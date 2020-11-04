Під час пожежі в приватному житловому будинку на Черкащині загинули три людини, серед них трирічна дитина, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Під час пожежі в приватному житловому будинку на Черкащині загинули 3 людини, серед них дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"4 листопада о 8:45 у оперативно-координаційний центр Управління з села В'язівок Городищенського району надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Незалежності.
При проведенні розвідки пожежники виявили в будинку тіла 3 загиблих. Попередньо серед них двоє літніх людей і трирічна дитина", - сказано в повідомленні.
О 09:30 пожежу було локалізовано. Ліквідація пожежі триває.
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