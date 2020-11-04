Двоє чоловіків вимагали у киянина 700 тис. грн, їх затримали, - Нацполіція. ФОТО

Невідомі заявили, що житель Дніпровського району столиці нібито винен їм 700 тис. грн. Коли той відмовився платити, чоловіка побили, і йому довелося погодитися. Побоюючись за своє життя, він звернувся в поліцію.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"До поліцейських по допомогу звернувся місцевий житель: двоє невідомих вимагають від нього повернення 700 000 гривень "боргу". Процес вимагання супроводжувався погрозами фізичної розправи. Під час однієї із зустрічей зловмисники побили потерпілого, щоб той зрозумів серйозність їхніх погроз. У зв'язку з тим, що у чоловіка не було всієї суми, фігуранти погодилися отримувати кошти частинами", - сказано в повідомленні.

Зловмисників затримали під час одержання від потерпілого 270 тис. грн.

Їм збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вимагачі можуть провести за ґратами від трьох до семи років.

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