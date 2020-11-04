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Під час пожежі в приватному житловому будинку на Черкащині загинули три людини, серед них трирічна дитина, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Під час пожежі в приватному житловому будинку на Черкащині загинули 3 людини, серед них дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"4 листопада о 8:45 у оперативно-координаційний центр Управління з села В'язівок Городищенського району надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Незалежності.

При проведенні розвідки пожежники виявили в будинку тіла 3 загиблих. Попередньо серед них двоє літніх людей і трирічна дитина", - сказано в повідомленні.

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Під час пожежі в приватному житловому будинку на Черкащині загинули три людини, серед них трирічна дитина, - ДСНС 01

О 09:30 пожежу було локалізовано. Ліквідація пожежі триває.

Під час пожежі в приватному житловому будинку на Черкащині загинули три людини, серед них трирічна дитина, - ДСНС 02
Фото: сайт ДСНС

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в 8.45! похоже, давно тлело, и только поздним утром, заметили со всех щелей выходящий дым.
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04.11.2020 10:58 Відповісти
Скорее всего печное отопление и задохнулись от продуктов горения.........
не войдут в сводку от жертв COVID-19.
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04.11.2020 11:19 Відповісти
 
 