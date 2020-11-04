Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Навколо Білого дому у Вашингтоні встановили додаткові загородження висотою приблизно 2,5 метри на випадок заворушень у зв'язку з виборами в країні.
Про це повідомляє телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.
Будівельники працювали цілодобово, щоб звести загороджувальні конструкції на площі в 20 гектарів. Вони складаються з окремих панелей у формі дрібної металевої сітки, на яку неможливо забратися.
Загородження з'явилися також навколо Лафаєт-скверу біля Білого дому, де, як нагадує телеканал, було багато акцій протесту після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.
До можливих протестів на тлі виборів президента США готуються і багато магазинів, розташовані на центральних вулицях Вашингтона, Нью-Йорка та інших міст. Власники забивають вітрини дошками, фанерою.
Зокрема, до безладів почали готуватися люксові мережі універмагів Saks Fifth Avenue, а також популярні в США Macy's. Магазини Tiffany також обладнають вітрини спеціальним захистом.
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Хотя вроде одно то шо Хельсинки он засекретил - значит шо чет не чисто. Смешно будет если и у нас Зеля потом снова победит и о5 будет на встрече с Трампом сидеть как если бы ему "Порох" в памперс наложил и растер ногой, левой.
Гордись молча.
Слідкуйте не за співідношенням виборців на останній момент, а за перспективами.
В Байдена перспективи немає.
Це факт і не залежить від вашого, моєго бажання.
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
20 ч. ·
(...)
...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).
Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
Странно шо сейчас такого не случилось, дабы Рыжик возопил -
А вообще, шутки шутками, это какой то сюр...
антифа, я хочу услышать и увидеть ор и паданье на колени фемок/про-лайферов и прочей ******* ))))
Это будет эпик!