10:32 Відповісти
Писатель?
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04.11.2020 10:35 Відповісти
вопросом на вопрос...
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04.11.2020 10:37 Відповісти
Беда....
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04.11.2020 10:43 Відповісти
Вполне возможно, что и в США есть поклонники вездесрущего "Пороха"...
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04.11.2020 10:43 Відповісти
не смешите! у них свои мачо.
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04.11.2020 10:48 Відповісти
Ой.... Ситуация хуже, чем показалось... Большая беда...
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04.11.2020 10:50 Відповісти
с пэпой?
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04.11.2020 10:56 Відповісти
Ты очень реалистично прикидываешься тупым. Я даже повелся.
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів - Цензор.НЕТ 8470
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04.11.2020 11:01 Відповісти
такой наивный?
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04.11.2020 11:02 Відповісти
Трамп окапывается!
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04.11.2020 10:01 Відповісти
Трамп побеждает практически уже 99%, у Байдена остается только оспорить в суде или силовой захват.
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04.11.2020 10:03 Відповісти
Таки везде побеждает? Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 625
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04.11.2020 10:06 Відповісти
Может я не сильно разбираюсь ,но Трамп как раз просырает по цифрам
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04.11.2020 10:06 Відповісти
Трамп виграє, штати з великою кількосю виборців за Трампа, хіба що голоси по пошті щось змінять.
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04.11.2020 10:13 Відповісти
На пошту надії ВЖЕ немає, підрахунки майже закінчені.
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04.11.2020 10:17 Відповісти
Як мені пояснили на іншій гілці, то в Кароліні і Джорджії відрив менше 2 відсотків, а виборці Байдена більше голосують по пошті.
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04.11.2020 10:19 Відповісти
На ваш жаль, чт навпаки, Трамп перемагає.
Слідкуйте не за співідношенням виборців на останній момент, а за перспективами.
В Байдена перспективи немає.

Це факт і не залежить від вашого, моєго бажання.
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04.11.2020 10:14 Відповісти
хай краще поліцаїв по місту пустять зі знанням російської...

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
20 ч. ·

(...)
...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).

Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
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04.11.2020 10:03 Відповісти
Там вроде когда-то шмальнули Шмелем(,ну, РПГ-7 вроде на самом деле, пофиг, зато в рифму) по домику то)
Странно шо сейчас такого не случилось, дабы Рыжик возопил -

Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 2482
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04.11.2020 10:04 Відповісти
Что то это мне напоминает! Аааааааааааааа, януковича. Неужто трампушка в Ростов собрался? Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 4311
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04.11.2020 10:05 Відповісти
Тема заборов вокруг ВР не раскрыта уже 29 лет.
Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 4724
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04.11.2020 10:05 Відповісти
Мила, а разве на фото ВР? Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 4920
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04.11.2020 10:07 Відповісти
коментар відмічено як спам
Скоро БЛМ-ЛГБТ-АнтиФа и прочие неофашисты начнут выть как бешенные собаки. Ну и местным шизикам будет везде ***** мерещится.
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04.11.2020 10:09 Відповісти
Результати по Брайтан Бічь вже відомі?
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04.11.2020 10:10 Відповісти
С чего беспорядки?
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04.11.2020 10:14 Відповісти
Значит таки Трумпуша побеждает, но видать на грани.
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04.11.2020 10:17 Відповісти
Там на территории БД полно боевых енотов, прямо по крышам лазиют, охрана то что надо
А вообще, шутки шутками, это какой то сюр...
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04.11.2020 10:19 Відповісти
Пенс взял на себя смелость объявить победу Трампа
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04.11.2020 10:22 Відповісти
Это как стена на границе с парашей
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04.11.2020 10:23 Відповісти
щас трамп прилетит на вертолёте в белый дом в бронике и с калашниковым без рожка. а сзади будет семенить одолженный на время рожконосец коленька ))
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04.11.2020 10:25 Відповісти
это вам не Беларусь, если захотят, никакой забор не поможет
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04.11.2020 10:25 Відповісти
Белорусский ОМОН уже приехал в Вашингтон помогать Трампу?
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04.11.2020 10:38 Відповісти
нет, белоруский омон может противостоять только безоружным гражданам
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04.11.2020 10:39 Відповісти
Це для того щоб Трамп не втік ?? Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів - Цензор.НЕТ 7410 .
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04.11.2020 11:03 Відповісти
Я хочу услышать вой лгбтни, я хочу увидеть глаза жирного негра с 10 детьми который кормится на пособие, а хочу увидеть как пердолят антифа, я хочу услышать и увидеть ор и паданье на колени фемок/про-лайферов и прочей ******* ))))
Это будет эпик!
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04.11.2020 11:15 Відповісти
Трамп = Лукашенко ? Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів - Цензор.НЕТ 1673
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04.11.2020 12:57 Відповісти
правильно. байденовская блм-антифа - это же дикари.
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04.11.2020 14:04 Відповісти
 
 