УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
52662 відвідувача онлайн
Фото Політика України
6966 57
Стус (62) Ткаченко Олександр (291)

Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про отримання з друку нового накладу книги "Справа Василя Стуса", яку він має намір відправити в українські бібліотеки.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ткаченко перерахував бібліотеки, куди відправляться примірники книги про Стуса.

Серед них: Донецька обласна бібліотека для дітей, Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського, Луганська обласна універсальна наукова бібліотека, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека, КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара", Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка, Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Одеська національна наукова бібліотека, Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка, Національна історична бібліотека України, Державна бібліотека України для юнацтва.

Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко 01

"Міністерство культури і інформаційної політики рекомендує книгу, а я особисто всебічно закликаю до її прочитання. І, звичайно ж, перемоги видавництву та автору в апеляційному суді", - написав Ткаченко.

Читайте: Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії, - Кіпіані

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+15
Вы бы ее в электронном виде в свободный доступ пустили...и все...и мертветчук теми решениями суда мог бы подтереться....
показати весь коментар
04.11.2020 11:16
+13
Рано или поздно - будет. Но авторам то тоже надо немного бабла за свой труд получить. Написать и издать книгу - это далеко не бесплатно.
показати весь коментар
04.11.2020 11:23
+12
дебил! в Донецке даже есть университет имени Стуса. Медведчук, сколько политикой занимается ,столько висит на нем клеймо смерти Стуса в застенках
показати весь коментар
04.11.2020 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красава!
показати весь коментар
04.11.2020 11:15 Відповісти
Палае срака у БЕниных !
показати весь коментар
04.11.2020 11:30 Відповісти
Вообще то Ткаченко 1+1 . Бенены шо не на есть.
Учите мат часть.
показати весь коментар
04.11.2020 11:36 Відповісти
Почетный президент 1+1 медиа
показати весь коментар
04.11.2020 11:37 Відповісти
забыла - дваждыговенный канал БЕнин с Медвуедчуком
показати весь коментар
04.11.2020 11:52 Відповісти
Беня не дурак и понимает что у него Медвейчуковские отожмут всё они с Беней союзники только по некоторым вопросам!
показати весь коментар
04.11.2020 12:02 Відповісти
коментар відмічено як спам
Московские попы утверждают что Петя Марадер когда служил московскому патриорхату взял у них в библиотеки книги и не здал!
Петя есть Петя!
показати весь коментар
04.11.2020 11:40 Відповісти
Теперь сдаст ''Дело Василя Стуса''. В их библиотеки!
показати весь коментар
04.11.2020 11:51 Відповісти
Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4634
показати весь коментар
04.11.2020 12:00 Відповісти
И в детстве в носу колупался. Негодяй
показати весь коментар
04.11.2020 12:32 Відповісти
Вы бы ее в электронном виде в свободный доступ пустили...и все...и мертветчук теми решениями суда мог бы подтереться....
показати весь коментар
04.11.2020 11:16 Відповісти
Рано или поздно - будет. Но авторам то тоже надо немного бабла за свой труд получить. Написать и издать книгу - это далеко не бесплатно.
показати весь коментар
04.11.2020 11:23 Відповісти
Они свое получат....так как книга в бумаге будет раскуплена в любом случае..
Есть те люди которые читают только бумажную книгу...а есть те которые только электронную...
Причем если они выставят электронную в продажу по символическй цене...то могут заработать больше....
показати весь коментар
04.11.2020 11:27 Відповісти
пусть размещают на украинской платформе equalibra.org - для авторов это бесплатно. Но могут получить и гонорар от читателей
показати весь коментар
04.11.2020 11:35 Відповісти
Там дохрена разных сектантов если ещё будет северный шаманат РПЦ ФСБ сотру нахрен из закладок но пока спасибо!
показати весь коментар
04.11.2020 12:01 Відповісти
І є люди, яким приходиться просить їх купити, бо умови оплати в онлайн магазинах не дають можливості її оплатити.
показати весь коментар
04.11.2020 11:30 Відповісти
Що ви таке кажете - в усіх магазинах можна придбати або розрахувавшись на сайті карткою, або готівкою при отриманні (кур'єром, поштою).
показати весь коментар
04.11.2020 12:08 Відповісти
Ти мій прапорець бачив? Твій кур'єр до мене приїде?
показати весь коментар
04.11.2020 12:11 Відповісти
Ну то уточнюйте, що "не можна купити за кордоном". В Україні купити - не проблема.
показати весь коментар
04.11.2020 15:47 Відповісти
ти реально придурок чи придурюєшся? місцезнакодження покупця не має значення. умови оплати через одне місце. лікпей - до одного місця, гугл пей теж. залишається лише оплата при доставці.
показати весь коментар
04.11.2020 16:46 Відповісти
Гм. Дивно дивно чути питання про те, чи я придурок від повного імбіцила, не здатного зв'язати кілька слів у зрозуміле іншим речення. Ок, як для розумово відсталих, спробую розжувати максимально - якщо у тебе проблема з купівлею книги за кордоном - то так і пиши "не можу купити за кордоном". Тому що твій словесний понос про лікпей і гуглпей не має ані якого сенсу - магазинів з цією книгою - мільйон. І 90% з них приймають оплату онлайн. Та ж Розетка, Якабу, Є і т.п.
Так що ніж ображати когось, я б тобі, дурнику, радив навчитися висловд.вати свої думки спершу так, щоб їх могли розуміти нормальні люди.
показати весь коментар
04.11.2020 20:24 Відповісти
у мене за кордоном немає проблем купити книгу. є проблема купити її на українських сайтах. І судячи по коментам на сотрінках Кіпіані, не тільки в мене. але тобі сидячому в Україні дого явно ніколи не догнать, ти краще поумнічаєш.
показати весь коментар
04.11.2020 22:25 Відповісти
Я купую книжки ТІЛЬКИ через інтернет. Книжку Кіпіані також купив через Інтернет. Оплачую завжди карткою.
https://book-ye.com.ua/search/index.php?q=%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81+%D0%BA%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96 - книгарня Є. Оплата карткою на сайті.

https://rozetka.com.ua/ua/vivat_9789669429278/p127731140/ - Розетка. Оплата Гпей, Лікпей.

https://book24.ua/product/sprava-vasilya-stusa-zbirka-dokumentiv-z-arkhivu-kolishnogo-kdb-ursr/?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYGg52BQ2XbCMOfF8AFf8gasc_BjNTFGgba1G3fYMI2SxRfw684VEHhoCme8QAvD_BwE - Оплата на сайт карткою.

https://goodbooks.com.ua/sprava-vasilya-stusa-zbirka-dokumentiv-z-arkhivu-kolishnogo-kdb-ursr-117371/?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYI1nuUZLf9tr2GxD2btaIyMON-DoyCI2OTnVe6EnrIpXdncC42hV-hoCj7sQAvD_BwE Оплата на сайті

І це ПЕРШІ чотири посилання в Гуглі.
Не знаю, які ідіоти і де пишуть там коменти, але умнічаєш тут ти. Замість взяти і просто перевірити. І так, я живу в Україні, а не здриснув бути другосортним аутсорсером в Німеччині.
показати весь коментар
05.11.2020 11:58 Відповісти
Дивлячись якою карткою, умніку. Раді однієї книжки для України, яка не надає інших можливостей, окрім мастер, її замовляти??? Лікпей виводить на мастер, гугл пей виводить на мастер. Похрєн під яким ім'ям вся ота хрінь, вона не потрібна, якщо є мастер.
показати весь коментар
05.11.2020 12:22 Відповісти
Зайди до Капіані на фейсбук і прозрєй як люди вимушені викручуватися, щоб її купити. І сам Капіані каже, що амазон йому недоступний.
показати весь коментар
04.11.2020 12:13 Відповісти
Зате для всіх доступний eBay. Було б бажання. Скільки людей в Україні бізнесом таким займаються - купують тут дешевше, а перепродають на eBay за дорожче по всьому світові. Поганому танцюристу, як то кажуть....
показати весь коментар
04.11.2020 15:49 Відповісти
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81&_sacat=0

Є книжки Стуса. Хто заважакє так само продавати книжку Кіпіані?
показати весь коментар
04.11.2020 15:50 Відповісти
спитай у Кіпіані.
показати весь коментар
04.11.2020 16:47 Відповісти
Парные суки Бени кукловода!
показати весь коментар
04.11.2020 11:17 Відповісти
Деньги из COVID пустил на видосики , а теперь к Стусу прильнул сволочь!
показати весь коментар
04.11.2020 11:23 Відповісти
не погано..але краще би мертвяка з усім кодлом на уранові копальні у Жовті води..та з конфіскацією..
показати весь коментар
04.11.2020 11:20 Відповісти
з владою "какая разніца" це не можливо.
показати весь коментар
04.11.2020 16:55 Відповісти
В паРаше у себя напечатаешь....про жизнь своего св.хуйла....
показати весь коментар
04.11.2020 11:22 Відповісти
Мертвечука на палю!!!!
показати весь коментар
04.11.2020 11:20 Відповісти
Так там остались упоминания о мертвечуке,которые запретил "суд"?
показати весь коментар
04.11.2020 11:21 Відповісти
Все там пока осталось....решение суда еще не вступило в силу...подана апелляция...
показати весь коментар
04.11.2020 11:23 Відповісти
там не тільки те, а ще і сама постанова суду на перших сторінках. 15 000 екземплярів розійдуться вмить. а 18.11.2020 вступає в силу та постанова суду.
показати весь коментар
04.11.2020 16:54 Відповісти
дебил! в Донецке даже есть университет имени Стуса. Медведчук, сколько политикой занимается ,столько висит на нем клеймо смерти Стуса в застенках
показати весь коментар
04.11.2020 11:29 Відповісти
Та потенційно може ще й не тільки Стус.
Бо оно впустить до нас «русскій мір», як полковник Ніс у Батурин.
показати весь коментар
04.11.2020 11:41 Відповісти
Стус іде по шкільній програмі.
показати весь коментар
04.11.2020 11:31 Відповісти
Медведчук, - идиот=)) Мог бы ведь просто отморозиться))))
показати весь коментар
04.11.2020 11:37 Відповісти
Кіпіані написав, що мертвечук замовив у нього екземпляр. а цей випуск не простий, у ньому постанова суда про заборону книжки, та сама, свіженька, прям на перших сторінках.
показати весь коментар
04.11.2020 16:52 Відповісти
Мо хто начитається і Медведчуку стусанів надає.
показати весь коментар
04.11.2020 11:41 Відповісти
А Ткаченко яким боком до тієї книги? Примазується?
показати весь коментар
04.11.2020 11:57 Відповісти
А что это было? Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9247
показати весь коментар
04.11.2020 12:02 Відповісти
А из библиотек их тихонечко заныкают и концы будут искать очень долго.
показати весь коментар
04.11.2020 13:36 Відповісти
ну спочатку на неї вистроїться черга, допоки книжка не попаде у ті самі руки.
показати весь коментар
04.11.2020 16:50 Відповісти
это очередной пиар ткаченка.
показати весь коментар
04.11.2020 14:17 Відповісти
 
 