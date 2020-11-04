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Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" завершило капітальний ремонт і модернізацію майже півтора десятка пожежних танків ГПМ-54. Ще понад десять таких машин виїзні бригади заводу відновили в місцях дислокації військ.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"На модернізованих пожежних танках ми встановили нове гідравлічне обладнання європейського виробництва, яке забезпечує управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини; встановлено нове бульдозерне обладнання марки ТБС-86 з грейдерним положенням; допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та в русі", - цитує пресслужба заступника директора з виробництва Львівського бронетанкового заводу Богдан Шандра.

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Гусенична пожежна машина ГПМ-54 - це основний пожежний танк на озброєнні Збройних сил України. Її використовують там, куди не може дістатися інша пожежна техніка.

ГПМ-54 створена на базі танка Т-55, містить цистерну для води ємністю 9 м3, а також бак для піни ємністю 1,1 м3 та може гасити пожежу водою з відстані 60 метрів. Пожежний танк також може розчищати проходи для іншої пожежної техніки, а броньований корпус та фільтровентиляційна установка забезпечують безпеку екіпажу.

Також дивіться: Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БМП-2. ФОТО

Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків 01
Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків 02
Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків 03
Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків 04

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Топ коментарі
+9
"крупнейшую за годы независимости"

Потому что до Ишака модернизировали боевые танки, а не эту херню.
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04.11.2020 12:43
+6
а еще Подсолнуховый херой Хомчак, сказал, что потребности Армии в ПТРК "Стугна" заполненны на 100%.. поэтому, в 2020 г. не заказано не одного ПТРК "Стугна"..
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04.11.2020 12:46
+6
модернизировали и до ишака. и правильно делают, это отличные необходимые машины, тебя, ишака. не спросили
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04.11.2020 12:51
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"крупнейшую за годы независимости"

Потому что до Ишака модернизировали боевые танки, а не эту херню.
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04.11.2020 12:43 Відповісти
Главное. Они не стреляют)))))))
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04.11.2020 12:47 Відповісти
Будут в жару сепаров водичкой поливать, чтоб те не перегревались.
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04.11.2020 12:52 Відповісти
ну вы зря так пожарный танк очень даже..нужен в условиях даже гражданской жизни снежные заносы от 2 метров и выше наметы снега до 6 метров и наводнения..крушения крупные аварии и катастрофы... их работа только..а иначе никак да и пожары разные бывают склады вооружения нефтебазы хим-заводы и так далее...
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04.11.2020 13:19 Відповісти
Не, ну агрегат конечно мошный, я не спорю. Просто не смог себе отказать в удовольствии кинуть камень в зелебобиков и их божество. Представил себе на минутку, что такая новость вышла при Порохе и какой вой от зелёных соплей бы на эту тему стоял.
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04.11.2020 15:41 Відповісти
Уявіть собі, щоб ці пожежні танки зробили з барикадами на майдані 2014... ЗЄ готується?
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04.11.2020 18:39 Відповісти
ерунду не пишите эта техника в подчинении Министерства Обороны а на Майдане были только силы МВД если бы Янык послал хоть роту ВСУ то все его бы закопали сразу в Киеве..Кучма попробывал один раз такое сделать отдать приказ ему с Вашингтона Президент США спросил Леня ты пополянешь кагорты Диктаторов мира..и Леня сдулся...
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04.11.2020 20:00 Відповісти
Льоня "умный чувак", тому здувся, а "нєлоха" підставить "ерміла"
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04.11.2020 20:36 Відповісти
модернизировали и до ишака. и правильно делают, это отличные необходимые машины, тебя, ишака. не спросили
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04.11.2020 12:51 Відповісти
О, зелебобик обиделся . А ну расскажи нам за укрепление армии Ишаком. А мы посмеёмся
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04.11.2020 12:53 Відповісти
за забобика ответишь))) я зебилоидов ненавижу не меньше твоего, и прекрасно вижу темпы просирания того, что было надбано при Порохе. но не надо вплетать сюда пожарные бронемашины, они действительно нужны. Сейчас сотни добровольцев помогают отстроить жилища погорельцев Луганщины, мы не по наслышке знаем, зачем нужны эти машины
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04.11.2020 14:19 Відповісти
Ладно, пусть будут. Раз уже отремонтировали. Не разбирать же их обратно
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04.11.2020 15:47 Відповісти
Глупее ничего не придумал?
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04.11.2020 15:32 Відповісти
А ты шо, обиделся?
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04.11.2020 15:46 Відповісти
а еще Подсолнуховый херой Хомчак, сказал, что потребности Армии в ПТРК "Стугна" заполненны на 100%.. поэтому, в 2020 г. не заказано не одного ПТРК "Стугна"..
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04.11.2020 12:46 Відповісти
Это философский вопрос. Если потребностей - ноль комплексов, то можно ли считать, что потребности удовлетворены?
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04.11.2020 12:54 Відповісти
Танки вчерашний день, нужно модернизировать пожарные "Джавелины" и "Байрактары".
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04.11.2020 12:48 Відповісти
ну да, сепары поджигают, мы - тушим, а вот если "затушить" сепаров.... profit Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків - Цензор.НЕТ 751
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04.11.2020 12:54 Відповісти
Красавцы!
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04.11.2020 12:50 Відповісти
Кстати, если ВНЕЗАПНО, то он и нормальный танк нейтрализовать сможет. правда в воду надо бы добавить боярки, и россиянские толкисты в своем "т-90" попросят убежища - "эй, Маня, а у хохлов боярка прямо из танка идет, я остаюсь тут, а кредит банку пусть бабушка отдает, можно - валежником"
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04.11.2020 12:53 Відповісти
Не, так нельзя. Надо смотреть на вопрос глобально. Если данные про бояровые танки просочатся в среднюю полосу рашки, то оттуда всё население ломанётся в добровольцы. Столько удобрения благодатная донецкая почва может и не переварить...
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04.11.2020 12:56 Відповісти
А що вони гасити будуть ? Все що мали спалити вже , на жаль , згоріло (( те що залишилося - дарма що не згоріло , бо тепер на його утилізацію іще і гроші доведеться витратити чималі ((
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04.11.2020 12:55 Відповісти
депутатські ссинки будуть на них служити - служив, - МужІІІк)
ну, там хтось бичок кинув = 15 танків Яяяккк ломануться "гасити" Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків - Цензор.НЕТ 5368
А чо - служив же - служив, дайте пільгу, у мене хатка маленька, за газ не встигаю платити - всього 400кв.м.)))
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04.11.2020 13:03 Відповісти
Молодчины!!! Уважуха!
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04.11.2020 13:01 Відповісти
Квакин демонстрации готовится разгонять.
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04.11.2020 13:08 Відповісти
Якийсь маразм: замість того, щоб вдосконалювати військову техніку та фізично знищувати кацапів на захоплених територіях, блаЗЄнські "адаптуються щоб гасити створені тими ж кацапами пожежі.
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04.11.2020 13:18 Відповісти
Будєм гасіть? Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків - Цензор.НЕТ 6804
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04.11.2020 13:22 Відповісти
жесть,советский мотлох опять возвращается в армию и зебилы довольны
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04.11.2020 13:23 Відповісти
Это пожарка, а не оружие...чем ты недоволен....нормально работает....
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04.11.2020 20:43 Відповісти
это давно отжившее себя барахло из 19-го века..- другое дело, на шо прогресс-нового никогда нет средств...((
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04.11.2020 23:21 Відповісти
ну фсё. теперь пабидим!
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04.11.2020 13:31 Відповісти
Урряя!!!! Богданы-труповозки у нас уже есть от прошлого ***********. От сегодняшнего в армию построили три водомета. Теперь можно и в атаку отбывать наши крым и дамбас? А лучше посадить в них Парашенка и Зеленского и отправить на фронт освобождать наши дома.
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04.11.2020 13:44 Відповісти
"Нехай броня стара, зате конкретно боєздатна". Кому не нравится- может принести что получше. Ну или усохнуть.
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04.11.2020 13:55 Відповісти
всё равно зрада.
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04.11.2020 14:50 Відповісти
Их случайно не предадут в НГУ демонстрации разгонять и баррикады из покрышек горящих разрушать?
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04.11.2020 20:41 Відповісти
 
 