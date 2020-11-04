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Фото Політика України
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Донбас (14568) Тристороння контактна група (735) операція Об'єднаних сил (3184) розведення сил (93)

Наступне розведення сил на Донбасі відбудеться на ділянках у Григорівці, Слов'яносербську, Петрівці та Нижньотеплому. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Тристороння контактна група затвердила ділянки на лінії розмежування, де незабаром може відбутися розведення військ. Цього разу їх чотири: три в Луганській і одна в Донецькій області.

Про це на брифінгу 4 листопада повідомив в.о. командувача Операції Об'єднаних сил Віктор Ганущак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на freeradio.com.ua.

"За результатами зустрічі ТКГ узгоджено чотири ділянки розведення сил і засобів. Це ділянки Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Нижньотепле", - зазначив Ганущак.

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Наступне розведення сил на Донбасі відбудеться на ділянках у Григорівці, Словяносербську, Петрівці та Нижньотеплому 01

Ділянки Петрівка, Слов’яносербськ та Нижньотепле розташовані на Луганщині, між ділянками, де вже розвели війська, - Золоте і Станиця Луганська.

Інша ділянка, Григорівка, розташовується на Донеччині, на Приазов’ї, між Старогнатівкою та Чермаликом.

Однак, точної дати, коли планують проводити чергове розведення, Ганущак не назвав.

"Щодо дати я вам сказати не маю можливості, але ділянки ми готуємо до розведення", - додав військовий.

За даними штабу ООС, на ділянках, де розвели війська ще в 2019 році, наразі спокійно.

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"Ситуація після розведення ділянок біля Станиці Луганської, Золотого і Петрівського в цілому залишається стабільною та контрольованою. Там на сьогодні працюють представники місії ОБСЄ, представники СЦКК, які слідкують за ситуацією, яка там відбувається", - розповів журналістам т.в.о. командувача Операції Об’єднаних сил.

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Топ коментарі
+44
Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 5376
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04.11.2020 12:59
+27
Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 7118
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04.11.2020 13:03
+21
отступление! при том мерзкое. специально второй отход в поля с оборудованных позиций происходит зимой. что бы пацаны наши помучались. ну не п дрсы разве?
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04.11.2020 13:13
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Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 5376
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04.11.2020 12:59 Відповісти
Они встрепенутся когда до Кончезаспы доразводятся, а касабы начнут обстреливать правый берег
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04.11.2020 13:08 Відповісти
Нет они в это время будут в России хихикать как развели лохов .А Штепа Кернес и им подобные будут ещё снаряды подавать оккупантам.
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04.11.2020 13:22 Відповісти
Та не тільки їх родини,а і їх самих,та всіх ченуш України, авакова зі своєю шоблою, сбу і т.д. а в першу чергу судів та прокурворів.
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04.11.2020 16:49 Відповісти
Сук. .
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04.11.2020 13:01 Відповісти
Украина оказалась на пороге крупного скандала с Азербайджаном из-за негласного решения Зеленского приостановить выполнение контракта "Укрспецэкспорта" с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18. Так, по данным источников ZN.UA, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию по восстановлению суверенитета над Нагорным Карабахом и окружающим его "поясом безопасности". В результате нанесен удар по репутации Украины как надежного партнера Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества. Впереди - перспектива ухудшения украино-азербайджанских отношений и исчезающие надежды получить у Баку кредит на 300 млн долларов. Х-мм... Может, просто решил Сарику сделать приятное? @ Helgi Sharp﻿
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04.11.2020 13:03 Відповісти
Мелкий пакостный и тупой, как пробка, гаденыш!!!
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04.11.2020 13:21 Відповісти
Слуги путлера , уверенно с продажными хомчаками сдают Украину ,под шумок срежесированных скандалов
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04.11.2020 13:09 Відповісти
Ну що, привітаємо кацапів зі ще чотирма селами.
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04.11.2020 13:01 Відповісти
отступление! при том мерзкое. специально второй отход в поля с оборудованных позиций происходит зимой. что бы пацаны наши помучались. ну не п дрсы разве?
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04.11.2020 13:13 Відповісти
Конечно! Кацапью надо укрепиться и по новой блиндажи отстроить, спасибо Бубачке!
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04.11.2020 13:01 Відповісти
Недомерку нарику, иуде с комплексами наполеончика и его 🐏🐑лохторату
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04.11.2020 13:11 Відповісти
І оте непорозуміння буде розповідати про зданий Крим? Воно без будь-яких причин здає землю і села. Ось чому був потрібен скандал з КС. Як димова завіса. Вдумайтеся! Отак, спокійно, без емоцій здають територію.
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04.11.2020 13:15 Відповісти
Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 6011
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04.11.2020 13:02 Відповісти
Следующее разведение сил на Донбассе пройдет на участках в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом - Цензор.НЕТ 7118
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04.11.2020 13:03 Відповісти
Разводят лохов, а армия или отступает или наступает, а территории или освобождают или сдают. И что то здесь перемогой аж никак не пахнет.
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04.11.2020 13:03 Відповісти
Если армия оставляет очередные населенные пункты то за собой взрывайте електроопоры и мосты. А за жизнь жителей Серой Зоны должна отвечать не Украина и не Украина должна платить пенсии ордиловцам, а тот кто подписал ети договоренности.
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04.11.2020 13:06 Відповісти
Может ты забыл но при Порошенко ЗСУ с 16 года снова заняли всю серую зону и реализовали ползучие наступление в сторону противника, отбирая у него позицию за позицией. Декларировать в мертворожденном минске можно было что угодно, главное что делалось на самом деле, а на самом деле реализовался сценарий конфронтации с врагом, локальных наступлений и перевооружения. С февраля 15 года по 19-й год ЗСУ не потеряли ни одной позиции, заняв сотник квадратных километров в серой зоне. До того момента, пока зеленский не принял решение о отводе по всему фронту, то есть перечеркнув все военные успехи за 4 года, сделанные при Порошенко.
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04.11.2020 13:59 Відповісти
Та не ЗСУ А ДОБРОБАТИ і скільки воні було тоді якраз з офісу недопрезидентів.
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04.11.2020 16:40 Відповісти
Нет. Реализацией ползучего наступления занимались именно ЗСУ, потому что после 16 года как таковых добробатов не осталось, почти все ( за исключением УДА и ДУК ) вошли в состав НГУ или ЗСУ с соответствующей вертикалью командования. Поэтому нет, это были операции именно ЗСУ
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04.11.2020 21:05 Відповісти
Это выдающаяся победа главнокомандующего.
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04.11.2020 13:09 Відповісти
Який главний -- такі підручні
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04.11.2020 13:55 Відповісти
А када уже разведения в районе Киева будет?
Выродки малросские...
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04.11.2020 13:09 Відповісти
Ишак продолжает сдавать территории и укрепления.
Хуже не будет? Поприколу? Идиоты блин...
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04.11.2020 13:10 Відповісти
Розведення сил - це значить, що ці сили рівнозначні, тобто Українська Армія у своєму статусі прирівняна до російських незаконних озброєних терористичних угрупувань.
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04.11.2020 13:10 Відповісти
Що за хрінь? Яке розведення? Не відступати і не здаватись!
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04.11.2020 13:13 Відповісти
бараны не понимают , у них сЦарь - хороший , кладбище кравчук плохой
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04.11.2020 13:14 Відповісти
Ну шо тут скажешь ,опять отступают ,но это все по результатам местных выборов ,если народ опять голосует за Штеп 🙄🤔🐏🐑
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04.11.2020 13:15 Відповісти
По данным штаба ООС, на участках, где развели войска еще в 2019 году, сейчас спокойно. Конечно все спокойно. Спокойно как в Серой Зоне. Оно еще и хвастается етим. И ето говорит Командующий армии Гавнущак, нахваливая что на окупированной территории сейчас все спокойно? В окупированном крыму сейчас тоже все спокойно. Давайте всю страну сдадим врагу ради спокойствия. И спокойно сядем в вагоны и поедем в Магадан спокойно жить в Гулаге. В военное положение за такие слова етого гавнокомандуещего без суда пулю в затылок пустили.
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04.11.2020 13:15 Відповісти
так это же ты, скот, выбрал такого говнокомандующего
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04.11.2020 13:49 Відповісти
Скот твоя фамилия. Ето ты такую власть выбрало вместе со своими стецьками. Так что теперь лижи сраку своему Ахметову, Петьке, Бурбаку, Южаниной, Паршивскому, Луцику, Рюкзакову, Фирташу, Гепе, Труханову и прочим упырям Наступне розведення сил на Донбасі відбудеться на ділянках у Григорівці, Слов'яносербську, Петрівці та Нижньотеплому - Цензор.НЕТ 2040
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04.11.2020 14:35 Відповісти
Ахметова выбрал ты, скот - при Порохе наёмный работник Ахметова не был премьером, а после твоего выбора стал премьером.

Петьку, Бурбака, Южанину и Пашинского и Луцика лишили власти благодаря твоему выбору.

Рюкзаков вместе с Беней, как и ты, были против Пороха и за ЗЕленского.

Фирташ вернулся на прежние позиции, которые у него были до Пороха - благодаря твоему выбору "Лишь бы не Порошенко".

Гепу и Труханова по новой выбрала такая же одесская и харьковская вата, как и ты. Мне их не приписывай.
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04.11.2020 15:18 Відповісти
Зачем разводить украинцев на их территории ? Нужно в тех городах где на втором месте вылезло ОПЗЖ, назначать ВОЕННЫХ КОМЕНДАНТОВ от центральной власти, а если этого не произойдёт в ближайший месяц, то можно уже говорить о захвате власти в Украине сторонниками Мацквы. В конце ноября украинцы узнают на чьей стороне власть Украины .
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04.11.2020 13:16 Відповісти
Знову відступ за нашої Богом даної землі, знову здача територій ворогу
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04.11.2020 13:18 Відповісти
Ох и прилетит в свое время Членограю за сдачу украинских территорий - это не мифические "свинарчуки", тут все ходы записаны. Наступне розведення сил на Донбасі відбудеться на ділянках у Григорівці, Слов'яносербську, Петрівці та Нижньотеплому - Цензор.НЕТ 3775
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04.11.2020 13:19 Відповісти
Ну розвели. І що далі? ОРДЛО само не зникне, скільки не розводь. ОРДЛО припине своє існування лише під тиском українських гармат.
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04.11.2020 13:20 Відповісти
Ну, хорошо. Развели. Хотя, на самом деле, ничего хорошего в сдаче собственных территорий врагу нет. А что дальше будет с этими территориями? Окончательно войдут в состав " молодых республик" ? Мы вообще свои земли собираемся освобождать? Если нет, так и скажите людям. Похоже, что оманские терки были как раз об окончательной сдаче Донбасса(((
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04.11.2020 13:23 Відповісти
Никто освобождать даунбас уже не собирается. Киев отводит войска расширяя медленно но уверенно Серую Зону к границам Донецкой и Луганской областей которые готовятся к созданию Автономии или Економико-Политической Свободной Зоны. Дальше начнутся настойчивые предложения сделать Харьков столицей Украинской Губернии.
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04.11.2020 13:29 Відповісти
это ты, скот, выбрал такого президента и главнокомандующего.
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04.11.2020 13:51 Відповісти
К чему прикрываться фиговым листком "разведение"? Говорите прямо - отступаем, отдаем кровью политую отвоеванную территорию, чтобы "та сторона" обустраивала на них новые позиции.
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04.11.2020 13:25 Відповісти
Ну почему эти капитулянты устраивают отступление, то бишь, разведение под зиму??? Они , твари, хотят Армию вывести из строя болезнями??? COVID-19 на ваши головы, идиоты!!!
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04.11.2020 13:27 Відповісти
Це просто зрада,навіть не зрада,це відкрита робота на ворога,нема слів...🤮
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04.11.2020 13:28 Відповісти
Про це попереджали перед виборами: або Порошенко, або Росія. Нехай вибрала собі 5-а колона, а що ж українці? Невже правда, що адекватних лише 25%?
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04.11.2020 14:04 Відповісти
А меня в вопросе разведения (а скорее разводки) тревожит следующий момент. Рашисты совершенно, ну ни на миг не придерживались режима прекращения огня, отведения и запрещения использования определенных видов вооружений и т.д. А наше рукойводство даже ради приличия не пригрозило допустим, тем же блокированием разведения как ответной мерой на их нарушения. Неужели все так очарованы тем, что шмарля увидела в ******* глазах лживого рашистского педофила?!!
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04.11.2020 14:16 Відповісти
Не існує населеного пункту петрівка, є Петропавлівка, розводити тут нема чого.
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04.11.2020 14:20 Відповісти
При малороской зеленой шалаве, уже придумали новый синоним слова отступление со своих земель - "разведение сил"
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04.11.2020 14:22 Відповісти
ОБСЕ, ООН и представители ТКГ берут на себя ответственность а так же финансирование и жизни людей оставшихся в Серой Зоне?
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04.11.2020 14:31 Відповісти
Не хвилюйся. Сірої зони не буде. Там уже завтра висітимуть аквафреші і ходитиме рубль.

І пам'ятай- ти за це проголосував, Носов.
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04.11.2020 14:54 Відповісти
правильно.
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04.11.2020 14:48 Відповісти
Што правільно, о гость із солнєчной Каліфорніі?
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04.11.2020 14:55 Відповісти
всё правильно, о гость из солнєчної ленінградской області.
бєгі адміну стучать.
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04.11.2020 15:49 Відповісти
Я нє русскій.
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04.11.2020 15:58 Відповісти
С_ка зелена здає ворогу українську землю, яку поливав кров'ю не він, зі своїми квартальцями...
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04.11.2020 15:12 Відповісти
Выродки зеленые !!!!
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04.11.2020 15:57 Відповісти
а не развести ли войска километров на 200, чтобы два раза не вставать?
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04.11.2020 17:17 Відповісти
не розведення , а відведення військ. "розведення" громадянського суспільства
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04.11.2020 20:15 Відповісти
 
 