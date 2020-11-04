Двоє чоловіків вимагали у киянина 700 тис. грн, їх затримали, - Нацполіція. ФОТО
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Невідомі заявили, що житель Дніпровського району столиці нібито винен їм 700 тис. грн. Коли той відмовився платити, чоловіка побили, і йому довелося погодитися. Побоюючись за своє життя, він звернувся в поліцію.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
"До поліцейських по допомогу звернувся місцевий житель: двоє невідомих вимагають від нього повернення 700 000 гривень "боргу". Процес вимагання супроводжувався погрозами фізичної розправи. Під час однієї із зустрічей зловмисники побили потерпілого, щоб той зрозумів серйозність їхніх погроз. У зв'язку з тим, що у чоловіка не було всієї суми, фігуранти погодилися отримувати кошти частинами", - сказано в повідомленні.
Зловмисників затримали під час одержання від потерпілого 270 тис. грн.
Їм збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вимагачі можуть провести за ґратами від трьох до семи років.
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теперь ни денег и пару лет на зоне.
А когда проходит два года и узнаешь что он уже третий раз за год полетел в Египет с семьей, а бабло тебе никто так и не вернул. Хочеться такого ублюдка просто на тот свет отправить вместе с его семейкой.
Это история из жизни реального человека.
И кстати в суде вы нихера не докажете если нет договора.
с тех пор есть просток правило - отдолжил деньги - забудь про них или не давай.
вот и все.
Не исключено что он отдалживал еще по курсу 8грн.
У меня у занкомого родичь одолжил 1000уе по курсу 8грн. Как пришлось отдавать курс был 20грн. Он принес ему 8000грн и говорит, - вот я долг принес. При разборе сказал ниче такого не было брал гривны. Хотя брал именно доллары.
если дал кому-то деньги - забудь про них, это единственный правильный ход.