Наступне розведення сил на Донбасі відбудеться на ділянках у Григорівці, Слов'яносербську, Петрівці та Нижньотеплому. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Тристороння контактна група затвердила ділянки на лінії розмежування, де незабаром може відбутися розведення військ. Цього разу їх чотири: три в Луганській і одна в Донецькій області.
Про це на брифінгу 4 листопада повідомив в.о. командувача Операції Об'єднаних сил Віктор Ганущак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на freeradio.com.ua.
"За результатами зустрічі ТКГ узгоджено чотири ділянки розведення сил і засобів. Це ділянки Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Нижньотепле", - зазначив Ганущак.
Ділянки Петрівка, Слов’яносербськ та Нижньотепле розташовані на Луганщині, між ділянками, де вже розвели війська, - Золоте і Станиця Луганська.
Інша ділянка, Григорівка, розташовується на Донеччині, на Приазов’ї, між Старогнатівкою та Чермаликом.
Однак, точної дати, коли планують проводити чергове розведення, Ганущак не назвав.
"Щодо дати я вам сказати не маю можливості, але ділянки ми готуємо до розведення", - додав військовий.
За даними штабу ООС, на ділянках, де розвели війська ще в 2019 році, наразі спокійно.
"Ситуація після розведення ділянок біля Станиці Луганської, Золотого і Петрівського в цілому залишається стабільною та контрольованою. Там на сьогодні працюють представники місії ОБСЄ, представники СЦКК, які слідкують за ситуацією, яка там відбувається", - розповів журналістам т.в.о. командувача Операції Об’єднаних сил.
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Выродки малросские...
Хуже не будет? Поприколу? Идиоты блин...
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