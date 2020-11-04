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Двоє чоловіків вимагали у киянина 700 тис. грн, їх затримали, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Невідомі заявили, що житель Дніпровського району столиці нібито винен їм 700 тис. грн. Коли той відмовився платити, чоловіка побили, і йому довелося погодитися. Побоюючись за своє життя, він звернувся в поліцію.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"До поліцейських по допомогу звернувся місцевий житель: двоє невідомих вимагають від нього повернення 700 000 гривень "боргу". Процес вимагання супроводжувався погрозами фізичної розправи. Під час однієї із зустрічей зловмисники побили потерпілого, щоб той зрозумів серйозність їхніх погроз. У зв'язку з тим, що у чоловіка не було всієї суми, фігуранти погодилися отримувати кошти частинами", - сказано в повідомленні.

Зловмисників затримали під час одержання від потерпілого 270 тис. грн.

Їм збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вимагачі можуть провести за ґратами від трьох до семи років.

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Двоє чоловіків вимагали у киянина 700 тис. грн, їх затримали, - Нацполіція 01
Двоє чоловіків вимагали у киянина 700 тис. грн, їх затримали, - Нацполіція 02
Двоє чоловіків вимагали у киянина 700 тис. грн, їх затримали, - Нацполіція 03

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Красавец, отдолжыл бабки, а когда пришло время отдавать сдал кредиторов ментам...
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04.11.2020 12:08 Відповісти
ну так обращайся в суд или не одалживай.
теперь ни денег и пару лет на зоне.
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04.11.2020 12:12 Відповісти
Вы просто не были в такой ситуации когда лучший друг или родственник слёзно просит на операцию и обещает через пол года вернуть.
А когда проходит два года и узнаешь что он уже третий раз за год полетел в Египет с семьей, а бабло тебе никто так и не вернул. Хочеться такого ублюдка просто на тот свет отправить вместе с его семейкой.
Это история из жизни реального человека.
И кстати в суде вы нихера не докажете если нет договора.
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04.11.2020 15:45 Відповісти
ну почему же не был?
с тех пор есть просток правило - отдолжил деньги - забудь про них или не давай.
вот и все.
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04.11.2020 19:51 Відповісти
7000тыс это 15тыс баксов. Забыть про такую сумму очень трудно!
Не исключено что он отдалживал еще по курсу 8грн.
У меня у занкомого родичь одолжил 1000уе по курсу 8грн. Как пришлось отдавать курс был 20грн. Он принес ему 8000грн и говорит, - вот я долг принес. При разборе сказал ниче такого не было брал гривны. Хотя брал именно доллары.
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04.11.2020 20:28 Відповісти
7000тыс это 7 миллионов.
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04.11.2020 22:41 Відповісти
все эти долги - это дерьмо и грязь.
если дал кому-то деньги - забудь про них, это единственный правильный ход.
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05.11.2020 08:26 Відповісти
Двоє чоловіків вимагали у киянина 700 тис. грн, їх затримали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1771
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04.11.2020 12:37 Відповісти
мало информации чтоб тут же раздавать по 7 лет. очень много случаев когда заявляют в органы именно реальные должники чтоб не отдавать. я не за бандюков но проверка должна быть серьезная.
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04.11.2020 13:36 Відповісти
 
 