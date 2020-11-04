Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків. ФОТО

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" завершило капітальний ремонт і модернізацію майже півтора десятка пожежних танків ГПМ-54. Ще понад десять таких машин виїзні бригади заводу відновили в місцях дислокації військ.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"На модернізованих пожежних танках ми встановили нове гідравлічне обладнання європейського виробництва, яке забезпечує управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини; встановлено нове бульдозерне обладнання марки ТБС-86 з грейдерним положенням; допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та в русі", - цитує пресслужба заступника директора з виробництва Львівського бронетанкового заводу Богдан Шандра.

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Гусенична пожежна машина ГПМ-54 - це основний пожежний танк на озброєнні Збройних сил України. Її використовують там, куди не може дістатися інша пожежна техніка.

ГПМ-54 створена на базі танка Т-55, містить цистерну для води ємністю 9 м3, а також бак для піни ємністю 1,1 м3 та може гасити пожежу водою з відстані 60 метрів. Пожежний танк також може розчищати проходи для іншої пожежної техніки, а броньований корпус та фільтровентиляційна установка забезпечують безпеку екіпажу.

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