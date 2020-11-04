УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49962 відвідувача онлайн
Фото Політика України
12326 94
Аваков (1406) Геращенко Антон (625) Марків (142)

Марків вилетів з Італії в Україну. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Український нацгвардієць Віталій Марків вилетів з Італії в Україну.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Вилітаємо до Києва! Зустрічайте!" - повідомив він.

"Літак, на борту якого військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, щойно вилетів з аеропорту Мілана і взяв курс на Київ! Через три години готуємося зустрічати Незламного Захисника України, який 1222 дні провів у неволі за жорстоким і несправедливим обвинуваченням", - повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великої Британії Сіммонс про звільнення Марківа: "Справедливість є і за неї варто боротися"

Марків вилетів з Італії в Україну 01
Марків вилетів з Італії в Україну 02
Марків вилетів з Італії в Україну 03
Марків вилетів з Італії в Україну 04
Марків вилетів з Італії в Україну 05

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+30
Самолетик - явно бизнес-джет.
Ну да ладно.
Редкий случай, когда все правильно...
показати весь коментар
04.11.2020 12:10
+30
Украинцы в Италии ОЧЕНЬ ждали этого момента и молились Богу! Даже плачем от счастья!
показати весь коментар
04.11.2020 12:11
+19
Без "президента особисто" і кошаки не родяться Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 4396
показати весь коментар
04.11.2020 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это хорошо! Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 7776
показати весь коментар
04.11.2020 12:08 Відповісти
Самолетик - явно бизнес-джет.
Ну да ладно.
Редкий случай, когда все правильно...
показати весь коментар
04.11.2020 12:10 Відповісти
AIRCRAFT TYPE (F2TH) Dassault Falcon 2000EX - сейчас, в 12.30 - над Словакией
показати весь коментар
04.11.2020 12:30 Відповісти
Уже над Тернополем. Маркив в Украине!!!!
показати весь коментар
04.11.2020 13:06 Відповісти
И , что ? Dassault Falkon 2000
показати весь коментар
04.11.2020 13:16 Відповісти
Летит)))
показати весь коментар
04.11.2020 13:17 Відповісти
бубасик будет встречать литак?
показати весь коментар
04.11.2020 12:11 Відповісти
Если чего-нибудь для "Эпицентра" подкинут.
показати весь коментар
04.11.2020 12:13 Відповісти
Есть повод попиариться. Как такое пропустить?
показати весь коментар
04.11.2020 12:14 Відповісти
Это корова Рюкзакова и , он ее доит. Бубочку не пустит примазаться
показати весь коментар
04.11.2020 13:18 Відповісти
У Бубасика уже написали, шо это он все порешал. Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 8053

Лично позвонил самому главному в Италии и приказал заставить суд вынести оправдательный приговор. Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 9773
В ОП реально верят, что в ЕС такое тоже возможно...
показати весь коментар
04.11.2020 12:15 Відповісти
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2019/07/26/news/il-presidente-ucraino-a-conte-per-markiv-sentenza-troppo-dura-1.37201677

Зеленский во время обсуждения с ит. премьером Конте выразил озабоченность о том, что приговор Маркиву слишком суров. 26.07.2019.
https://www.ossigeno.info/presidente-ucraina-critica-la-condanna-di-vitaly-markiv/

Зеленский во время беседы в премьером Конте критикует решение ит. суда о Маркив.
https://www.unian.info/world/markiv-case-italian-prosecutors-distort-facts-ombudsperson-says-11183063.html

Зеленский в телефонном разговоре с Конте обсуждает о приговоре Маркив. 3.07.2020
https://www.eastjournal.net/archives/102986 Зеленский - Конте о Маркив. 7.02.2020
показати весь коментар
04.11.2020 12:31 Відповісти
в ес суду похер ,что там хочет или чему возмущается пельменский или любой другой субъект не имеющий отношения к делу.
показати весь коментар
04.11.2020 12:38 Відповісти
"Зеленский во время обсуждения с ит. премьером Конте выразил озабоченность о том, что приговор Маркиву слишком суров"

Это ты считаешь правильная позиция президента? "Приговор слишком суров"? Другими словами прыпыздент сказал: "Маркив конечно виноват, но вот приговор надо бы помягче". Это в стиле Бубочки. Тупое недоразумение.
показати весь коментар
04.11.2020 12:41 Відповісти
Нет, шановный, - это типичный стиль европейских и американских политиков.
показати весь коментар
04.11.2020 12:58 Відповісти
и каким боком вовочка к европейским и американским политикам и их стилю? Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 4824 Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 2991
показати весь коментар
04.11.2020 13:04 Відповісти
Выше речь шла о стиле речи.
показати весь коментар
04.11.2020 14:00 Відповісти
Ви хотите сказать что премьер Конте влияет на решение суда?
По-моему за єто в Италии суд-тюрьма, не? Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 3013
показати весь коментар
04.11.2020 12:42 Відповісти
Почему *влияет*? Но вот 20 июля этого года итальянские журналисты собрались в ит. Сенате пообсуждать тему "Русские тени над итальянской юстицией, политикой и информацией в теме о процессе *Виталий Маркив*". А это уже серьёзно. Видно, журналистам было больше известно фактов. Ведь, кроме роккелли в Славянске в 2014-м была известная ит. журналистка Lucia Goracci, независимая от рю политики и медия. И не якшавшаяся по войне в чечне, как роккелли, который там же получил журналистскую аккредитацию вместе с мироновым.
показати весь коментар
04.11.2020 12:53 Відповісти
Я хочу сказать что ни премьер Конте, ни Аваков, ни тем более зеленский не имеют никаких заслуг в решении суда. Заслуга там только адвокатов
показати весь коментар
04.11.2020 13:04 Відповісти
И даже не так - решение в демократическом мире принимают ФАКТЫ! Если сначала фактов не было, решение суда было жёстким. НО! Но сами итальянцы подсказали нашей власти, как поступить для освобождения Виталия. С такими фактами, которые были выложены в Dokyfilm, итальянская фемида не могла поступить иначе, но освободить Виталия в зале суда сразу же после вердикта.
показати весь коментар
04.11.2020 13:18 Відповісти
Панове... Ви ігнорите рішення суду першої інстанції Італії, який присудив Марків 25 років.
Висновок - у Європах корупції і рашизму дофі... і більше. Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 172
показати весь коментар
04.11.2020 12:50 Відповісти
Хватит вспомнить о ген. директоре грязьпрома штангенциркуле и его втручаннi в минские.
показати весь коментар
04.11.2020 12:55 Відповісти
Самому главному мафиози или ВЫ имели в виду кому-то из руководителей государства?
показати весь коментар
04.11.2020 13:20 Відповісти
Просто самому главному, который все быстро порешает.
На крайняк разгонит суд и из своих секретарш новый правильный соберет. Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 9240

Ну так, как принято в стране Коломойского.
показати весь коментар
04.11.2020 14:55 Відповісти
Украинцы в Италии ОЧЕНЬ ждали этого момента и молились Богу! Даже плачем от счастья!
показати весь коментар
04.11.2020 12:11 Відповісти
Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 4712
показати весь коментар
04.11.2020 12:17 Відповісти
Потрібно було на мітинги виходити. Толку від ваших молитов...
показати весь коментар
04.11.2020 12:30 Відповісти
До марта этого года выходили, и тебе уже это писалось. Или хочешь нивелировать чувства украинцев?
показати весь коментар
04.11.2020 12:33 Відповісти
Виклади фото.
показати весь коментар
04.11.2020 12:35 Відповісти
Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 2164 cелфи? О privacy в лугандоне не преподают? Чуть что, давай фсе вопросы сразу, а то у меня скоро конференция. Онлайн.
показати весь коментар
04.11.2020 12:56 Відповісти
З родичами в Донецьку, чи одногрупниками в Ростові конференція?
показати весь коментар
04.11.2020 13:02 Відповісти
ну лица закрась, мы не сильно расстроимся Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 2871
показати весь коментар
04.11.2020 13:06 Відповісти
Это уже на показ, а мы выходили по зову души. Если вы там сомневаетесь, то мы при чём?
показати весь коментар
04.11.2020 13:14 Відповісти
вони виходили. А ти, якщо тобі всі ці роки було пофіг і ти не відслідковував, а тепер тролиш - неправий
показати весь коментар
04.11.2020 13:56 Відповісти
Лєнка, не бреши. Може хто і виходив, але тільки не ти. Не примазуйся до цієї перемоги Марківа над несправедливістю, як примазується зараз Янелох Оманський, який вже почав піаритись на цьому.
показати весь коментар
04.11.2020 12:49 Відповісти
Натура в неї така.
показати весь коментар
04.11.2020 12:56 Відповісти
А тебе лишь бы с темы уйти. Или радость о Виталии не захватывает твою душу и не ставит это чувство на первое место?
показати весь коментар
04.11.2020 13:01 Відповісти
Зелені популісти у своїй стихії. Лєнка та Янелох - ось хто визволив нашого Героя-захисника Віталія Марківа.
показати весь коментар
04.11.2020 13:39 Відповісти
так тебе важно, кто его освободил или сам факт освобождения?
показати весь коментар
04.11.2020 13:47 Відповісти
И показал макаронникам 🖕
показати весь коментар
04.11.2020 12:12 Відповісти
Виправдальний вирок також "макаронники" винесли. І адвокат була "макаронниця". І "макаронні" журналісти допомагали (фільм українсько-італійський і інші речі). Тому не треба так. А андони є скрізь, і не факт, що у нас їх менше...
показати весь коментар
04.11.2020 12:16 Відповісти
100% к карме Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 7714
показати весь коментар
04.11.2020 12:22 Відповісти
у нас их гораздо больше, учитывая процент ватного населения
показати весь коментар
04.11.2020 13:07 Відповісти
Кловун вже їде з кортежем зустрічати на ірадром.
показати весь коментар
04.11.2020 12:12 Відповісти
А он тоже будет свое кино снимать...
за многомиллионные средства налогоплательщиков? Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 7075
показати весь коментар
04.11.2020 12:17 Відповісти
Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 2460

І ще податків вам усіляких, нових і різних

Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 3469
показати весь коментар
04.11.2020 12:24 Відповісти
Большинство вилл так и показывают недостроем и ничего не платят за них, хотя живут тамдесятилетиямию
показати весь коментар
04.11.2020 12:30 Відповісти
Так вот кто у нас герой вчерашнего дня!

Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 5578
показати весь коментар
04.11.2020 12:13 Відповісти
Без "президента особисто" і кошаки не родяться Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 4396
показати весь коментар
04.11.2020 12:16 Відповісти
пі...пі... пі... Щоб не забанили.
показати весь коментар
04.11.2020 12:16 Відповісти
Мужественно вел переговоры и добился-таки освобождения нашего бойца! Молодец какой. Попросить руководство страны надавить на суд...

Представляю, как там крутили пальцем у виска, если такая просьба действительно имела место быть...
Анатолий Дацюк
показати весь коментар
04.11.2020 12:16 Відповісти
В ОП реально верят, что в ЕС такое возможно. Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 4129
показати весь коментар
04.11.2020 12:16 Відповісти
По себе судят, командуя волчьими судами.
показати весь коментар
04.11.2020 12:38 Відповісти
хорошо шо хоть "под личный контроль" не взял.
показати весь коментар
04.11.2020 12:22 Відповісти
Обеспечьте Героя охраной , от таких выродков , как портнов и мертвечук ! Путлер мстительная дрянь
показати весь коментар
04.11.2020 12:14 Відповісти
Савченко, Сенцов, Маркив.. Резюме: по ложному обвинению гораздо выгоднее сидеть за границей. Все чиновники жопу рвут на межународную публику, распинаются в любви. Сколько в Украине по сфабрикованным обвинениям у того же Авакова народа сидит, никому не интересно. Сидеть им, не пересидеть. Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 2566
показати весь коментар
04.11.2020 12:14 Відповісти
Тут сбоку писало про человака что дали 15 лет за самозащиту - самозащита это когда 14 ножевых лежачему, двум, один выжил, 4 чела наносят, плюс бабы подвизгивают.
Не все что сидят - герои. Я если неправ - готов извиниться, но в коментах ссылка есть на это дело и прочее.
Ах да, там и по тексту со слов сидельца - подбегает сзади здоровяк, толкает в плечо(хотел так убить мол), а потом неск. мин. борется и погибает, ну, нож конечно у него был, но сам он и погиб от него и т.д.
Ну туфта же, а все такие - Аваков сажает невиновных.

Короче нету белого и черного. Я не за Маркива, хотя х.з. зачем макаронистам так подставляться было.
показати весь коментар
04.11.2020 12:28 Відповісти
Марків і Україна виграли апеляцію у суді Італії.
Суд першої інстанції дав 25 років - це факт, а не припущення.
Значить у Європах далеко не усе ідеально.
показати весь коментар
04.11.2020 12:56 Відповісти
б*же, да знаю, тут, на главной слева, полистай чуть ниже - я не за Маркива говорил шо 15 лет то - то другой, также почитай коменты
показати весь коментар
04.11.2020 13:00 Відповісти
хоть что-то полезного армянин для Украины сделал
показати весь коментар
04.11.2020 12:17 Відповісти
Новина добра. Тільки зі званням Героя не квапились би. Бо є вже Савченко, Безязиков.
показати весь коментар
04.11.2020 12:17 Відповісти
Аваков это дело толкал, промежду прочим....
показати весь коментар
04.11.2020 12:20 Відповісти
Піар. А італійська амбасада по-тихому робила, тому про її заслуги ніхто не говорить...
показати весь коментар
04.11.2020 12:26 Відповісти
Авакову Италия не чужая....
показати весь коментар
04.11.2020 12:32 Відповісти
никакая не амбасада.В Украину приехали 3 ит. журналиста, и вместе с укр. журналистом они сняли докуфильм, и это было решающим на суде.
показати весь коментар
04.11.2020 13:49 Відповісти
Лучшая новость 2020 года!!!!
показати весь коментар
04.11.2020 12:20 Відповісти
Абаков и Геракленко даже ВНЕЗАПНО написали на укр. языке?
О_О, значит действительно рады(прорекламироваться)
показати весь коментар
04.11.2020 12:23 Відповісти
о,недолуга шмаркля вже примазалась...

що ж ти,буратіно, не примазуєшся до антидержавних, антиукраїнських рішень сволоти тупіцького, якого ти з прищуреною гнидою богданом та портнов і просунув в це крісло?
показати весь коментар
04.11.2020 12:27 Відповісти
Кого присунул???
тупицын же вроде давно сидит в кресле, не?
показати весь коментар
04.11.2020 12:30 Відповісти
в крісло судді КСУ його призначала інша даубаська сволота-Овоч,а головою КСУ воно вже стало в вересні того року,при шмарклі,стараннями богдана та портнова.
показати весь коментар
04.11.2020 12:36 Відповісти
през не мог не знать что хоть тупицкий, хоть волчара, хоть остальные хотят принять. да, это правда шо хоть кто не назначал этих.... то у нас тупо не мог не знать(или указывать) шо твари сделать хотят.
Я чет "хайп" не воспринимаю(см. за Савченко напр.), ибо это знак - чето хотят "протолкнуть".
и это правда, но настолько тупо шо не удивляюсь уже ничему. То же самое шо напр с 6 за куб хотели бы назначить 10, все обосрались, но потом назначили цену по 9 и все такие - перемога(а Ахметка потирает ручки) примитивно, но (у нас) работает
показати весь коментар
04.11.2020 12:44 Відповісти
Но тут плюс черту Авакову. Несомненно. Понимаю что там больше пиара чем реальных действий с его стороны, но всё же...
показати весь коментар
04.11.2020 12:31 Відповісти
Правдоборец, млять.... Когда настанет справедливость по делу Шеремета? Вместо убогого пиара на деле Маркива, лучше бы пересмотрел состоятельность своих собственных обвинений в адрес тех трех людей, которые до сих пор добиваются оправдания в собственной стране. Или, *****, шопинг в Киеве, не так хорош, как в Милане?
показати весь коментар
04.11.2020 12:33 Відповісти
Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 9214 поверненню Марківа.

.... але є ті, кому для повернення не надо ганять самольот...
Чия нитка долі бринить так тоненько,
Кому з кривих дощок ладнають ешафот:
Кузьменко ,Дугарь, Антоненко....
показати весь коментар
04.11.2020 12:34 Відповісти
+100500!!! Марків вилетів з Італії в Україну - Цензор.НЕТ 8116
показати весь коментар
04.11.2020 12:40 Відповісти
Ну и отлично. Хоть что-то хорошее происходит.
показати весь коментар
04.11.2020 12:45 Відповісти
Зеля тоже вылетел со своей съёмочной командой)
показати весь коментар
04.11.2020 12:51 Відповісти
Вітаємо! Чекаємо! ✌️
показати весь коментар
04.11.2020 12:53 Відповісти
Хроника одного президента
04.11.2020 г.

Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19.

Верховная Рада на заседании в среду, 4 ноября, планирует рассмотреть законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости Украины. Инициатором которого является председатель ВР Разумков, Разумков готовится к выборам.

Фактически всю ночь Ермак провел в переговорах с представителями депутатских групп "Довіра" (18) "Батьківщина" (24) та "За майбутнє" (24). Провел беседы с 8 внефракционными. Тема - создание новой коалиции в ВР.

Оказывается, что Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.

Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.

По информационным сводкам сводкам внешнего мониторинга и военной комиссии tZE inform

Оперативная готовность ВС РФ для проведения по состоянию на 01 ноября 2020 г. войсковой операции на направлении "Юг".
1. Количество ВС РФ находящихся в зоне оперативной доступности остается неизменным 37-43 тысячи в\с.
2. Общая численность ВС РФ находящихся на территории Украины остается неизменным на данный момент составляет около 15 тысяч человек. Подразделения "ДНР\ЛНР" - около 30 тысяч. С момента 01.07.2020 г. проведена штатная ротация подразделений ВС РФ находящихся на территории Украины в количестве около 3 тысяч человек.
3. Продолжается накапливание техники и боезапаса на базе концентрации в районе Миллерово (Ростовская обл. РФ танки, ГСМ)
4. Продолжается перемещение и распределение техники и боезапаса в боевые части и подразделения на территории Украины.
запас ГСМ доведен до уровня 2-х суточной потребности
запас боекомплекта доведен до уровня трехсуточной потребности
сформирована лояльная пророссийская администрация местного самоуправления в районе Мариупольского УР.
На момент 01.11.2020 г. готовность ВС РФ к проведения наступательной операции оценивается нами в 35%.

Первичный анализ поступившего в Раду проекта бюджета 2021. Абсолютно нереалистические макроэкономические показатели подогнанные под общие цифры бюджета. В результате в бюджете просто дорисовано около 106 млрд. гривен. Существенный рост внутренних заимствований для финансирования дефицита государственного бюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн), который неминуемо приведет к росту ставок по кредитам.

Объявленный в розыск глава ОАСК Вовк назвал свое объявление в розыск "цирком". Потом подумал и "заболел COVID-19".
показати весь коментар
04.11.2020 13:03 Відповісти
Доборолась Україна. До самого краю.

Закрите засідання Єврокомісії 02.11.2020 р було досить бурхливим. У своєму виступі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен вказала на системні порушення українською стороною домовленостей і положень забезпечили прийняття безвізового режиму для України. Після бурхливого обговорення, враховуючи ситуацію, що склалася і звернення "лідера проєвропейських сил в Україні", ЄС вирішив дати української влади час на виправлення і приведення норм законодавства у відповідність договору про безвізовий режим.
Питають - навіщо Порох рятує Зе?
Імхо, він рятує не Зе, а Україну.
показати весь коментар
04.11.2020 13:04 Відповісти
Аваков довёл дело до конца - молодец
показати весь коментар
04.11.2020 13:09 Відповісти
Так это ему по должности положено
А полиция в Украине - нулевая
Мелкие преступления не расследуют
Проверено...
показати весь коментар
04.11.2020 13:22 Відповісти
Не знаю, будет ли Маркив служить . Министр Малюска мог бы его забрать на тему тюрем в Украине , Маркив изнутри изучил порядки в европейской тюрьме и мог бы быть полезен этими знаниями
показати весь коментар
04.11.2020 13:16 Відповісти
Лет 18 - 19 назад я познакомилась с одной нашей украинкой, она была без ит. разрешения и укр. документов, за что загремела в ит. тюрьму на 2 месяца (был такой закон). Она вышла оттуда, и когда оставалась без работы, всё ворчала, как её хочется возвратиться в тюрьму. Говорила: еда отличная, гуляли 2 раза в день, телек, библиотека, в камере 2 чел, душ, туалет. Обращались вежливо.
показати весь коментар
04.11.2020 13:56 Відповісти
Нас ждет интересное зрелище:
Бубочка и Авакян будут отталкивать друг друга жопами и кричать
"Це я зробив"!!!
показати весь коментар
04.11.2020 13:19 Відповісти
Вчора на суді встає прокурор і просе підтвердити вирок винесений в Павіі:»тут не політика,ми не маємо нічого проти держави Україна,ми вирішуємо тільки питання вини і відповідальності.Ми просимо не розглядати нові докази адвокатів(ті,що привіз Аваков),в яких виставлена заангажованість суду першої інстанції,тому що вони(адвокати і нові докази)можуть дискредитувати всю італійську магістратуру.»Але суддя не погоджується з такою постановою питання.Нові докази приєднюють до справи і по них виносять вирок-невинний.
P.S.Можна по всякому відноситися до Авакова,але без нього Марків би сидів!
показати весь коментар
04.11.2020 13:49 Відповісти
Восхищает мужество и стойкость Виталия Маркив ! В деле освобождения Виталия нельзя не отметить Арсена Авакова , за настойчивость и упорство !
показати весь коментар
04.11.2020 14:03 Відповісти
Много шума из ничего ©
лиш бьі ценьі на єлектричество и газ не снижать до європейских
показати весь коментар
04.11.2020 14:48 Відповісти
мне другое интерестно что то не верится что за простого смертоного так мазу будут тянуть несколько лет тратить бабло и на самолете обратно еще на частях нгу плакаты с ним может он чейто сынок..так просто не бывает..хз..
показати весь коментар
04.11.2020 16:18 Відповісти
Хорошо. С комфортом, в бизнес джете. Ну и вице-президент попиарится насколько возможно.
показати весь коментар
05.11.2020 13:45 Відповісти
 
 